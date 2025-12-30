Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sun World Bà Nà Hills thông báo tin vui tới hàng triệu khách: Áp dụng từ 1/1/2026

30-12-2025 - 21:09 PM | Lifestyle

Khi chính sách mới được áp dụng, du khách có thể tiết kiệm lên đến cả triệu đồng.

Từ cuối tháng 12, cộng đồng yêu du lịch Đà Nẵng xôn xao trước thông tin Sun World Bà Nà Hills sẽ áp dụng một chính sách vé hoàn toàn mới kể từ ngày 1/1/2026. Theo nội dung được chia sẻ trên fanpage Facebook chính thức của khu du lịch, chỉ với một vé, du khách có thể sử dụng trong 3 ngày liên tiếp và không bị giới hạn số lượt đi cáp treo trong thời gian hiệu lực.

Thông tin này ngay lập tức thu hút sự quan tâm lớn bởi Bà Nà Hills lâu nay vẫn được xem là điểm đến “đắt khách nhưng cũng đắt vé”, đặc biệt với những du khách muốn trải nghiệm trọn vẹn nhiều khung giờ trong ngày.

Chính sách mới có gì khác so với trước?

Trước đây, vé tham quan Bà Nà Hills về cơ bản được thiết kế theo hình thức vé 1 ngày. Du khách mua vé, đi cáp treo lên khu du lịch, tham quan các điểm nổi bật như Cầu Vàng, Làng Pháp, Fantasy Park rồi xuống núi trong ngày. Nếu muốn quay lại vào ngày hôm sau, khách buộc phải mua vé mới, đồng nghĩa chi phí tăng lên đáng kể nếu ở Đà Nẵng dài ngày.

Với chính sách dự kiến áp dụng từ 1/1/2026, cách tiếp cận hoàn toàn khác. Một vé được kích hoạt từ ngày đầu tiên quét cổng và có giá trị liên tục trong 3 ngày. Trong khoảng thời gian này, du khách được lên – xuống cáp treo nhiều lần, linh hoạt chia nhỏ lịch tham quan thay vì “dồn” tất cả vào một ngày.

Từ góc độ trải nghiệm, điều này đặc biệt có lợi với những ai từng “sợ” cảnh xếp hàng dài ở cáp treo hoặc chen chúc trên Cầu Vàng vào khung giờ cao điểm. Du khách có thể đi sớm ngày đầu để tham quan, hôm sau quay lại vào buổi chiều săn mây hoặc hoàng hôn, thậm chí chỉ lên ăn tối, dạo Làng Pháp rồi xuống núi.

Du khách có thể tiết kiệm bao nhiêu tiền?

Theo mặt bằng giá vé hiện nay, một vé Bà Nà Hills thường dao động quanh mốc gần 1 triệu đồng/người lớn (chưa tính combo ăn uống). Nếu du khách muốn trải nghiệm Bà Nà trong 2–3 ngày theo chính sách cũ, tổng chi phí vé có thể lên tới 2–3 triệu đồng/người.

Trong khi đó, với chính sách một vé dùng 3 ngày liên tiếp, chi phí này được “gộp lại” trong một lần mua. Dù mức giá chính thức cho vé 3 ngày chưa được công bố chi tiết trên website bán vé, nhiều chuyên gia du lịch nhận định, nếu giá vé mới chỉ nhỉnh hơn vé 1 ngày thông thường, mức tiết kiệm cho mỗi du khách hoàn toàn có thể lên tới cả triệu đồng so với phương án mua vé lẻ từng ngày.

Đây cũng là lý do thông tin vừa xuất hiện đã nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn du lịch và mạng xã hội, đặc biệt trong bối cảnh Đà Nẵng đang hướng tới nhóm khách lưu trú dài ngày, khách gia đình và khách quay lại nhiều lần.

Bên cạnh yếu tố chi phí, chính sách mới còn mở ra một cách tham quan hoàn toàn khác. Thay vì chạy đua thời gian, du khách có thể thong thả khám phá từng khu vực: sáng sớm săn mây ở Cầu Vàng, trưa nghỉ ngơi trong Fantasy Park, chiều dạo vườn hoa Le Jardin d’Amour, tối quay lại Làng Pháp khi lên đèn.

Ở thời điểm hiện tại, thông tin về vé 3 ngày không giới hạn lượt cáp đã được chia sẻ rộng rãi trên các kênh truyền thông của khu du lịch và các trang du lịch uy tín. Tuy nhiên, chi tiết giá vé, điều kiện áp dụng cụ thể và phạm vi dịch vụ đi kèm vẫn cần được theo dõi thêm từ thông báo chính thức trên hệ thống bán vé của Sun World.

Với những du khách đang lên kế hoạch du lịch Đà Nẵng năm 2026, đây rõ ràng là một tín hiệu đáng chờ đợi. Nếu chính sách được áp dụng đúng như thông tin đã công bố, Bà Nà Hills không chỉ “dễ đi” hơn về chi phí, mà còn mang đến một cách trải nghiệm linh hoạt, nhẹ nhàng và trọn vẹn hơn cho hàng triệu lượt khách mỗi năm.

Theo Thu Phương

Đời sống pháp luật

