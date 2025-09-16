Lý do Ngoại thương mãi luôn là "lò đào tạo Hoa hậu" xịn nhất Việt Nam!

Khi nhắc đến những “lò đào tạo Hoa hậu” tại Việt Nam, chúng ta không thể không kể đến Đại học Ngoại thương - ngôi trường kinh tế top đầu cả nước. Bằng chứng rõ ràng nhất chính là danh sách dài dằng dặc những Hoa, Á hậu từng bước ra từ “Harvard của Việt Nam”.

Không chỉ nổi tiếng với những gương mặt đã làm rạng danh nhan sắc Việt, FTU còn sở hữu hàng loạt nữ sinh xinh đẹp, duyên dáng, khiến ai nấy cũng phải trầm trồ. Chùm ảnh nữ sinh FTU trong lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2025 diễn ra sáng 14/9 vừa qua, chính là minh chứng rõ nét cho điều này.

Ngày 14/9, trường Đại học Ngoại thương đã được tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2025.

Buổi lễ có sự hiện diện của Ban Giám hiệu nhà trường, lãnh đạo các cơ sở, các thầy cô nguyên là cán bộ chủ chốt, cùng đại diện Hội Cựu sinh viên, Hội Cựu giáo chức, các bậc phụ huynh và hơn 2.000 tân cử nhân.

Đáng chú ý, hơn 20% trong số các tân cử nhân tốt nghiệp lần này đạt thành tích loại xuất sắc.

Ngoài thích tích học tập xuất sắc, dàn gái xinh FTU còn khiến dân tình rần rần.

Không chỉ xuất sắc trên bảng điểm, các nữ sinh FTU còn chiếm trọn spotlight lễ tốt nghiệp.

Ai bảo học giỏi thì không xinh? FTU-er chứng minh điều ngược lại

Con gái Ngoại Thương luôn có gì đó rất khác biệt!

Chỉ là khoảnh khắc thoáng qua nhưng ai cũng phải xao xuyến.

Ai cũng có nhóm bạn này lại rất cool.