Hồ Ngọc Hà khoe bộ ảnh mừng sinh nhật Lisa và Leon tròn 6 tuổi: Cặp song sinh càng lớn càng xinh, mẹ gửi lời nhắn đặc biệt

Mới đây, trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà đã chia sẻ bộ ảnh đặc biệt mừng sinh nhật 6 tuổi của cặp song sinh Lisa và Leon. Không cần tổ chức khung cảnh quá cầu kỳ, những khoảnh khắc tự nhiên của hai nhóc tỳ cùng bố mẹ đã đủ khiến bộ ảnh trở nên ấm áp.

Kèm theo loạt hình, nữ ca sĩ gửi lời chúc đến hai con: "Các con hãy luôn hạnh phúc, bình an và thật trân trọng cuộc sống này nhé".

Lời nhắn ngắn gọn nhưng chứa đựng mong ước của người mẹ dành cho các con khi bước sang tuổi mới. Bên cạnh niềm vui sinh nhật, điều Hồ Ngọc Hà mong muốn nhất vẫn là Lisa và Leon được lớn lên khỏe mạnh, hạnh phúc và biết trân trọng những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Lisa và Leon tròn 6 tuổi, càng lớn càng đáng yêu

Trong bộ ảnh được Hồ Ngọc Hà đăng tải, Lisa và Leon xuất hiện với những biểu cảm vô cùng tự nhiên. Hai chị em nằm cạnh nhau trên thảm cỏ, cùng cười rạng rỡ dưới ánh nắng. Nếu Lisa gây chú ý với mái tóc dài, gương mặt xinh xắn và nụ cười tươi tắn thì Leon vẫn giữ nét tinh nghịch, đáng yêu quen thuộc.

Cặp song sinh diện trang phục đơn giản, thoải mái. Lisa mặc áo tối màu kết hợp chân váy trắng, trong khi Leon diện áo polo sáng màu. Đáng chú ý, ở tuổi lên 6, cả hai đã lớn hơn rõ rệt. Lisa ngày càng ra dáng một cô bé dịu dàng, trong khi Leon cũng chững chạc hơn so với hình ảnh cậu nhóc bụ bẫm ngày nào.

Những bức hình riêng của hai chị em trên bãi cỏ càng làm nổi bật vẻ hồn nhiên, trong trẻo của tuổi thơ. Không cần tạo dáng quá nhiều, Lisa và Leon vẫn có những khoảnh khắc đáng yêu trước ống kính. Bộ ảnh cũng ghi lại những khoảnh khắc gia đình bốn người ở bên nhau. Kim Lý diện áo polo trắng và quần tối màu, còn Hồ Ngọc Hà lựa chọn chiếc váy trắng nhẹ nhàng, khoe vẻ nữ tính.

Trong một khung hình, Kim Lý cúi nhìn con gái Lisa đầy trìu mến, Leon ngước lên nhìn bố, còn Hồ Ngọc Hà đứng cạnh con trai và nắm tay bé. Không khí gia đình gần gũi, vui vẻ được thể hiện qua những tương tác rất tự nhiên.

Điều đặc biệt trong lời chúc sinh nhật của Hồ Ngọc Hà

Bên cạnh những bức ảnh đẹp, lời chúc của Hồ Ngọc Hà cũng khiến người đọc chú ý.

Thay vì đặt kỳ vọng các con phải trở nên giỏi giang hay đạt được những thành tích nổi bật, nữ ca sĩ lựa chọn gửi gắm ba điều giản dị: hạnh phúc, bình an và biết trân trọng cuộc sống. Đó cũng là những giá trị không dễ đo đếm bằng thành tích hay vật chất, nhưng lại có ý nghĩa lâu dài đối với hành trình trưởng thành của mỗi đứa trẻ.

Qua những hình ảnh được gia đình chia sẻ, Lisa và Leon có cơ hội tận hưởng những khoảnh khắc vui chơi ngoài trời, gần gũi thiên nhiên và dành thời gian bên bố mẹ. Cách thực hiện bộ ảnh sinh nhật lần này cũng mang đến cảm giác nhẹ nhàng. Không gian xanh, ánh sáng tự nhiên cùng trang phục đơn giản giúp các thành viên thoải mái thể hiện cảm xúc. Đặc biệt, thay vì chỉ tập trung vào những bức ảnh tạo dáng hoàn hảo, bộ hình lưu giữ cả những tiếng cười, ánh nhìn và cử chỉ âu yếm giữa bố mẹ với các con.

Sinh nhật 6 tuổi đánh dấu thêm một cột mốc đáng nhớ trong hành trình trưởng thành của Lisa và Leon. Từ hai em bé nhỏ xíu từng được bố mẹ giới thiệu với công chúng, giờ đây cả hai đã trở thành những cô cậu bé có cá tính riêng.

Và có lẽ, điều đẹp nhất trong bộ ảnh lần này không nằm ở những khung hình được chuẩn bị chỉn chu mà ở sự gắn kết của cả gia đình. Với Hồ Ngọc Hà, món quà dành cho Lisa và Leon trong ngày sinh nhật còn là lời nhắn nhủ để hai con mang theo trên chặng đường trưởng thành: sống hạnh phúc, bình an và luôn biết trân trọng cuộc sống.