Gia đình Salim trải nghiệm dịch vụ được ví là "chỉ có tại Việt Nam", khách quốc tế đến Việt Nam là tìm đến thử

Mới đây, gia đình Salim tiếp tục khiến mạng xã hội thích thú khi chia sẻ đoạn video trải nghiệm chăn vịt tại Phong Nha. Dù chỉ dài chưa đầy một phút, clip nhanh chóng thu hút gần một triệu lượt xem chỉ sau vài giờ đăng tải nhờ những khoảnh khắc vừa bình dị vừa đáng yêu.

Trong hành trình khám phá miền Trung, vợ chồng Salim cùng con gái đã ghé qua nhiều điểm đến nổi tiếng như Huế, Măng Đen, Ninh Thuận, Phan Rang... và Phong Nha là một trong những điểm dừng chân đặc biệt. Tại đây, cả gia đình đã ghé thăm một nông trại vịt nổi tiếng và thử trải nghiệm "đu trend" cho vịt ăn - hoạt động đang được rất nhiều du khách trong và ngoài nước yêu thích.

Trong video, từng thành viên lần lượt tung những nắm thóc lên không trung. Cả đàn vịt trắng muốt lập tức ngẩng đầu, chăm chú dõi theo từng chuyển động của thức ăn. Ngay khi những hạt thóc rơi xuống, hàng trăm chú vịt đồng loạt cúi đầu mổ tạo nên khung cảnh vô cùng đồng bộ và mãn nhãn. Salim cũng hài hước chú thích: "Only in Vietnam" (Chỉ có ở Việt Nam), khiến nhiều người bật cười vì đúng với sự độc đáo của trải nghiệm này.

Trải nghiệm "chỉ có ở Việt Nam" khiến cả du khách quốc tế mê mẩn

Thời gian qua, hàng loạt video ghi lại cảnh du khách nước ngoài hóa thân thành nông dân, cưỡi trâu hay chăn vịt tại Việt Nam đã liên tục lan truyền trên mạng xã hội với hàng triệu lượt xem. Điều khiến nhiều người bất ngờ không phải là những trò chơi cầu kỳ, mà chính là những hoạt động rất đỗi bình dị của làng quê Việt Nam.

Tại các nông trại vịt ở Phong Nha, du khách được trực tiếp tương tác với đàn vịt giữa không gian đồng quê yên bình. Điều thú vị là thức ăn dành cho vịt hoàn toàn miễn phí, khách có thể lấy bao nhiêu tùy thích để cho đàn vịt ăn hoặc gọi chúng chạy theo mình.

Chỉ cần đặt một ít thức ăn lên lòng bàn tay hoặc rải nhẹ xuống đất, đàn vịt sẽ nhanh chóng tiến lại gần. Khoảnh khắc được những chú vịt thân thiện vây quanh khiến nhiều người vừa thích thú, vừa có cơ hội quan sát tập tính và cách chúng tương tác với con người.

"Massage vịt" - trải nghiệm có một không hai

Bên cạnh hoạt động chăn vịt hay cưỡi trâu, điều khiến nhiều du khách tò mò nhất chính là "massage vịt" - trải nghiệm độc đáo đã trở thành "đặc sản" của khu nông trại.

Nghe tên có vẻ lạ, nhưng cách thực hiện lại vô cùng đơn giản. Theo hướng dẫn của chủ trại, du khách sẽ cầm một nắm thức ăn rồi rải xuống quanh chân hoặc trên người. Chỉ trong tích tắc, hàng chục, thậm chí hàng trăm chú vịt sẽ ùa tới tranh nhau nhặt từng hạt thóc, tạo cảm giác nhột nhột như đang được... massage.

Khoảnh khắc du khách nước ngoài hét to vì nhột khi đàn vịt bu lại “mát-xa”. Ảnh: VTV Times

Không ít người lần đầu trải nghiệm đã cười không ngớt khi bị cả đàn vịt "bao vây". Nhiều du khách quốc tế cũng chia sẻ rằng họ chưa từng nghĩ có ngày mình lại thích thú đến vậy khi được hàng trăm chú vịt chạy theo khắp cánh đồng.

Chỉ với mức giá hơn 100.000 đồng/người, bất kỳ ai cũng có thể hóa thân thành một người nông dân thực thụ, tham gia chăn vịt, cho vịt ăn hay thử cảm giác "massage vịt" độc đáo giữa khung cảnh đồng quê.

Từ nông trại gia đình trở thành điểm check-in nổi tiếng

Địa điểm xuất hiện trong video của gia đình Salim là The Duck Stop, nằm tại thôn Khương Hà 3, xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ (nay thuộc tỉnh Quảng Trị), thuộc khu du lịch Bồng Lai (Thung lũng Bồng Lai). Từ trung tâm thị trấn Phong Nha, du khách chỉ mất khoảng 15 phút chạy xe máy để đến đây.

Ban đầu, đây chỉ là một trang trại nuôi vịt quy mô nhỏ của gia đình anh Trần Văn Quỳnh. Tuy nhiên, sau khi những hình ảnh đàn vịt chạy theo du khách được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nơi này dần trở thành điểm du lịch cộng đồng nổi tiếng, thu hút đông đảo khách trong và ngoài nước.

Hiện trang trại nuôi hơn 120 chú vịt khỏe mạnh trong khu vực được gọi là "Duck Heaven", kết hợp với nhiều hoạt động trải nghiệm mang đậm màu sắc nông thôn Việt Nam.

Những hoạt động không nên bỏ lỡ tại The Duck Stop

Đến đây, du khách sẽ có khoảng 30 phút tham gia nhiều hoạt động thú vị phù hợp với mọi lứa tuổi.

Điểm nhấn đầu tiên là hóa thân thành "thủ lĩnh đàn vịt", học cách gọi "quack quack", tung thóc và dẫn cả đàn vịt lạch bạch chạy theo phía sau. Đây cũng chính là hoạt động đã giúp The Duck Stop nổi tiếng trên mạng xã hội.

Ngoài ra, du khách còn có thể cưỡi trâu dạo quanh cánh đồng, ngồi câu cá bên ao, trải nghiệm "massage vịt" hay tìm hiểu thêm về tập tính của loài vật này dưới sự hướng dẫn của chủ trang trại.

Sau khi kết thúc hành trình, mỗi vị khách sẽ được thưởng thức bánh xèo Quảng Bình nóng hổi ngay tại chỗ. Bánh có nhiều lựa chọn nhân như thịt heo, tôm hoặc chay, ăn kèm nước uống mát lạnh và đậu phộng luộc. Dù là món ăn dân dã, hương vị giòn thơm cùng cách phục vụ gần gũi vẫn để lại nhiều ấn tượng với du khách.

Không chỉ là điểm check-in, đây còn là trải nghiệm về cuộc sống nông thôn

Điều khiến The Duck Stop được nhiều người yêu thích không nằm ở những công nghệ hiện đại hay các trò chơi cảm giác mạnh, mà chính là cảm giác được sống chậm giữa khung cảnh làng quê yên bình.

Từ việc chăn vịt, cưỡi trâu, thưởng thức những món ăn dân dã cho đến trò chuyện cùng người dân địa phương, tất cả đều mang đến một trải nghiệm mộc mạc nhưng đầy tiếng cười. Đây cũng là mô hình du lịch cộng đồng, vì vậy chi phí tham quan góp phần hỗ trợ người dân địa phương duy trì sinh kế và phát triển du lịch bền vững.

Thông tin tham khảo

Giờ mở cửa: 8h30 - 17h mỗi ngày.

Giá vé: Khoảng 100.000 -120.000 đồng/người, đã bao gồm trải nghiệm chăn vịt, bánh xèo Quảng Bình, nước uống và đậu phộng luộc. Hoạt động cưỡi trâu có phụ phí khoảng 50.000 đồng.

Di chuyển: Từ trung tâm Phong Nha có thể thuê xe máy (khoảng 100.000 đồng/ngày) hoặc đi taxi với chi phí khoảng 100.000-150.000 đồng mỗi chiều.

Để có trải nghiệm trọn vẹn, du khách nên lựa chọn trang phục thoải mái, dễ vận động, đi dép hoặc giày có thể tháo nhanh vì khu vực tham quan có nhiều đất cát. Thời điểm đẹp nhất là mùa khô từ tháng 4 đến tháng 8, khi thời tiết nắng ráo và đường đi thuận tiện; còn mùa mưa từ khoảng tháng 9 đến tháng 3 năm sau có thể xuất hiện nhiều bùn đất và trơn trượt. Đi cùng gia đình hoặc nhóm bạn cũng sẽ giúp chuyến trải nghiệm trở nên vui và đáng nhớ hơn.