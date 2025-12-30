Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lời nhắc nhở từ Vietjet khiến hàng triệu khách ngỡ ngàng

30-12-2025 - 22:25 PM | Lifestyle

Vietjet vừa đưa ra lời nhắc nhở tới hành khách trong bối cảnh sân bay bước vào cao điểm cuối năm.

Vừa mới đây, Vietjet đã đưa ra một thông báo mới gửi tới khách hàng trong bối cảnh nhu cầu đi lại bằng đường hàng không đang tăng nhanh vào thời điểm cuối năm. Điều đáng nói là thay vì cách truyền tải quen thuộc vốn mang tính kỹ thuật và nghiêm túc, lần này Vietjet lại chọn một cách thể hiện khiến không ít người… sững người, thậm chí không tin nổi vào mắt mình khi đọc.

Cụ thể, Vietjet đăng tải một bài viết ngắn gọn nhưng được trình bày hoàn toàn dưới dạng thơ:

(Nguồn: Vietjet)

Chỉ là lời nhắc quen thuộc về việc check-in online và ra sân bay sớm, việc "làm thơ" một cách nhẹ nhàng, vần vè khiến nhiều hành khách không khỏi bất ngờ. Bên cạnh đó, lời nhắc nhẹ nhàng nhưng cũng khiến nhiều người giật mình và chú ý hơn tới việc di chuyển bằng máy bay trong khoảng thời gian cao điểm này.

Theo đó, hãng hàng không Vietjet đang muốn nhấn mạnh việc chủ động thời gian trong giai đoạn cao điểm, khi chỉ một chút chậm trễ cũng có thể khiến hành khách lỡ chuyến, ảnh hưởng cả lịch trình nghỉ lễ.

Trước đó, hãng hàng không này đã từng phát đi thông báo cụ thể và chi tiết hơn về tình trạng quá tải tại các sân bay nội địa. Vietjet cho biết:

"Hiện tại các sân bay nội địa đang vào mùa cao điểm. Tình hình hành khách tại nhiều sân bay nội địa, đặc biệt là sân bay Phú Quốc, đang rất đông đúc. Để đảm bảo hành trình thuận lợi, Vietjet khuyến nghị quý khách:

- Ra sân bay sớm 3 tiếng so với giờ khởi hành.

- Check-in online trước qua app Vietjet hoặc website để tiết kiệm thời gian.

- Chuẩn bị sẵn các giấy tờ cần thiết và tuân thủ quy định an ninh, an toàn."

Những khuyến nghị này không phải ngẫu nhiên được nhắc đi nhắc lại. Thời điểm hiện tại, các sân bay đang bước vào mùa cao điểm cuối năm, đặc biệt khi kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày đang đến rất gần. Nhu cầu đi du lịch, về quê, nghỉ dưỡng của người dân tăng mạnh, khiến lượng hành khách dồn về sân bay trong cùng khung giờ ngày càng đông.

Các điểm đến du lịch nổi tiếng như Phú Quốc, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt… đều ghi nhận lượng vé được đặt sớm, kéo theo áp lực lớn cho khâu làm thủ tục, soi chiếu an ninh và lên tàu bay. Trong bối cảnh đó, việc đến sân bay sớm 3 tiếng trở thành yếu tố then chốt để tránh rơi vào cảnh chạy đua với thời gian.

(Ảnh: Vietjet)

Việc Vietjet chọn cách làm thơ để nhắc nhở hành khách cũng được xem là một cách "đổi gió" trong truyền thông: vẫn truyền tải đủ thông tin cần thiết, nhưng nhẹ nhàng hơn, dễ nhớ hơn và tạo cảm giác gần gũi. Giữa hàng loạt thông báo nghiêm nghị mùa cao điểm, một bài thơ ngắn gọn đôi khi lại khiến người đọc dừng lại lâu hơn và nhớ kỹ hơn.

Cuối năm, lịch trình di chuyển dày đặc, tâm lý ai cũng muốn mọi thứ suôn sẻ. Thông báo khiến nhiều người "sững người" vì quá lạ ấy, suy cho cùng, vẫn là lời nhắc rất quen: check-in sớm, ra sân bay sớm, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ để kỳ nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày bắt đầu trọn vẹn ngay từ sân bay.

Vì sao nắp chai thủy tinh thường có 21 răng cưa? Mang công dụng đặc biệt nhưng nhiều người không biết

Theo Châu Anh

Đời sống pháp luật

