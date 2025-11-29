Hoa anh thảo đang hot, vừa dễ trồng lại giúp nhà thêm phúc khí, hoa nở từ Noel đến sau Tết, chị em tha hồ mà chơi

Nhắc đến hoa chưng Tết, nhiều người nghĩ ngay đến đào, quất, mai, lay-ơn. Nhưng vài năm trở lại đây, hoa anh thảo (cyclamen) đã lọt vào “wishlist” của nhiều chị em mê cây. Những bông hoa cánh cong ngược như bướm nhỏ, màu trắng, hồng, đỏ xinh như kẹo, lại nở đúng dịp mùa đông - đầu xuân, khiến người ta cảm giác như có cả một “đàn tiên” ghé chơi nhà.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, các hội chơi cây gọi hoa anh thảo là “tiên tử đón khách ngày đông”, còn khoe những chậu hoa đã nuôi từ năm này qua năm khác, mỗi năm một “béo”, một rực rỡ hơn. Nếu chị em đang tìm một loại hoa vừa dễ trồng, vừa đẹp, lại hợp để bày trong phòng khách dịp cuối năm, hoa anh thảo là cái tên rất đáng cân nhắc.

Hoa anh thảo - "nàng tiên" nhỏ xinh khiến góc nhà tự nhiên lên gu

Hoa anh thảo có dáng hoa rất đặc biệt. Cánh không xòe ngang như đa số các loài hoa khác mà cong ngược ra phía sau, nhìn như những cánh bướm đang bay hoặc những nàng tiên mặc váy xoay người giữa không trung. Màu sắc thì phong phú từ trắng tinh khôi, hồng phấn dịu, đỏ rực rỡ, hồng pha trắng kiểu ombre. Có giống cánh lượn sóng như ren, có giống viền trắng cực kỳ “tiểu thư”. Ở giữa bông hoa, nhụy và họa tiết nhỏ xíu càng nhìn kỹ càng thấy tinh tế, đúng kiểu “trời sinh đã đẹp”. Lá hoa anh thảo cũng không hề tầm thường. Lá hình trái tim, xanh đậm, trên mặt có vân bạc loang loang như vẽ tay, dày dặn và bóng, chỉ cần một chậu lá thôi đã thấy đẹp, huống chi là lúc nở kín hoa.

Điểm cộng lớn của hoa anh thảo là rất hợp khí hậu mát mẻ từ cuối năm đến sau Tết. Đây là loài ưa mát, thích không khí hơi ẩm, sợ nắng gắt và nóng trên 25 độ. Vì vậy mùa đông - đầu xuân chính là thời điểm “đẹp nhất cuộc đời” của nó. Chị em chỉ cần đặt chậu hoa ở nơi có ánh sáng tán xạ như gần cửa sổ, ban công có rèm mỏng, tránh nắng chiếu thẳng cả ngày là cây đã thấy vui. Nhiều người chơi lâu năm mách rằng cứ nhớ một câu “thích sáng nhưng sợ cháy nắng” là xong.

Trồng không khó, chỉ cần nhớ vài nguyên tắc là hoa nở kín cả mùa đông

Về chuyện tưới nước, anh thảo không thích bị “sặc nước”. Đất nên chỉ hơi ẩm chứ không sũng. Ở Trung Quốc, rất nhiều người dùng cách tưới “thấm ngược”: Đặt chậu hoa lên một khay nước trong 2-3 phút, để rễ tự hút nước từ dưới lên. Cách này tránh được tình trạng nước đọng trên mặt lá và thân củ, hạn chế thối gốc. Nếu không có thời gian, chị em có thể tưới vòng quanh mép chậu, tránh đổ thẳng vào tâm cây. Một dấu hiệu rất dễ nhận biết: Khi thiếu nước, hoa và lá sẽ hơi rũ xuống; tưới xong một lúc lại tươi tỉnh như chưa hề “mệt mỏi”.

Trồng hoa anh thảo không đòi hỏi kỹ thuật gì quá cao siêu, chỉ cần nắm vài nguyên tắc cơ bản. Khi mới mua về, nên tháo bỏ bao bì, đặt cây ở nơi thoáng mát, tránh nắng và gió lùa mạnh khoảng vài ngày để cây “làm quen nhà mới”. Chậu gốc thường đã đủ tốt, nếu không quá xấu thì không nhất thiết thay chậu ngay, tránh làm tổn thương rễ. Nếu muốn sang chậu đẹp để bày phòng khách, có thể chờ 1-2 tuần khi cây ổn định rồi hãy chuyển sang chậu đất nung hoặc chậu nhựa có lỗ thoát nước tốt, đường kính khoảng 15-16 cm là vừa. Một mẹo nhỏ nữa là có thể gạt bớt lớp đất mặt, để hở nhẹ phần củ lên cho thoáng, vùng nảy mầm sẽ đỡ bị ẩm lâu dẫn đến úng.

Trong mùa hoa, chị em có thể cho cây “ăn nhẹ” phân hoa 7-10 ngày một lần, ưu tiên loại có nhiều lân và kali để hoa bền màu, nụ ra liên tục. Khi bông tàn, đừng cắt ngang phần cuống, hãy nhẹ nhàng xoay và rút cả cuống hoa từ sát gốc lên, tránh để lại đoạn thừa dễ mốc, hỏng. Cứ đều tay nhặt hoa tàn, cây sẽ không phải “nuôi” phần già yếu nữa mà dồn sức cho những nụ mới. Người chơi lâu năm khoe rằng có chậu từ tháng 11 năm trước nở liền một lèo đến tận tháng 4 năm sau, đúng nghĩa “một mùa đông có hoa để ngắm”.

Khi thời tiết bắt đầu nóng lên, hoa anh thảo sẽ dần đi vào giai đoạn nghỉ. Lá và hoa héo vàng, trông hơi “tàn tạ” nhưng đó là chu kỳ tự nhiên, không phải chết cây. Lúc này chỉ cần bình tĩnh, rút bỏ phần lá héo, giảm dần lượng nước tưới, đến khi phần trên đã khô hoàn toàn thì gần như ngừng tưới, đặt chậu ở nơi mát, râm, thoáng gió. Sang thu, khi khí hậu mát trở lại, từ củ sẽ bật mầm mới, lúc này bắt đầu tưới lại từ từ, cho cây ra chỗ có ánh sáng và bón thêm phân là lại có một đợt hoa rực rỡ nữa. Cảm giác nhìn chậu hoa mình nuôi qua một mùa nóng rồi “sống lại” nở tưng bừng mùa đông sau, rất dễ gây nghiện.

Một chậu hoa anh thảo cho Tết: Nhà ấm hơn, lòng cũng mềm lại

Trong vô số giống hoa anh thảo, dòng “cánh bướm” được nhiều chị em ca tụng. Cánh hoa lượn sóng như viền ren, màu hồng pha trắng, nhìn gần như có lớp ánh ngọc trai. Đặt một chậu trên bậu cửa sổ, mỗi lần kéo rèm ra là tưởng như đang nhìn một đàn bướm nhỏ đang họp chợ. Chưa kể, hoa rất bền, mỗi bông có thể chơi hơn 20 ngày, một chậu nở rộ có khi đủ “gánh” cả mùa đông.

Chị Minh Trang (sống tại Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ: "Ở dưới quê, bố mẹ mình cũng hay trồng hoa anh thảo lắm. Thỉnh thoảng mình cũng mang một vài chậu để tặng bạn bè nhân dịp khai trương hoặc tân gia nhà mới. Tuy không phải loại đắt đỏ nhưng hoa này dễ trồng, màu sắc cũng đẹp, nhìn vui mắt, hy vọng mang lại may mắn cho người được tặng".

Về chuyện trang trí nhà, hoa anh thảo cực kỳ hợp để bày ở phòng khách, phòng ăn, ngay trên bàn trà hoặc góc cửa sổ. Chỉ cần một khay gỗ nhỏ, vài quyển sách, một cây nến thơm và một chậu anh thảo là góc nhà bình thường lập tức “lên gu” hơn hẳn. Màu hoa tươi nhưng không gắt như đỏ thắm của hồng hay lan, nên rất dễ ăn nhập với nội thất hiện đại. Gần Tết, nếu đã quá quen với sắc vàng của mai, sắc đỏ của trạng nguyên, chị em có thể thử thêm một chậu anh thảo hồng hoặc trắng để cân bằng lại, tạo cảm giác nhẹ nhàng hơn giữa cả rừng màu sắc.

Hoa anh thảo không phải loại cây “sang chảnh khó chiều”, chỉ cần để chỗ sáng mát, tưới nước vừa phải, nhớ nhặt hoa tàn là được. Đổi lại, suốt cả mùa đông nhà lúc nào cũng có hoa tươi, buổi tối bật đèn lên nhìn chậu hoa trên bậu cửa, tự nhiên thấy mình bớt mệt, bớt khô khan. Tôi nói thật, chị em thử trồng hoa anh thảo mà xem, nhà đẹp lên một chân kính lại giàu phúc khí, đáng để thử cho mùa Tết này.