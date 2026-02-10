Hoa đào Tết nở sớm, người bán ngóng khách từng ngày

Từ đầu tháng Chạp, sắc xuân đã hiện diện khắp các tuyến phố Hà Nội. Dọc nhiều tuyến đường Tố Hữu, Lạc Long Quân, Võ Chí Công, Phạm Hùng… hoa đào Tết rực rỡ được bày bán.



Người bán sốt ruột, chăm chút lại các chậu hoa chưa có chủ nhân

Khảo sát thực tế, năm nay, nguồn cung dồi dào, hoa nở rộ đẹp song thị trường đào Tết tại Hà Nội đìu hiu hơn mọi năm. Tại khu vực đường gần khu đô thị Ciputra Nam Thăng Long (phường Phú Thượng), anh Huy, tiểu thương kinh doanh gần 100 chậu đào Tết chở từ Mộc Châu (Sơn La) về Hà Nội sốt ruột nhìn những chậu đào nở bung khoe sắc nhưng ít người hỏi mua.

Theo anh Huy, những năm trước, vào thời điểm khoảng 23 tháng Chạp, các chậu đào dáng đẹp đã được bán gần hết cho cơ quan, doanh nghiệp, gia đình lựa chọn. Năm nay, dù giá bán giảm, vẫn rất ít người quan tâm, bán không dễ.

"Buôn bán năm nay ế lắm. Tôi ngóng khách từng ngày, chỉ mong càng sát Tết Nguyên đán thị trường sẽ sôi động hơn" - anh Huy chia sẻ.

Thị trường hoa đào Tết trầm lắng

Không chỉ riêng khu vực này, những ngày giáp Tết, nhiều chợ hoa khác tại Hà Nội cũng rơi vào cảnh vắng vẻ. Dù đào đã nở hồng rực rỡ, cành thế được chăm chút kỹ lưỡng, lượng khách chủ yếu mới dừng lại ở việc đi xem, chưa sẵn sàng xuống tiền.



Theo các tiểu thương, sức mua đào Tết năm nay giảm rõ rệt. Người dân có xu hướng thắt chặt chi tiêu, ưu tiên các nhu cầu thiết yếu. Bên cạnh đó, nhiều gia đình chuyển sang thuê đào hoặc lựa chọn các loại hoa có giá mềm hơn, khiến đầu ra của đào truyền thống thêm phần chật vật.

"Đào đẹp nhưng khách ngại mua sớm, chờ sát Tết xem giá có giảm không. Cả ngày chỉ bán được vài cành nhỏ" - một tiểu thương tại chợ hoa Quảng Bá, Hà Nội cho biết. Không ít nhà vườn lo ngại, nếu tình hình không cải thiện trong những ngày cao điểm cuối năm, nguy cơ lỗ vốn là khó tránh.

Dù vậy, nhiều người bán vẫn nuôi hy vọng thị trường sẽ sôi động hơn khi Tết cận kề, bởi đào vẫn là biểu tượng không thể thiếu của mùa xuân miền Bắc. Trong cái rét cuối Đông, những cành đào hồng thắm vẫn âm thầm chờ khách, mang theo mong mỏi về một cái Tết đủ đầy hơn cho cả người mua lẫn người bán.