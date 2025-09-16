Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hoa hậu Đỗ Thị Hà gia nhập hội mỹ nhân có đồng hồ đắt giá nhất V-Biz?

16-09-2025 - 15:40 PM | Lifestyle

Sau khi “bóc giá” những món đồ mà Hoa hậu Đỗ Thị Hà diện trong chuyến du lịch châu Âu mới đây, netizen càng thêm trầm trồ vì độ sang chảnh của nàng hậu.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà gia nhập hội mỹ nhân có đồng hồ đắt giá nhất V-Biz?- Ảnh 1.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà đang có chuyến du lịch châu Âu và vẫn giữ phong độ mặc đẹp như mọi khi. Nàng hậu rất khéo léo chọn trang phục có màu sắc nhã nhặn, kiểu dáng thanh lịch mà vẫn hợp mốt đúng theo hình ảnh nữ doanh nhân thành đạt.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà gia nhập hội mỹ nhân có đồng hồ đắt giá nhất V-Biz?- Ảnh 2.

Khi ghé thăm nước Ý, Hoa hậu Việt Nam 2020 chọn bộ váy ren khoe bờ vai trần mảnh mai và đôi chân dài lấp ló. Không cần trang phục rực rỡ hoặc đến từ nhà mốt xa xỉ, Đỗ Thị Hà vẫn đầy xinh đẹp thu hút ở châu Âu.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà gia nhập hội mỹ nhân có đồng hồ đắt giá nhất V-Biz?- Ảnh 3.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà gia nhập hội mỹ nhân có đồng hồ đắt giá nhất V-Biz?- Ảnh 4.

Nhưng điều thu hút ánh nhìn của khán giả chính là những món phụ kiện mà nàng hậu lựa chọn. Nếu như bộ váy của Đỗ Thị Hà có giá khoảng 4 triệu đồng thì chiếc đồng hồ trên tay cô đắt giá hơn thế vài trăm lần. Mẫu đồng hồ của thương hiệu Patek Philippe Nautilus đang có giá bán tới 1,3 tỷ đồng với mặt viền kim cương.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà gia nhập hội mỹ nhân có đồng hồ đắt giá nhất V-Biz?- Ảnh 5.

Vòng tay Cartier giá khoảng 100 triệu đồng với kiểu dáng đơn giản, sang trọng và rất dễ kết hợp trang phục. Còn chiếc vòng cổ nhỏ nhắn của Đỗ Thị Hà đến từ nhà mốt Hermes với giá gần 14 triệu đồng. Đó là còn chưa kể đến chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên tay nàng hậu.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà gia nhập hội mỹ nhân có đồng hồ đắt giá nhất V-Biz?- Ảnh 6.

Tất nhiên netizen cũng không thể bỏ qua chiếc túi xách Hermes Kelly có giá ước tính hơn 600 triệu đồng. Chiếc túi màu kem trang nhã được Hoa hậu Đỗ Thị Hà mua từ hồi đầu năm nay và đã cùng cô chu du ở nhiều nơi.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà gia nhập hội mỹ nhân có đồng hồ đắt giá nhất V-Biz?- Ảnh 7.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà gia nhập hội mỹ nhân có đồng hồ đắt giá nhất V-Biz?- Ảnh 8.

Như trong chuyến du lịch Hong Kong hồi đầu năm, nàng hậu cũng mang theo túi Hermes Kelly và còn đeo thêm móc khóa Labubu ngộ nghĩnh. Hoa hậu Việt Nam 2020 thường mặc trang phục đơn sắc với gam màu trung tính, nên càng hợp dùng chiếc túi Hermes Kelly này.

Lý do Ngoại thương mãi luôn là "lò đào tạo Hoa hậu" xịn nhất Việt Nam!

Theo Linh Nhi

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ hôm nay, "viên ngọc quý" của Đà Nẵng được tham quan trở lại sau gần 3 năm tạm dừng: Vừa có rừng, vừa có biển, còn có điểm đến tâm linh từng đông nghịt người

Từ hôm nay, "viên ngọc quý" của Đà Nẵng được tham quan trở lại sau gần 3 năm tạm dừng: Vừa có rừng, vừa có biển, còn có điểm đến tâm linh từng đông nghịt người Nổi bật

Từ thương hiệu thời trang đường phố từng phủ sóng 45 cửa hàng đến kẻ sống sót sau cú rơi tự do: CEO Đỗ Việt Anh của BOO lần đầu kể chuyện bước qua hai thái cực và tìm lại ánh hào quang

Từ thương hiệu thời trang đường phố từng phủ sóng 45 cửa hàng đến kẻ sống sót sau cú rơi tự do: CEO Đỗ Việt Anh của BOO lần đầu kể chuyện bước qua hai thái cực và tìm lại ánh hào quang Nổi bật

Người giàu nhất phim Việt giờ vàng

Người giàu nhất phim Việt giờ vàng

15:20 , 16/09/2025
Vợ Cường Đô La mua dây chuyền 300 triệu để "đu idol" GD

Vợ Cường Đô La mua dây chuyền 300 triệu để "đu idol" GD

15:18 , 16/09/2025
Cặp song sinh nhà Phương Oanh được mẹ cho đi học trường quốc tế, chăn gối, đồ dùng nhà mang đi mới yên tâm

Cặp song sinh nhà Phương Oanh được mẹ cho đi học trường quốc tế, chăn gối, đồ dùng nhà mang đi mới yên tâm

14:28 , 16/09/2025
Bình luận kém duyên khiến vợ chồng Cường Đô La đồng loạt lên tiếng: Dữ dằn thật, nhưng mà có lý!

Bình luận kém duyên khiến vợ chồng Cường Đô La đồng loạt lên tiếng: Dữ dằn thật, nhưng mà có lý!

14:12 , 16/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên