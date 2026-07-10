Bóng lưng nuột nà của hoa khôi Taekwondo, nữ chính ngôn tình cũng chỉ đến thế!

Châu Tuyết Vân từ lâu đã được biết đến là một trong những biểu tượng của Taekwondo Việt Nam với bảng thành tích đồ sộ, nhiều lần vô địch thế giới và SEA Games. Không chỉ gây ấn tượng bởi tài năng thể thao, cô còn được người hâm mộ ưu ái gọi là "hoa khôi Taekwondo" nhờ gương mặt xinh đẹp cùng vóc dáng mảnh mai, săn chắc. Sau khi tham gia chương trình Chị Đẹp Đạp Gió, tên tuổi của Châu Tuyết Vân càng phủ sóng rộng rãi hơn, ghi điểm bởi nguồn năng lượng tích cực, sự gần gũi cùng nhan sắc ngày càng thăng hạng. Mới đây, một khoảnh khắc chụp từ phía sau của nữ vận động viên cũng viral khắp mạng xã hội. Bóng lưng nuột nà, bờ vai mềm mại cùng tỷ lệ cơ thể chuẩn chỉnh của Châu Tuyết Vân đã trở thành tâm điểm bàn tán, khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa trước hình thể được tôi luyện qua nhiều năm tập luyện cường độ cao.

Bóng lưng đẹp như nữ chính ngôn tình của Châu Tuyết Vân.

Khoảnh khắc chụp từ phía sau nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi bóng lưng đẹp gần như "không có điểm để chê" của Châu Tuyết Vân. Trong thiết kế hở lưng táo bạo, nữ vận động viên khoe trọn tấm lưng thon gọn với rãnh sống lưng rõ nét, bả vai cân đối và những đường cơ mảnh được định hình tự nhiên sau nhiều năm tập luyện Taekwondo. Không phải kiểu cơ bắp cuồn cuộn, body của cô ghi điểm nhờ sự săn chắc vừa đủ, tạo cảm giác khỏe khoắn nhưng vẫn mềm mại, nữ tính. Vòng eo nhỏ, phần lưng dưới gọn gàng cùng tỷ lệ vai - eo cân xứng càng tôn lên đường cong chữ S đầy cuốn hút. Dưới ánh đèn, làn da mịn màng càng làm nổi bật những đường nét cơ thể, biến khoảnh khắc quay lưng tưởng chừng đơn giản trở thành "cực phẩm" khiến mạng xã hội không ngừng xuýt xoa.

Bóng lưng khiến dân tình xuýt xoa của Châu Tuyết Vân. Bộ váy cut-out giúp nữ VĐV khoe trọn lưng trần quyến rũ.

Là một vận động viên chuyên nghiệp, Châu Tuyết Vân luôn duy trì cường độ tập luyện nghiêm ngặt để giữ gìn phong độ cũng như hình thể. Bên cạnh Taekwondo, cô còn theo đuổi nhiều bộ môn như gym, boxing, tennis... và đặc biệt yêu thích chạy bộ. Việc tập gym giúp nữ vận động viên tăng sức mạnh cơ bắp, cải thiện độ săn chắc và duy trì tỷ lệ mỡ thấp, từ đó tạo nên vóc dáng cân đối với những đường cơ rõ nét. Trong khi đó, boxing là bài tập cường độ cao giúp nâng cao sức bền tim mạch, phản xạ và khả năng đốt cháy calo hiệu quả. Chạy bộ lại đóng vai trò tăng cường thể lực, cải thiện sức bền và hỗ trợ kiểm soát cân nặng, đồng thời mang đến tinh thần thư thái sau những giờ luyện tập căng thẳng. Việc kết hợp đa dạng các bộ môn đã giúp Châu Tuyết Vân sở hữu hình thể khỏe khoắn, dẻo dai và tràn đầy năng lượng, thay vì chỉ theo đuổi một vóc dáng mảnh mai đơn thuần.

Châu Tuyết Vân tập luyện nhiều bộ môn khác nhau để giữ dáng.

Không chỉ gây ấn tượng với hình thể săn chắc, khỏe khoắn, Châu Tuyết Vân còn được khen ngợi bởi nhan sắc ngày càng rạng rỡ sau khi tham gia Chị Đẹp Đạp Gió. Nữ vận động viên sở hữu gương mặt trái xoan hài hòa, sống mũi cao cùng nụ cười tươi tắn giúp cô luôn toát lên nguồn năng lượng tích cực. Rời sàn đấu, Châu Tuyết Vân cũng gây bất ngờ với diện mạo chỉn chu, lộng lẫy tại các sự kiện khiến người hâm mộ vô cùng thích thú.

Sắc vóc ngày càng thăng hạng của Châu Tuyết Vân.

Ảnh: IGNV.