MC Tùng Chi vừa rời VTV sau 29 năm gắn bó. Với khán giả, chị là "người phụ nữ thép" của chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia nói riêng và của VTV nói chung. Nhưng với Nguyễn Hoài Đảm, hiện là MC, BTV của VTV, MC Tùng Chi còn là người đã hồi âm một bức email, mở ra cả một chặng đường sự nghiệp của anh.

MC Tùng Chi là một trong những người gắn bó với Đường Lên Đỉnh Olympia lâu nhất (Ảnh: VTV)

BTV Nguyễn Hoài Đảm sinh năm 1990 tại Hà Tĩnh. Năm 2007, anh tham gia Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 8 và dừng chân ở cuộc thi quý. Sau đó, anh sang Nga du học, theo đuổi ngành truyền hình.

Năm 2012, vài tháng sau khi về nước, anh Đảm quyết định làm một việc khá táo bạo. Ngày 5/10/2012, anh gửi email cho MC Tùng Chi, người đã dẫn chương trình Olympia trong mùa thi của anh.

"Không biết chị còn nhớ em không, em là Nguyễn Hoài Đảm, thí sinh Olympia năm thứ 8", bức thư mở đầu như vậy. Sau đó, anh kể về việc mình đang học truyền hình và mong muốn được cộng tác trong các chương trình chị thực hiện, đặc biệt là Đường Lên Đỉnh Olympia.

Gửi email cho một MC nổi tiếng mà mình chỉ gặp qua cuộc thi từ 5 năm trước, anh Đảm không chắc sẽ nhận được hồi âm. Thế nhưng chỉ 5 ngày sau, chị Tùng Chi đã trả lời, đồng thời hẹn anh đến gặp.

Anh Nguyễn Hoài Đảm từng là thí sinh Olympia năm thứ 8 (Ảnh: FBNV)

Sau buổi gặp, anh Đảm được nhận vào học việc, bắt đầu cộng tác với VTV3 qua các chương trình Ai Là Triệu Phú và Cà Phê Sáng với VTV3. Lần đầu tiên lên sóng của anh là một đúp dẫn hiện trường trong Cà Phê Sáng với VTV3.

Từ những bước đầu ấy, anh Đảm dần trở thành MC, BTV của VTV. Trước đó, anh cũng từng dẫn chương trình tại VTC và VTVcab. Ngày 31/10/2025, tại Đại hội Đoàn VTV lần thứ VIII, anh được bầu làm Bí thư Đoàn Thanh niên VTV nhiệm kỳ 2025 đến 2030, sau thời gian giữ vị trí Phó Bí thư thường trực khóa trước.

Nhìn lại chặng đường ấy, cựu thí sinh Olympia Nguyễn Hoài Đảm kiêm Bí thư Đoàn thanh niên VTV Hoài Đảm của hôm nay cho rằng "chị Tùng Chi, Olympia và VTV3 thêm một lần nữa gieo duyên" cho anh với VTV. Lần đầu là khi anh đứng trên sân khấu Olympia với tư cách thí sinh, và lần thứ hai là bức email được hồi âm năm 2012.

Hiện anh Đảm là MC, BTV và Bí thư Đoàn Thanh niên VTV (Ảnh: FBNV)

Từ một bức thư mở đầu bằng câu "Không biết chị còn nhớ em không", BTV Nguyễn Hoài Đảm đã có cơ hội theo đuổi nghề mình yêu thích. Câu chuyện cũng cho thấy, đôi khi chỉ cần dám chủ động một lần, cùng một người sẵn sàng trao cơ hội, là đủ để thay đổi cả một hành trình.