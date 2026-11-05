Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh lộ nhan sắc thật

Không cần ánh đèn sân khấu hay những góc chụp được căn chỉnh kỹ lưỡng, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh vẫn ghi điểm khi lọt ống kính "team qua đường". Bằng chứng là mới đây, vợ doanh nhân Đỗ Vinh Quang hút hơn 200 nghìn lượt xem khi xuất hiện tại một tiệm làm tóc.

Trong khung hình cận mặt, nàng hậu xuất hiện với mái tóc dài buông tự nhiên và lớp trang điểm nhẹ nhàng. Không có những màn tạo dáng cầu kỳ hay biểu cảm quá sắc sảo, Đỗ Mỹ Linh vẫn gây ấn tượng nhờ đường nét gương mặt hài hòa, sống mũi thanh tú cùng thần thái nền nã. Một điểm khiến Đỗ Mỹ Linh gây ấn tượng nữa là cô sở hữu làn da mịn, trắng sáng bất chấp camera thường.

Ngoài ra, dự vào clip bị bắt gặp này cũng dễ dàng nhận ra Đỗ Mỹ Linh đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng sau khi sinh nhóc tỳ thứ 2. Nhiều khán giả dành lời khen cho vẻ đẹp tự nhiên, nhẹ nhàng của Đỗ Mỹ Linh và cho rằng cô vẫn giữ được phong độ nhan sắc đáng ngưỡng mộ.

Clip: Nhan sắc của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh qua camera thường (Nguồn: @duongtoctai)

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh ăn diện giản dị nhưng gây ấn tượng bởi phong thái nền nã, nhẹ nhàng

Góc nghiêng xinh xắn của mẹ 2 con Đỗ Mỹ Linh

Trong vlog mới nhất trên trang cá nhân, Đỗ Mỹ Linh tự tin khoe visual "0%" son phấn

Cuộc sống hiện tại của Đỗ Mỹ Linh

Đỗ Mỹ Linh đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016. Sau khi giành vương miện, cô tiếp tục ghi dấu ấn khi đại diện Việt Nam tham gia Miss World 2017 và lọt vào Top 40 chung cuộc. Đặc biệt, dự án nhân ái Cõng điện lên bản giúp người đẹp giành giải thưởng Hoa hậu Nhân ái tại cuộc thi năm đó, trở thành một trong những dấu mốc đáng nhớ trong hành trình hoạt động của cô.

Nói về sự thay đổi sau 10 năm đăng quang, Đỗ Mỹ Linh tâm sự với chúng tôi: "Chắc chắn có rất nhiều thứ thay đổi. Bản thân Linh trưởng thành và chín chắn hơn. Linh có gia đình, có con, cuộc sống cũng thay đổi rất nhiều so với một cô gái 20 tuổi còn bỡ ngỡ khi nhận chiếc vương miện và trọng trách của một Hoa hậu. Linh nghĩ 10 năm qua mình đã có rất nhiều bài học, gặp gỡ nhiều người, đi nhiều nơi và có nhiều trải nghiệm để tạo nên Đỗ Mỹ Linh của ngày hôm nay, một người phụ nữ 30 tuổi đang ngồi đây".

Đỗ Mỹ Linh là 1 trong những Hoa hậu Việt Nam thành công

Sau nhiều năm hoạt động trong showbiz, Đỗ Mỹ Linh dần lựa chọn cuộc sống kín tiếng hơn. Năm 2022, nàng hậu kết hôn với doanh nhân Đỗ Vinh Quang. Sau khi lập gia đình, cô dành nhiều thời gian cho tổ ấm, đồng thời vẫn xuất hiện tại một số sự kiện phù hợp và duy trì hình ảnh chỉn chu trước công chúng. Dù không còn hoạt động giải trí dày đặc như trước, mỗi lần Đỗ Mỹ Linh xuất hiện, nhan sắc và phong cách của cô vẫn nhận được sự quan tâm.

Đỗ Mỹ Linh cho biết cuộc sống hôn nhân khiến cô phải học cách tự lập và có trách nhiệm hơn. Nàng hậu bộc bạch: "Khi bắt đầu làm mẹ, Linh cảm thấy cuộc sống của mình không còn tự do, thoải mái và bay nhảy như trước nữa. Nhiều khi mình cũng muốn có những khoảng thời gian riêng, hoặc hai vợ chồng muốn đi du lịch riêng chẳng hạn, nhưng tâm thế lúc nào cũng nghĩ về con, lo lắng không biết con ở nhà có ổn không, ăn uống thế nào, đi học có ngoan không. Kể từ khi có con, Linh thấy bản thân sống có trách nhiệm hơn, luôn nghĩ về con và gia đình nhiều hơn".

Đỗ Mỹ Linh hiện có cuộc sống ổn định, nhẹ nhàng

Ảnh: FBNV