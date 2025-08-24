"Hổ mang chúa" Su30-MK2 bay qua Quảng trường Ba Đình

Sáng nay 24-8, nhiều máy bay các dòng CASA 295, CASA 212i, Yak-130, L-39NG và SU-30MK2 "Hổ mang chúa" đã bay qua Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) để luyện tập cho Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công Quốc khánh 2-9 (nhiệm vụ A80).



Biên đội trực thăng 10 chiếc bay vào trung tâm thành phố

Theo kế hoạch, tại lễ diễu binh, diễu hành sáng 2-9, Quân chủng Phòng không - Không quân sẽ tổ chức 9 tốp bay với 30 máy bay để bay chào mừng. Các máy bay bay cất, hạ cánh tại sân bay Hòa Lạc, Gia Lâm (Hà Nội) và Kép (Bắc Ninh).

Đáng chú ý, biên đội Su-30MK2 lần đầu bay đội hình 5 chiếc qua Quảng trường Ba Đình.

Sau khi tách đội thành ba hướng, chiếc ở giữa đã thực hiện động tác bay thẳng đứng lên bầu trời.

Dàn tiêm kích hiện đại này luôn thu hút sự chú ý của người dân trong các sự kiện lớn của đất nước.

Trực thăng mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay trên bầu trời Quảng trường Ba Đình

Biên đội trực thăng cất cánh từ Sân bay Hoà Lạc

Máy bay L-39NG bay qua khu vực hồ Tây.

Biên đội tiêm kích Su-30MK2 bay vào Quảng trường Ba Đình