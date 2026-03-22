Hoa giấy phủ kín cầu Thủy Tiên, khung cảnh như 'xứ sở thần tiên'

22-03-2026 - 11:22 AM | Bất động sản

Chỉ cách Hà Nội khoảng 30 phút, cầu Thủy Tiên (Hưng Yên) thu hút đông đảo người dân khi hoa giấy nở rộ, phủ kín hai bên cầu, tạo khung cảnh rực rỡ.

Chỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng nửa giờ di chuyển, cầu Thủy Tiên (Hưng Yên) những ngày giữa tháng 3 thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh khi hoa giấy bước vào thời điểm nở rộ.

Nằm trong khu đô thị sinh thái, cây cầu bắc qua vùng nước trong xanh, được thiết kế uốn cong với hai làn song song. Không gian cây xanh bao quanh tạo cảnh quan thoáng đãng, tách biệt với khu vực đô thị.

Vào mùa hoa, hai bên thành cầu được phủ kín bởi các giàn hoa giấy với nhiều gam màu như hồng, tím, trắng.

Dưới nắng, sắc hoa nổi bật, trải dài theo thân cầu, tạo nên khung cảnh rực rỡ.

Theo người dân địa phương, hoa nở đẹp nhất vào khoảng giữa tháng 3, khi thời tiết khô ráo, nhiều nắng. Đây cũng là thời điểm lượng người đến tham quan tăng mạnh, đặc biệt vào dịp cuối tuần.

Điểm đáng chú ý của cầu Thủy Tiên là thiết kế hai làn uốn lượn song song, tạo nhiều góc chụp khác nhau cho người tham quan, chụp ảnh.

Từ trên cầu, có thể bao quát không gian xung quanh với mặt nước phẳng lặng và các giàn hoa trải dài.

Từ chân cầu, du khách có thể ghi lại hình ảnh hoa giấy buông rủ, nổi bật trên nền kết cấu bê tông.

Khu vực chân cầu có một khoảng không gian nhỏ, được nhiều người lựa chọn dừng chân ngắm cảnh. Từ đây, có thể quan sát rõ các vòm hoa phủ kín hai bên lan can và hình ảnh phản chiếu trên mặt nước.

Anh Trần Quang Huy (Long Biên, Hà Nội), người thường xuyên chụp ảnh phong cảnh, cho biết địa điểm này khá dễ tiếp cận. “Mọi người có thể gửi xe gần khu vực rồi đi bộ xuống chân cầu. Không gian mở, thuận lợi để tìm góc chụp, nhất là buổi sáng khi ánh sáng ổn định”, anh nói.

Trong khi đó, anh Hoàng Minh Tú (Hưng Yên) cho biết đã di chuyển hơn 20 km để ghi lại hình ảnh mùa hoa. “Tôi xem ảnh trên mạng thấy đẹp nên tranh thủ đi sớm. Thực tế, hoa nở dày, màu sắc rõ, tổng thể hài hòa”, anh Tú chia sẻ.

Không chỉ thu hút người đến chụp ảnh, khu vực trên cầu còn là nơi người dân địa phương thường xuyên đi dạo.

Từ dưới gầm cầu, các chùm hoa giấy buông xuống tạo thành lớp phủ dày, nổi bật trên nền màu xám của công trình.

Viên Minh/VTC News

