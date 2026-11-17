‏Điều gì khiến Linh quyết định đồng hành cùng Epic Holdings và Tara Maison trong vai trò Đại sứ thương hiệu?‏

‏Với Linh, vai trò đại sứ không chỉ là cơ hội mà còn đi cùng trách nhiệm‏‏. Linh trân trọng những thương hiệu theo đuổi giá trị thực chất và có định hướng lâu dài. Khi tìm hiểu về Tara Maison, Linh ấn tượng với kiến trúc Art Deco thanh lịch, sự chú trọng chất lượng hoàn thiện và trải nghiệm sống. Linh rất vinh dự được đồng hành cùng Epic Holdings trên hành trình ấy.‏

‏Bà Lương Hồng Anh - Chủ tịch HĐQT Epic Holdings trao tặng hoa cho Đại sứ thương hiệu Tara Maison - Hoa hậu Hà Trúc Linh‏

‏Trong những lần lưu trú tại Epic Tower Swiss-Belresidences - 19 Duy Tân, điều gì để lại ấn tượng rõ nét nhất với Linh?‏

‏Mỗi lần ra Hà Nội công tác, tham dự sự kiện, địa chỉ Linh thường lựa chọn chính là nơi đây. Điều khiến Linh yêu thích nhất là sự sang trọng và chỉn chu trong từng chi tiết, nhưng vẫn giữ được nét gần gũi, mang lại cảm giác dễ chịu như trở về nhà. Từ không gian thượng hạng, nội thất tinh tế, cảm giác riêng tư cho đến sự phục vụ chu đáo, tất cả đều tạo nên những trải nghiệm thực sự trọn vẹn. Không phải một lời quảng cáo hoa mỹ, đây thực sự là trải nghiệm chân thật của bản thân Linh sau nhiều lần lưu trú. Nếu có cơ hội, mọi người hãy ghé qua để tự mình cảm nhận không gian này. Với Linh, một dịch vụ xuất sắc không chỉ dừng lại ở sự hài lòng trong lần đầu tiên, mà còn là lý do thôi thúc ta muốn quay lại nhiều lần hơn nữa‏

‏Từ những trải nghiệm ấy, theo Linh, điều gì làm nên sự sang trọng thực sự trong một không gian sống?‏

‏Theo Linh, sự sang trọng không nhất thiết nằm ở những gì hiện hữu bên ngoài. Một ngôi nhà đẹp có thể gây ấn tượng ngay từ ánh nhìn đầu tiên, nhưng chất lượng, sự tiện nghi và cảm giác được chăm sóc tới tận chi tiết nhỏ nhất mới là điều tạo nên giá trị lâu dài. Một ngôi nhà đẹp không chỉ khiến người ta muốn ngắm nhìn, mà còn khiến người ta mong được trở về. Đó cũng là tinh thần Linh cảm thấy đồng điệu với thông điệp "Trọn Tâm Huyết, Vẹn Tinh Hoa" của Epic Holdings.‏

‏Khi tìm hiểu dự án Tara Maison tại Mỹ Đình, đâu là điều khiến Linh ấn tượng nhất?‏

‏Điều khiến Linh ấn tượng nhất là Tara Maison chú trọng tính riêng tư ngay từ thiết kế căn hộ. Theo thông tin Linh được giới thiệu, 100% phòng ngủ đều được thiết kế khép kín như phòng master; ngoài ra, còn có phòng vệ sinh chung phục vụ riêng không gian phòng khách. Cách bố trí này mang lại sự tiện nghi khác biệt cho gia chủ và gợi cho Linh liên tưởng đến không gian sống trong một căn biệt thự.‏

‏Linh cũng bất ngờ khi biết các căn góc VIP được bố trí thang máy riêng, tăng thêm sự riêng tư trong quá trình di chuyển. Cùng với sảnh đón sang trọng, cửa quay, hệ thống điều hòa tại sảnh và hành lang thang máy, bể bơi vô cực theo định hướng thiết kế, những chi tiết này góp phần hoàn thiện trải nghiệm sống vô cùng thượng lưu tại dự án. ‏

‏Từ những điểm nhấn đó, Linh kỳ vọng Tara Maison sẽ mang đến trải nghiệm sống như thế nào cho cư dân?‏

‏Những trải nghiệm ấy giúp Linh thêm hào hứng khi tìm hiểu Tara Maison. Linh mong chờ những giá trị về thẩm mỹ, sự chỉn chu và trải nghiệm dịch vụ sẽ được chắt lọc, kế thừa và nâng tầm trong một không gian sống dành cho cư dân. Linh rất mong được thấy công trình hoàn thiện và đi vào vận hành.‏

‏Tọa lạc tại khu vực Mỹ Đình, Hà Nội, Tara Maison là dự án căn hộ hạng sang thuộc bộ sưu tập Tara – Timeless Collection do Epic Holdings phát triển. Dự án gồm 294 căn hộ, mang cảm hứng kiến trúc Art Deco và cơ cấu diện tích đa dạng. Điểm nhấn trong định hướng thiết kế là phòng vệ sinh riêng cho từng phòng ngủ, hệ kính Low-e full mặt ngoài tòa nhà, các căn góc có thang máy riêng, cùng hệ thống sảnh đón và tiện ích được phát triển theo tinh thần dịch vụ khách sạn cao cấp. Dự án hướng tới trải nghiệm sống riêng tư, tiện nghi và chỉn chu với thông điệp "Nâng tầm chuẩn sống – Kiến tạo tương lai".‏