'Săn mây', ngắm cảnh đẹp hoang sơ trên 'nóc nhà' Quảng Trị ở dãy Trường Sơn

Đặc biệt, du khách sẽ bắt gặp rất nhiều mảnh sắt vụn là xác của một chiếc máy bay bị rơi trong thời kỳ chiến tranh, nằm lại giữa đại ngàn như một chứng tích lịch sử đầy hào hùng. Theo các bậc cao niên địa phương, những chiếc máy bay rơi trên Voi Mẹp có thể do thời tiết xấu khi tiếp tế hoặc bị bắn cháy ở khu vực khác rồi bay về đây, bởi khu vực này chưa hề xảy ra giao chiến.