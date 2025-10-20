Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hồ Hoài Anh: Lâu rồi tôi không có dám ra trước mặt truyền thông, sống ẩn mình

20-10-2025 - 13:32 PM | Lifestyle

“Suốt mấy năm vừa rồi, tôi cũng đã quen với cuộc sống ẩn mình”, Hồ Hoài Anh nói.

Tại buổi họp báo ra mắt album mới của ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh gây chú ý khi bất ngờ xuất hiện. Anh là tác giả của ba ca khúc trong album lần này của nữ ca sĩ.

Chia sẻ tại sự kiện, Hồ Hoài Anh trầm giọng nói về quãng thời gian không dám xuất hiện trước công chúng sau ba năm "ở ẩn" vì biến cố.

Nam nhạc sĩ nói: "Thật ra thì trước khi đến đây, tôi có dặn Ngọc Anh là xin phép cho được ngồi ở dưới thôi. Nói thật với mọi người, lâu rồi tôi không có dám ra trước mặt truyền thông. Suốt mấy năm vừa rồi, tôi cũng đã quen với cuộc sống ẩn mình. Cũng may mắn là khi mà ẩn mình vậy, tôi có nhiều thời gian hơn để nghĩ về âm nhạc, có nhiều thời gian để sáng tác hơn".

Anh cũng cảm ơn đàn em đã tin tưởng đặt bài hát của mình sáng tác: "Ngọc Anh là một trong những người bạn vẫn còn tin tưởng, cảm thấy cảm thấy đồng cảm với âm nhạc của tôi. Chính vì vậy, tôi muốn nói một câu nữa là 'anh cảm ơn em vì không chê anh già, nhạc của anh già'. Tôi không viết được nhạc trẻ, nhạc tôi vẫn có một cái gì đấy nó dằn vặt hơn".


Hồ Hoài Anh: Lâu rồi tôi không có dám ra trước mặt truyền thông, sống ẩn mình- Ảnh 1.

Hồ Hoài Anh.

Về phía Ngọc Anh, cô nói thẳng: "Thật ra, Hồ Hoài Anh có một cái tính rất hay với bạn bè, sống rất là ok cho nên trong những lúc anh khó khăn nhất thì luôn luôn vẫn có rất nhiều anh em, bạn bè bên cạnh, đó là điều mà tôi đã thấy".

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sinh năm 1979 tại Hà Nội, tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Anh được biết đến là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như Giọt sương và chiếc lá, Dẫu có lỗi lầm, Khúc giao mùa, Tình yêu không lời…

Ngoài sáng tác, anh từng đảm nhận vai trò giảng viên âm nhạc, nhà sản xuất chương trình, giám khảo nhiều cuộc thi truyền hình như Giọng hát Việt, Giọng hát Việt nhí...

Anh kết hôn với ca sĩ Lưu Hương Giang, cả hai từng được xem là “cặp đôi vàng” của làng nhạc Việt.

Năm 2022, Hồ Hoài Anh và diễn viên Hồng Đăng vướng vào vụ việc gây xôn xao kể từ đó nam nhạc sĩ sống ẩn mình.

