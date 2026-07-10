Hoa hậu Hương Giang check-in bên "cây tình yêu" nổi tiếng Hàn Quốc? Hóa ra nơi này có lịch sử 1.500 năm, là thiên đường săn ảnh của giới trẻ

Ngày 7/7, Hoa hậu Hương Giang chia sẻ loạt ảnh trong chuyến du lịch tại Hàn Quốc. Giữa khung cảnh xanh mướt của núi rừng, người đẹp diện trang phục tối giản, nhẹ nhàng tạo dáng bên một cây cổ thụ khổng lồ với tán lá xòe rộng. Bộ ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi vẻ đẹp bình yên và đầy chất điện ảnh.

Nhiều người cho rằng đây chỉ là một địa điểm thiên nhiên đẹp ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, nơi Hương Giang check-in thực chất là cây Tình yêu (Love Tree) nổi tiếng nằm trên đỉnh thành Garimseong (Seongheungsanseong) ở huyện Buyeo, tỉnh Chungcheong Nam. Đây là một trong những điểm đến được yêu thích nhất của những người mê chụp ảnh, đồng thời cũng là di tích lịch sử đặc biệt của Hàn Quốc.

Một gốc cây hơn 400 năm tuổi tạo nên biểu tượng du lịch của Buyeo

Điểm nhấn nổi tiếng nhất của thành Garimseong chính là cây du cổ thụ được người dân ưu ái gọi là "cây Tình yêu". Theo các tài liệu địa phương, cây được ước tính đã hơn 400 năm tuổi, cao khoảng 22m và có chu vi thân lên tới 5,4m.

Điều khiến cây trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở kích thước đồ sộ mà còn ở hình dáng hiếm có. Một nhánh cây lớn vươn sang bên phải tạo thành đường cong giống nửa trái tim. Khi chụp đúng góc rồi lật ảnh đối xứng, hai nửa sẽ ghép thành hình trái tim hoàn chỉnh. Chính hiệu ứng thị giác này đã biến nơi đây thành "thánh địa check-in" của các cặp đôi và du khách yêu thích nhiếp ảnh.

Mỗi năm, hàng nghìn du khách tìm đến chỉ để lưu lại bức ảnh biểu tượng dưới tán cây này. Không ít cặp đôi còn xem đây là điểm đánh dấu tình yêu, trong khi các gia đình hay nhóm bạn cũng lựa chọn địa điểm để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Không chỉ đẹp, nơi đây còn là một pháo đài của vương quốc Baekje

Ít ai ngờ rằng phía sau khung cảnh thơ mộng ấy lại là một di tích có giá trị lịch sử đặc biệt.

Thành Garimseong được xây dựng vào năm 510 dưới thời vua Dongseong của vương quốc Baekje nhằm bảo vệ cố đô Sabi. Đây được xem là thành lũy duy nhất của Baekje có niên đại xây dựng được ghi chép rõ ràng trong sử sách Hàn Quốc.

Sau khi Baekje sụp đổ, khu vực này còn trở thành một trong những căn cứ của phong trào phục hưng vương quốc. Ngày nay, bên trong thành vẫn còn dấu tích của cổng thành phía đông, phía nam, phía tây cùng giếng nước cổ. Đứng từ đỉnh thành, du khách có thể phóng tầm mắt ra sông Geumgang và những dãy núi xanh trải dài, đủ để hiểu vì sao nơi đây từng giữ vai trò quân sự quan trọng trong lịch sử.

Chỉ mất khoảng 10 phút đi bộ để chạm tới "tọa độ sống ảo" nổi tiếng

Một trong những lý do khiến địa điểm này ngày càng nổi tiếng là hành trình tiếp cận khá dễ dàng.

Du khách có thể lái xe đến bãi đỗ Garimseong, nơi có khu vực đậu xe miễn phí và khá rộng rãi. Từ đây chỉ cần đi bộ khoảng 10-15 phút theo những bậc đá dẫn lên đỉnh núi là sẽ đến cây Tình yêu. Đường đi tuy có độ dốc nhất định nhưng không quá khó. Dọc tuyến đường đều có ghế nghỉ, khu vệ sinh công cộng và quầy bán đồ uống để du khách nghỉ chân.

Vào mùa hè, tán thông xanh cùng những khoảng rừng rợp bóng giúp hành trình leo núi trở nên dễ chịu hơn. Trong khi đó, mùa thu lại được nhiều người đánh giá là thời điểm đẹp nhất bởi lá cây chuyển màu vàng, đỏ, tạo nên khung cảnh vô cùng lãng mạn.

Bối cảnh quen thuộc trong hàng loạt bộ phim Hàn Quốc

Không chỉ nổi tiếng với du khách, Garimseong còn là địa điểm quay phim quen thuộc của các nhà sản xuất Hàn Quốc. Nhiều bộ phim đình đám như Alchemy of Souls (Hoàn Hồn), Hotel Del Luna (Khách sạn ma quái), My Sassy Girl (Cô nàng ngổ ngáo), The King in Love, Wind, Cloud and Rain cùng nhiều tác phẩm truyền hình khác đều từng ghi hình tại đây.

Chính vẻ đẹp nguyên sơ của khu rừng, những bức tường thành cổ và khoảng không rộng trên đỉnh núi đã tạo nên bối cảnh giàu chất điện ảnh mà ít nơi nào có được. Nếu là người yêu thích phim Hàn, du khách có thể sẽ bắt gặp những góc quay quen thuộc khi dạo bước quanh khu vực này.

Điều thú vị là bức ảnh hình trái tim nổi tiếng trên mạng xã hội không phải được tạo ra hoàn toàn từ góc chụp tự nhiên. Nhiều blogger du lịch Hàn Quốc chia sẻ một mẹo khá đơn giản.

Đầu tiên, hãy mang theo chân máy để cố định góc chụp. Sau đó chụp riêng phần cây không có người rồi sử dụng tính năng lật ảnh theo chiều ngang để tạo thành hình trái tim hoàn chỉnh. Tiếp theo, giữ nguyên vị trí máy ảnh, bước vào khung hình và chụp thêm một bức ảnh. Cuối cùng chỉ cần ghép hai tấm ảnh bằng ứng dụng chỉnh sửa là sẽ có được bức hình như đang đứng giữa một cây trái tim khổng lồ.

Nghe có vẻ cầu kỳ nhưng đây lại là "công thức" được rất nhiều du khách áp dụng và cũng là lý do những bức ảnh tại đây thường gây ấn tượng mạnh trên Instagram hay các nền tảng mạng xã hội. Nếu đi theo nhóm hoặc cặp đôi, việc chụp ảnh sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Nên đến vào thời điểm nào?

Theo kinh nghiệm của nhiều du khách, buổi sáng trong các ngày trong tuần là thời điểm lý tưởng nhất để ghé thăm. Khi đó lượng khách chưa quá đông, việc chụp ảnh cũng thuận lợi hơn.

Trong khi đó, hoàng hôn lại mang đến một khung cảnh hoàn toàn khác. Ánh nắng vàng phủ lên cây cổ thụ cùng bầu trời chuyển sang sắc hồng khiến nơi đây trở nên vô cùng lãng mạn. Tuy nhiên, đây cũng là khoảng thời gian đông khách nhất nên nhiều người phải xếp hàng để chụp ảnh.

Ngoài cây Tình yêu, khu vực đỉnh thành còn có nhiều bãi cỏ, ghế nghỉ và điểm ngắm cảnh nhìn xuống thung lũng. Chỉ cần đi bộ thêm vài phút, du khách sẽ có thể tận hưởng không gian yên tĩnh giữa thiên nhiên và hít thở bầu không khí trong lành.

Buyeo vốn không phải thành phố du lịch sôi động như Seoul hay Busan nhưng lại sở hữu nhiều di sản của vương quốc Baekje được UNESCO công nhận. Vì vậy, nếu có dịp khám phá vùng Chungcheong Nam, thành Garimseong là điểm đến rất đáng để dành nửa ngày trải nghiệm.

Nơi đây vừa mang vẻ đẹp của thiên nhiên, vừa chứa đựng giá trị lịch sử lâu đời, lại sở hữu một trong những góc chụp ảnh nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Có lẽ cũng chính vì thế mà Hoa hậu Hương Giang đã lựa chọn dừng chân tại đây để ghi lại những khoảnh khắc đầy thư thái giữa chuyến du lịch mùa hè.

Giữa hàng loạt điểm check-in hiện đại, "cây Tình yêu" trên đỉnh thành Garimseong vẫn giữ sức hút rất riêng. Chỉ một cây cổ thụ, một bức tường thành hơn 1.500 năm tuổi và khung cảnh núi non xanh ngắt cũng đủ tạo nên một trải nghiệm khiến nhiều du khách nhớ mãi sau chuyến đi.