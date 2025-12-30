Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng xin lỗi

30-12-2025 - 22:15 PM | Lifestyle

Sau bài đăng tuyển trợ lý không lương, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nhận về hàng trăm hồ sơ ứng tuyển. Anh quyết định ẩn bài đăng khỏi chế độ công khai.

Tối 30/12, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng lần nữa lên tiếng quanh bài đăng tuyển trợ lý không lương gây tranh cãi. Nam đạo diễn quyết định cài đặt hiển thị bài đăng ở chế độ riêng tư vì số lượng hồ sơ ứng tuyển quá nhiều, vượt kỳ vọng. Anh cũng khuyên các ứng viên là sinh viên nên ưu tiên việc học ở trường, chỉ đi làm thêm vào mùa hè.

"Tôi bất ngờ vì câu chuyện trở nên đi xa hơn tôi nghĩ, cũng không ngờ tài khoản Facebook có nhiều người quan tâm đến vậy. Hồi đó tuyển trợ lý cá nhân có lương, chưa tới 20 hồ sơ gửi về. Lần này nhiều người chia sẻ và tranh luận quá nên có lẽ nhiều bạn thấy hơn, hồ sơ mới mấy ngày hơn trăm, mỗi ngày vẫn có bạn gửi hồ sơ", đạo diễn chia sẻ.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng tìm trợ lý tổng hợp tư liệu, ghi chú, hệ thống thông tin phục vụ các buổi làm việc.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cũng cho biết nhiều người bênh vực anh trên trang cá nhân, nhưng lại phải chịu bình luận công kích. "Xin lỗi vì làm phiền mọi người. Tôi quen rồi, nhưng rất ngại khi phiền người khác. Đó là lý do tôi có đọc các bài mang tinh thần tích cực mà không chia sẻ lại về trang cá nhân", anh nói.

Phía dưới bài đăng, nhiều người ủng hộ đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, cho rằng bài đăng tuyển trợ lý không đáng phải nhận chỉ trích. Hôm 26/12, đạo diễn thông báo tìm trợ lý nhưng không có lương, quyền lợi đổi lại là tích lũy kinh nghiệm, tiếp cận các dự án lớn và làm việc cùng những nhà sáng tạo, nhà sản xuất, nhà đầu tư hàng đầu trong ngành.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng xin lỗi vì làm phiền những người bênh vực anh.

Vị trí trợ lý có nhiệm vụ tìm kiếm, tổng hợp tư liệu, ghi chú, hệ thống thông tin phục vụ các buổi làm việc cùng đội ngũ sáng tạo, nhà sản xuất. Ứng viên được yêu cầu dưới 30 tuổi, xác định theo đuổi điện ảnh như nghề nghiệp lâu dài, thuộc các chuyên ngành phim, đạo diễn, biên kịch, sản xuất, sáng tạo, mỹ thuật và ưu tiên người có khả năng về AI.

Bài đăng tạo nên cuộc tranh luận gay gắt, nhiều người nổi tiếng cũng nêu quan điểm về công việc không lương trong ngành giải trí. Một số lo ngại tình trạng bóc lột sức lao động. Luồng ý kiến khác bênh vực đạo diễn Nguyễn Quang Dũng vì cho rằng cơ hội "thực chiến" rất quan trọng trong nghệ thuật.

MC Đan Lê, quay phim Bảo Hân, siêu mẫu Hà Anh, đạo diễn Trần Thanh Huy đứng về phía đạo diễn Đất rừng phương Nam.

Cuộc đua sống còn của các thương hiệu F&B trong năm thanh lọc 2025: Đẹp - độc khuấy đảo thị trường nghìn tỷ, loạt đại gia “tất tay” đua với các ông lớn ngân hàng

Theo Ngọc Ánh

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cuộc đua sống còn của các thương hiệu F&B trong năm thanh lọc 2025: Đẹp - độc khuấy đảo thị trường nghìn tỷ, loạt đại gia “tất tay” đua với các ông lớn ngân hàng

Cuộc đua sống còn của các thương hiệu F&B trong năm thanh lọc 2025: Đẹp - độc khuấy đảo thị trường nghìn tỷ, loạt đại gia “tất tay” đua với các ông lớn ngân hàng Nổi bật

Điểm nóng du lịch dịp Tết Dương, 99% khách sạn cháy phòng: Có gì mà hot đến vậy?

Điểm nóng du lịch dịp Tết Dương, 99% khách sạn cháy phòng: Có gì mà hot đến vậy? Nổi bật

'Săn mây', ngắm cảnh đẹp hoang sơ trên 'nóc nhà' Quảng Trị ở dãy Trường Sơn

'Săn mây', ngắm cảnh đẹp hoang sơ trên 'nóc nhà' Quảng Trị ở dãy Trường Sơn

21:59 , 30/12/2025
Hai người phụ nữ 40 bỏ phố về quê: Chi 400 triệu cải tạo nhà cũ, tạo mô hình sống - làm - nghỉ bền vững và tự chủ tài chính

Hai người phụ nữ 40 bỏ phố về quê: Chi 400 triệu cải tạo nhà cũ, tạo mô hình sống - làm - nghỉ bền vững và tự chủ tài chính

21:42 , 30/12/2025
Cặp vợ chồng chi hơn 14 tỷ đồng ra nước ngoài mua 6 căn nhà cổ, 2 nhà kho và 3 mẫu đất để nghỉ hưu: “Cảm giác giống như trúng xổ số”

Cặp vợ chồng chi hơn 14 tỷ đồng ra nước ngoài mua 6 căn nhà cổ, 2 nhà kho và 3 mẫu đất để nghỉ hưu: “Cảm giác giống như trúng xổ số”

21:19 , 30/12/2025
Sun World Bà Nà Hills thông báo tin vui tới hàng triệu khách: Áp dụng từ 1/1/2026

Sun World Bà Nà Hills thông báo tin vui tới hàng triệu khách: Áp dụng từ 1/1/2026

21:09 , 30/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên