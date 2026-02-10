Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hoa đào Tết nở sớm, người bán ngóng khách từng ngày

10-02-2026 - 16:45 PM | Thị trường

Hoa đào nở rộ khắp các chợ Tết, song nhiều tiểu thương cho biết sức mua chậm, thị trường trầm lắng.

Từ đầu tháng Chạp, sắc xuân đã hiện diện khắp các tuyến phố Hà Nội. Dọc nhiều tuyến đường Tố Hữu, Lạc Long Quân, Võ Chí Công, Phạm Hùng… hoa đào Tết rực rỡ được bày bán.

Hoa đào Tết nở sớm nhưng sức mua giảm , tiểu thương lo lắng - Ảnh 1.

Người bán sốt ruột, chăm chút lại các chậu hoa chưa có chủ nhân

Khảo sát thực tế, năm nay, nguồn cung dồi dào, hoa nở rộ đẹp song thị trường đào Tết tại Hà Nội đìu hiu hơn mọi năm. Tại khu vực đường gần khu đô thị Ciputra Nam Thăng Long (phường Phú Thượng), anh Huy, tiểu thương kinh doanh gần 100 chậu đào Tết chở từ Mộc Châu (Sơn La) về Hà Nội sốt ruột nhìn những chậu đào nở bung khoe sắc nhưng ít người hỏi mua.

Theo anh Huy, những năm trước, vào thời điểm khoảng 23 tháng Chạp, các chậu đào dáng đẹp đã được bán gần hết cho cơ quan, doanh nghiệp, gia đình lựa chọn. Năm nay, dù giá bán giảm, vẫn rất ít người quan tâm, bán không dễ.

"Buôn bán năm nay ế lắm. Tôi ngóng khách từng ngày, chỉ mong càng sát Tết Nguyên đán thị trường sẽ sôi động hơn" - anh Huy chia sẻ.

Thị trường hoa đào Tết trầm lắng

Không chỉ riêng khu vực này, những ngày giáp Tết, nhiều chợ hoa khác tại Hà Nội cũng rơi vào cảnh vắng vẻ. Dù đào đã nở hồng rực rỡ, cành thế được chăm chút kỹ lưỡng, lượng khách chủ yếu mới dừng lại ở việc đi xem, chưa sẵn sàng xuống tiền.

Theo các tiểu thương, sức mua đào Tết năm nay giảm rõ rệt. Người dân có xu hướng thắt chặt chi tiêu, ưu tiên các nhu cầu thiết yếu. Bên cạnh đó, nhiều gia đình chuyển sang thuê đào hoặc lựa chọn các loại hoa có giá mềm hơn, khiến đầu ra của đào truyền thống thêm phần chật vật.

"Đào đẹp nhưng khách ngại mua sớm, chờ sát Tết xem giá có giảm không. Cả ngày chỉ bán được vài cành nhỏ" - một tiểu thương tại chợ hoa Quảng Bá, Hà Nội cho biết. Không ít nhà vườn lo ngại, nếu tình hình không cải thiện trong những ngày cao điểm cuối năm, nguy cơ lỗ vốn là khó tránh.

Dù vậy, nhiều người bán vẫn nuôi hy vọng thị trường sẽ sôi động hơn khi Tết cận kề, bởi đào vẫn là biểu tượng không thể thiếu của mùa xuân miền Bắc. Trong cái rét cuối Đông, những cành đào hồng thắm vẫn âm thầm chờ khách, mang theo mong mỏi về một cái Tết đủ đầy hơn cho cả người mua lẫn người bán.

Hoa đào Tết nở sớm nhưng sức mua giảm , tiểu thương lo lắng - Ảnh 2.

Hoa đào Tết nở sớm nhưng sức mua giảm , tiểu thương lo lắng - Ảnh 3.

Hoa đào Tết nở sớm nhưng sức mua giảm , tiểu thương lo lắng - Ảnh 4.

Hoa đào Tết nở sớm nhưng sức mua giảm , tiểu thương lo lắng - Ảnh 5.

Theo Lê Thúy

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Xe điện Trung Quốc ồ ạt xuất ngoại để… tránh phá sản?

Xe điện Trung Quốc ồ ạt xuất ngoại để… tránh phá sản? Nổi bật

Mở van vàng tích trữ

Mở van vàng tích trữ Nổi bật

Truy đuổi hơn 10.000 hải lý, Mỹ bắt giữ siêu tàu chở dầu bị trừng phạt từ Venezuela, thường xuyên thay đổi cờ để tránh giám sát

Truy đuổi hơn 10.000 hải lý, Mỹ bắt giữ siêu tàu chở dầu bị trừng phạt từ Venezuela, thường xuyên thay đổi cờ để tránh giám sát

16:26 , 10/02/2026
Vé máy bay khứ hồi TPHCM - Hà Nội dịp Tết: Gần 20 triệu đồng!

Vé máy bay khứ hồi TPHCM - Hà Nội dịp Tết: Gần 20 triệu đồng!

15:50 , 10/02/2026
Ấn Độ tìm ra "mỏ vàng mới", giải bài toán sống còn của ngành kinh tế đứng thứ 2 thế giới

Ấn Độ tìm ra "mỏ vàng mới", giải bài toán sống còn của ngành kinh tế đứng thứ 2 thế giới

14:50 , 10/02/2026
Diễn biến mới vụ 2 trạm xăng dầu trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây dừng bán

Diễn biến mới vụ 2 trạm xăng dầu trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây dừng bán

14:17 , 10/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên