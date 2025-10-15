Hoa hậu Đỗ Hà kết hôn với thiếu gia Quảng Trị

Showbiz Việt cuối năm tiếp tục rộn ràng hỷ sự khi mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh thiệp cưới của Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà. Theo hình ảnh được chia sẻ, nàng hậu gen Z sẽ chính thức lên xe hoa cùng bạn trai Nguyễn Viết Vương - người vướng tin đồn hẹn hò và bị bắt gặp sánh đôi cùng cô suốt thời gian qua.

Có thể thấy, thiệp cưới của cả hai được thiết kế đơn giản, tinh tế, có logo chữa H&V lồng vào nhau, tượng trưng cho sự gắn kết của cả hai. Đỗ Thị Hà và Viết Vương sẽ tổ chức lễ nạp tại tại cư gia nhà gái. Sau đó, hôn lễ của cả hai sẽ tại khu đô thị Nam Cầu Dài (TP. Đồng Hới, Quảng Trị - quê nhà chú rể Viết Vương. Theo nguồn tin của chúng tôi, hôn lễ hào môn này sẽ diễn ra trong tháng 10/2025.

Vốn là người kín tiếng nên hiện tại Hoa hậu Đỗ Thị Hà chưa có thông báo liên quan đến hỷ sự. Tuy nhiên, nhiều người đã gửi lời chúc mừng và mong chờ ngày được "ăn cưới" online.

Thiệp cưới của Đỗ Thị Hà và thiếu gia Viết Vương được hé lộ

Cuối cùng, Hoa hậu Việt Nam 2020 đã chính thức được lên xe hoa

Sau 5 năm đăng quang, Hoa hậu Đỗ Thị Hà vẫn giữ được sức hút với công chúng. Tuy nhiên, trong 1-2 năm gần đây cô chuyển sang định hướng kinh doanh, xây dựng hình ảnh phú bà của chính mình. Nàng hậu đảm nhận vị trí CEO viện Thẩm mỹ ở tuổi 23, sau đó thường xuyên cập nhật hình ảnh đi làm xịn sò và sang chảnh như "nữ tổng tài". Lướt nhanh trang cá nhân của Đỗ Thị Hà có thể thấy bộ sưu tập túi xách hiệu có giá hàng chục triệu đến trăm triệu. Không chỉ phong cách mà thần thái của Hoa hậu Việt Nam 2020 cũng trở nên mặn mà, chững chạc hơn. Cô cũng thường xuyên du lịch và check-in các địa điểm du lịch trong nước đến ngoài nước.

Trong thời gian qua, Hoa hậu Đỗ Thị Hà và thiếu gia Viết Vương nhiều lần bị bắt gặp sánh đôi cùng nhau trong những chuyến du lịch. Mới đây nhất, cặp đôi còn vướng nghi vấn cùng sang Châu Âu chụp ảnh cưới. Viết Vương có mối quan hệ thân thiết với gia đình Đỗ Thị Hà. Bố Đỗ Thị Hà từng xuất hiện trong các hoạt động nội bộ của công ty nhà Viết Vương. Mối quan hệ của cặp đôi được gia đình 2 bên ủng hộ. Cách đây hơn 1 năm, có thông tin bố mẹ của Viết Vương đã trực tiếp đến nhà Đỗ Thị Hà để thăm hỏi và tính chuyện kết hôn cho 2 con.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà và vị hôn phu nhiều lần bị bắt gặp đi siêu thị, du lịch nước ngoài cùng nhau

Chồng sắp cưới của Đỗ Thị Hà sinh năm 1994, hơn cô 7 tuổi. Nam doanh nhân gây ấn tượng với ngoại hình bảnh bao, phong cách ăn mặc trẻ trung nên khi đứng cạnh nàng hậu vẫn vô cùng xứng đôi vừa lứa. Thiếu gia này xuất thân trong gia đình kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản, san lấp mặt bằng, đường sắt, đường bộ. Trái ngược với sự nổi tiếng của bạn gái, anh khá kín tiếng, trang cá nhân chỉ có vài bài đăng ít ỏi.

Đỗ Thị Hà từng chia sẻ quan điểm về dâu hào môn: "Nhiều người luôn nghĩ về danh xưng hoa hậu với những cụm từ đi kèm mang chiều hướng tiêu cực như 'đại gia', 'thiếu gia', 'con dâu nhà hào môn'... Còn tôi, tôi muốn trở thành đại gia, thành phú bà của chính cuộc đời mình. Khi đã ở vị trí đó, tôi sẵn sàng sánh bước với những người đàn ông chưa có gì trong tay".

Động thái duy nhất của Viết Vương từ sau khi lộ chuyện hẹn hò là đăng ảnh check in "đánh dấu chủ quyền" với Đỗ Thị Hà

Trước đây, khi được hỏi về chuyện đám cưới, Đỗ Thị Hà nói: "Từ trước tới nay, tôi không muốn nói về những vấn đề cá nhân hay những người xung quanh mình vì tôi muốn giữ sự bình yên cho mọi người. Tôi là người của công chúng, việc khán giả chú ý, 'soi xét' là điều phải chấp nhận. Nhưng tôi không muốn những người bên cạnh cũng phải chịu điều đó. Tôi nghĩ việc kết hôn còn tùy duyên số. Nếu duyên tới, có lẽ tôi sẽ chẳng cần đợi tới năm 27, 28 tuổi; còn nếu chưa thì có thể 30 tuổi tôi mới kết hôn. Tôi không thể khẳng định hay phủ định điều gì vì không ai biết trước tương lai. Nhưng nếu thông tin đó trở thành sự thật thì cũng tốt thôi, bởi cô gái nào cũng mong muốn có một người kề cận bên mình suốt cuộc đời".

Đỗ Thị Hà cũng từng chia sẻ về đám cưới trong mơ: "Đám cưới của tôi như thế nào còn tùy thuộc vào văn hóa của gia đình hai bên. Tuy nhiên, không cần quá rầm rộ, linh đình mà bỏ qua các yếu tố lễ nghi truyền thống".

Thời gian qua, Đỗ Thị Hà cũng đã nhiều lần "phát tín hiệu" về chuyện làm dâu hào môn



