Hồ Ngọc Hà trên sân pickleball: Mặt mộc tuổi ngoài 40 quá là "đỉnh cao", kết thân mấy thứ này khó mà suy giảm khí chất

Mới đây, Hồ Ngọc Hà được bắt gặp xuất hiện tại cụm sân MatchUp khu Thảo Điền, TP.HCM. Giọng ca "Cả một trời thương nhớ" diện cây đồ thể thao gồm áo tank top nâu và quần trắng, vừa đơn giản nhưng vẫn toát lên thần thái của "nữ hoàng giải trí".

Trong bộ trang phục khỏe khoắn, Hà Hồ khoe trọn vóc dáng săn chắc, đôi chân dài miên man cùng gương mặt mộc rạng rỡ, tươi tắn khiến ai nhìn cũng phải xuýt xoa. Ở tuổi 41, nhan sắc "đỉnh chóp" của cô một lần nữa khiến hội chị em phải thốt lên đúng là đẳng cấp của người phụ nữ biết chăm sóc bản thân. Để mặt mộc đẹp như vậy, cô ấy đã:

1. Cấy tế bào gốc

Trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà từng chia sẻ cô là một trong những người tiên phong trong việc áp dụng liệu pháp cấy tế bào gốc trẻ hóa da. Đây là phương pháp sử dụng tế bào gốc tự thân hoặc từ nguồn an toàn đã được nuôi cấy, có khả năng kích thích tái tạo tế bào mới, tăng sinh collagen và elastin. Đây là 2 "chìa khóa vàng" giúp da căng bóng, đàn hồi.

Cấy tế bào gốc không chỉ cải thiện các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, da chảy xệ mà còn phục hồi cấu trúc da từ bên trong, mang lại hiệu ứng "da mộc đẹp như da trang điểm". Nữ ca sĩ duy trì phương pháp này như một cách "đầu tư lâu dài" cho làn da, vì theo cô, nhan sắc cũng cần được chăm như cơ thể. Đừng chờ đến khi da xuống cấp mới lo chữa, hãy yêu thương nó từ sớm.

2. Uống collagen

Không chỉ chú trọng vào các liệu pháp thẩm mỹ, Hồ Ngọc Hà còn giữ cho mình thói quen uống collagen mỗi ngày. Cô từng chia sẻ, mục tiêu của mình không phải là trẻ mãi không già, mà là sống sao để luôn rạng rỡ, khỏe mạnh và tự tin ở mọi độ tuổi.

Collagen là loại protein chiếm hơn 70% cấu trúc da, giúp da căng mịn, săn chắc. Tuy nhiên, sau tuổi 25, lượng collagen tự nhiên trong cơ thể bắt đầu giảm dần. Bổ sung collagen đường uống giúp kích thích cơ thể sản sinh collagen mới, cải thiện độ đàn hồi, giảm nếp nhăn và làm sáng da.

Việc Hồ Ngọc Hà duy trì uống collagen đều đặn không chỉ giúp cô có làn da mịn màng mà còn hỗ trợ tóc, móng khỏe mạnh, cơ thể dẻo dai, yếu tố cần thiết cho lịch trình biểu diễn dày đặc của một nghệ sĩ hàng đầu.

3. Chăm sóc da định kỳ tại spa

Dù lịch trình bận rộn, Hồ Ngọc Hà vẫn duy trì việc chăm sóc da chuyên sâu tại spa. Cô thường chọn các cơ sở uy tín, cập nhật công nghệ làm đẹp mới nhất, từ liệu pháp trẻ hóa bằng ánh sáng sinh học, chăm sóc da oxy tươi đến điện di vitamin C. Đây là những phương pháp giúp tăng tuần hoàn máu, kích thích da hấp thu dưỡng chất tốt hơn.

Nữ ca sĩ quan niệm, chăm sóc da tại spa không chỉ là làm đẹp mà còn là một cách thư giãn, tái tạo năng lượng sau những giờ làm việc căng thẳng. Chính nhờ sự kết hợp giữa chăm sóc tại nhà và spa, làn da của cô luôn duy trì được độ ẩm, độ căng bóng và vẻ khỏe khoắn tự nhiên, dù để mặt mộc vẫn đầy sức sống.

4. Truyền NAD+

Hồ Ngọc Hà từng tiết lộ, trước mỗi liveshow lớn, cô thường truyền NAD+ để chuẩn bị tinh thần và thể lực tốt nhất. NAD+ (Nicotinamide Adenine Dinucleotide) là một coenzyme có mặt trong mọi tế bào cơ thể, giữ vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất năng lượng và sửa chữa tổn thương tế bào.

Khi cơ thể được bổ sung NAD+, quá trình chuyển hóa năng lượng diễn ra mạnh mẽ hơn, giúp da khỏe hơn, sáng hơn và ít bị sạm. Đồng thời, NAD+ còn được mệnh danh là "phép màu trẻ hóa tế bào", giúp cải thiện giấc ngủ, giảm mệt mỏi và làm chậm quá trình lão hóa. Có lẽ nhờ vậy, dù trải qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Hồ Ngọc Hà vẫn giữ được phong độ đỉnh cao, thần thái luôn tràn đầy năng lượng.

5. Tắm trắng tại spa

Không chỉ chăm sóc da mặt, Hồ Ngọc Hà còn rất chú trọng chăm sóc làn da toàn thân. Với lịch trình ghi hình, chạy show thường xuyên ngoài trời, làn da của cô dễ bị sạm nắng. Để duy trì làn da trắng sáng, nữ ca sĩ thường tắm trắng bằng các liệu trình chuyên sâu tại spa, kết hợp với chiết xuất thiên nhiên như vitamin C, cam thảo, trà xanh cùng công nghệ ánh sáng lạnh để làm đều màu và phục hồi da.

Phương pháp này giúp loại bỏ tế bào chết, nuôi dưỡng da từ sâu bên trong, đồng thời tăng khả năng chống nắng tự nhiên. Nhờ đó, dù không trang điểm, làn da của Hồ Ngọc Hà vẫn tươi sáng, mịn màng, toát lên vẻ đẹp khỏe khoắn đặc trưng.

"Sương sương" vậy thôi là "Nữ hoàng giải trí" tự tin da căng bóng, tràn đầy khí chất tuổi trung niên. Bạn có dám thử?

(Ảnh: FB)