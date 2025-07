Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh xuất hiện cùng mẹ chồng trong một sự kiện đặc biệt hút 10.000 khán giả, nhan sắc chuẩn “dâu hào môn” gây chú ý

Chương trình được mở màn mãn nhãn với tiết mục “Trống hội’’ kết hợp múa lân, sư, rồng mang đậm chất văn hóa Việt Nam với chủ đề "Khát vọng tỏa sáng". Không gian rộng lớn của sân vận động Hàng Đẫy thấm đẫm không khí hào hùng khi tiếng trống hội vang lên, thể hiện niềm tự hào dân tộc trước bạn bè quốc tế. Cách dàn dựng công phu cùng sự tham gia của gần 600 học viên Học viện Cảnh sát Nhân dân - Bộ Công an khiến hàng nghìn khán giả thấy mãn nhãn, không thể rời mắt.

Lễ khai mạc Giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng còn có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Hai ca sĩ Võ Hạ Trâm và Đông Hùng mang đến không khí hào hùng khi hòa giọng trong bản mashup từ ba ca khúc: "Đường chúng ta đi", "Nối vòng tay lớn" và "Unstoppable". Bốn chàng trai của nhóm OPlus khiến không khí thêm sôi động khi mang đến bản mashup "Tôi yêu bóng đá - The cup of life".

Những tiết mục mãn nhãn trong lễ khai mạc



Nghệ sĩ Kim Long của Nhà hát Ca múa nhạc Công an Nhân dân, ca sĩ Đông Hùng - Võ Hạ Trâm cùng bốn chàng trai của nhóm nhạc OPlus xuất hiện trong tiết mục "Heal the world - Let's Shine - Đường đến ngày vinh quang". Các nghệ sĩ khiến không khí bùng nổ với âm nhạc sôi động, hào sảng cùng chất giọng cao vút. Hiệu ứng pháo hoa đẹp mắt trong mỗi tiết mục càng khiến khán giả thêm phấn khích khi theo dõi chương trình.

Qua từng tiết mục, chương trình nghệ thuật truyền tải thông điệp về hòa bình, hợp tác và hữu nghị giữa các lực lượng công an, cảnh sát – những người đang ngày đêm thực hiện trách nhiệm vì cộng đồng, vì hòa bình, an ninh, an toàn, ổn định, thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới. Với sự đầu tư công nghệ hiện đại bậc nhất như laser mapping, sân khấu di động, hiệu ứng ánh sáng 360 độ, công nghệ trình chiếu, lễ khai mạc mang đẳng cấp quốc tế như các kỳ World Cup hay Asian Cup. Chương trình văn nghệ khép lại sau hơn một tiếng, sau đó là trận đầu tiên của giải đấu giữa hai đội Công an nhân dân Việt Nam và Cảnh sát hoàng gia Thái Lan.

Sự kiện còn có sự góp mặt của hoa hậu Đỗ Mỹ Linh ở hàng ghế khán giả. Người đẹp xuất hiện cùng mẹ chồng để cổ vũ ông xã - doanh nhân Đỗ Vinh Quang (Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc tập đoàn T&T) và anh chồng - doanh nhân Đỗ Quang Vinh (Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SHB) với tư cách đại diện nhà tài trợ của giải đấu. Nàng hậu chọn một thiết kế màu đen phong cách thanh lịch, kín đáo cùng kiểu trang điểm nhẹ nhàng, buông tóc xõa tự nhiên khi có mặt từ sớm và chăm chú theo dõi sự kiện.

Sự xuất hiện của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và mẹ chồng gây chú ý trên khán đài

Trước chương trình, cô luôn thân thiện và nhiệt tình khi được một số fan xin chụp ảnh chung. Sau khi làm dâu nhà bầu Hiển, Đỗ Mỹ Linh ít hoạt động showbiz để có thời gian vun vén tổ ấm đồng thời tham gia điều hành công việc của nhà chồng. Cô hiện là Phó Chủ tịch một công ty thành viên trong tập đoàn T&T.

Phó Chủ tịch SHB Đỗ Quang Vinh phát biểu tại lễ khai mạc giải đấu

Phát biểu tại sự kiện, đại diện đơn vị tài trợ chính, ông Đỗ Quang Vinh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc SHB chia sẻ: ‘SHB và T&T vô cùng vinh dự khi được đồng hành cùng Giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng năm 2025, một sự kiện thể thao đặc biệt, góp phần thắt chặt tình hữu nghị, hợp tác và khát vọng xây dựng một khu vực hòa bình, ổn định và phát triển.

Xuyên suốt hơn ba thập kỷ, Tập đoàn T&T và Ngân hàng SHB luôn xem việc đồng hành cùng các hoạt động thể thao, văn hóa và cộng đồng là sứ mệnh của mình. Tình yêu bóng đá đã trở thành mã gene đặc trưng của người T&T Group và SHB – gắn liền với tinh thần cống hiến và khát vọng nâng tầm thể thao nước nhà".

Những hình ảnh ấn tượng trên SVĐ Hàng Đẫy trong lễ khai mạc

Giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2025 diễn ra từ ngày 7/7 đến 15/7, nằm trong hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Giải năm nay do Bộ Công an chủ trì, với sự phối hợp của Cục Công tác chính trị (X03), Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam, Cục Thể dục Thể thao, LĐBĐ Việt Nam (VFF). Tập đoàn T&T và Ngân hàng SHB đồng hành và tài trợ Giải. Chủ nhà của giải năm nay là hai đội CAND Việt Nam I và CAND Việt Nam II. Trong đó có 05 nước ASEAN cử đội tham dự là Lào, Campuchia, Singapore, Thái Lan và Timor Leste và 01 đội ngoài khối duy nhất là Australia (có Liên đoàn bóng đá thuộc Đông Nam Á). Giải đấu chia làm 02 bảng, cụ thể: Bảng A thi đấu tại sân Hàng Đẫy, gồm các đội: CAND Việt Nam I, Lào, Thái Lan, Campuchia. Bảng B thi đấu tại sân PVF ở Hưng Yên, gồm: CAND Việt Nam II, Australia, Singapore, Timor Leste. Ngay sau Lễ khai mạc, cuộc so tài hấp dẫn giữa hai đội Công an Nhân dân Việt Nam và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đã diễn ra tại Sân vận động Hàng Đẫy. Phần thưởng cho ngôi vô địch giải đấu là 30.000 USD, đội Á quân được nhận 15.000 USD và 2 đội đồng hạng ba được nhận 5.000 USD mỗi đội.