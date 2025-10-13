Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đón sinh nhật ngọt ngào bên chồng Chủ tịch

13-10-2025 - 20:41 PM | Lifestyle

Không cần ồn ào khoe khoang, chỉ một bức ảnh căn phòng đầy bóng bay và hoa hồng cũng đủ khiến netizen “rụng tim”. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đón sinh nhật tuổi mới bên chồng Chủ tịch giữa chuyến nghỉ dưỡng sang chảnh ở Thái Lan.

Sau khi về chung một nhà với Chủ tịch CLB Hà Nội - Đỗ Vinh Quang, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh ngày càng kín tiếng, ít xuất hiện trước truyền thông. Tuy nhiên, mỗi lần lộ diện, nàng hậu sinh năm 1996 đều khiến công chúng phải trầm trồ vì visual ngày càng "thăng hạng", khí chất đằm thắm, chuẩn hình tượng "vợ Chủ tịch" thanh lịch mà vẫn rất cuốn hút.

Mới đây, Đỗ Mỹ Linh và ông xã tiếp tục khiến netizen chú ý khi chia sẻ những hình ảnh từ chuyến nghỉ dưỡng tại Thái Lan. Không chỉ là kỳ nghỉ đơn thuần, đây còn là dịp đặc biệt khi Hoa hậu Việt Nam 2016 đón sinh nhật tuổi 29 bên chồng. Trong bức ảnh được Chủ tịch Hà Nội FC chia sẻ trên trang cá nhân, căn phòng khách sạn hạng sang nơi anh cùng Đỗ Mỹ Linh nghỉ ngơi được trang trí tinh tế với hoa hồng xếp chữ "HBD", những quả bóng bay màu pastel nhẹ nhàng cùng không gian ấm cúng - tất cả toát lên sự lãng mạn và chu đáo.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đón sinh nhật ngọt ngào bên chồng Chủ tịch- Ảnh 1.

Đỗ Mỹ Linh được chồng tổ chức sinh nhật ngọt ngào

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đón sinh nhật ngọt ngào bên chồng Chủ tịch- Ảnh 2.

Vợ chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh - Chủ tịch Hà Nội FC Đỗ Vinh Quang

Dù không đăng ảnh chụp chung, nhưng ai cũng dễ dàng đoán được người đứng sau màn chuẩn bị lãng mạn này chính là ông xã Đỗ Vinh Quang - vị doanh nhân trẻ tuổi, thành đạt và luôn dành cho bà xã hoa hậu những điều ngọt ngào nhất.

Trước đó không lâu, cả hai cũng cùng xuất hiện trong một sự kiện tại Hà Nội. Đỗ Mỹ Linh diện váy trắng lệch vai tối giản mà sang trọng, khoe trọn thần thái dịu dàng chuẩn "hoa hậu quốc dân", trong khi Đỗ Vinh Quang lịch lãm với vest xanh navy. Cặp đôi tươi cười rạng rỡ, luôn đứng cạnh nhau một cách thân mật - đủ để thấy sự gắn bó và tình cảm bền chặt sau gần 3 năm kết hôn.

Kể từ khi trở thành dâu nhà bầu Hiển, Đỗ Mỹ Linh chọn lối sống nhẹ nhàng, tránh xa ồn ào. Thay vì ồn ào khoe cuộc sống xa hoa, nàng hậu chỉ thỉnh thoảng chia sẻ vài khoảnh khắc tinh tế, khéo léo thể hiện niềm hạnh phúc bình yên bên chồng.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đón sinh nhật ngọt ngào bên chồng Chủ tịch- Ảnh 3.
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đón sinh nhật ngọt ngào bên chồng Chủ tịch- Ảnh 4.

Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang check-in tại Thái Lan

Theo Tú Tú

Phụ nữ số

20:41 , 13/10/2025
