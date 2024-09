Hoa hậu Ngọc Hân trải nghiệm không gian mua sắm mỹ phẩm tại Cocolux

Sau khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam năm 2010, Ngọc Hân theo đuổi con đường trở thành một nhà thiết kế thời trang chuyên nghiệp. Người đẹp bộc lộ tài năng với nhiều bộ sưu tập thời trang tự thiết kế.

Xuất hiện tại Cocolux Chùa Bộc, Hoa hậu Ngọc Hân diện váy đen - trắng đơn sắc khoe nét tươi tắn cùng làn da khỏe khoắn, mịn màng. Hoa hậu Ngọc Hân cho biết, cô biết đến Cocolux ngay từ khi khai trương cửa hàng ở 80 Chùa Bộc và cho tới tận bây giờ cô vẫn lựa chọn Cocolux là nơi tìm kiếm những sản phẩm chăm sóc da cho bản thân.



Hoa hậu Ngọc Hân chia sẻ "Điều khiến mình ấn tượng nhất ở Cocolux là sự đa dạng của các sản phẩm. Tại đây, mình đều tìm thấy được các thương hiệu chính hãng, nổi tiếng trên thế giới.

Ngoài ra, mình rất thích không gian mua sắm tại Cocolux, luôn tạo cho khách hàng cảm giác thoải mái và sang trọng. Mình cũng rất ấn tượng với đội ngũ tư vấn viên của Cocolux. Các bạn rất nhiệt tình và am hiểu về sản phẩm, luôn giúp mình lựa chọn được những sản phẩm phù hợp với làn da của mình".

Các món đồ skincare thu hút sự quan tâm của người đẹp.

Sau nhiều năm, Hoa hậu Ngọc Hân lựa chọn Cocolux là nơi tìm kiếm những sản phẩm chăm sóc da cho bản thân.

Sau chuyến mua sắm, Hoa Hậu Ngọc Hân tham gia buổi workshop với chủ đề "Giải pháp toàn diện cho sắc tố và trắng da" do nhãn hàng Melasma-X và Cocolux phối hợp tổ chức. Không gian sự kiện được sắp đặt tinh tế, thể hiện được câu chuyện mà thương hiệu muốn truyền tải. Các khách mời được cùng nhau tìm hiểu về nguyên nhân dẫn đến tình trạng nám, sạm da, melanin và các phương pháp điều trị sắc tố hiệu quả nhất hiện nay.



Workshop "Giải pháp toàn diện cho sắc tố và trắng da" do Cocolux và Melasma-X phối hợp tổ chức vào ngày 21/9 vừa qua đã thu hút đông đảo khách hàng tham dự.

Tham gia chương trình, người đẹp có cơ hội giao lưu, chia sẻ bí quyết làm đẹp của bản thân với nhiều khách mời tham dự, trong đó có việc sử dụng mỹ phẩm Melasma-X.



Hoa Hậu Ngọc Hân cho biết rằng "đọc vị" làn da là cách hiệu quả nhất để xây dựng một chu trình làm đẹp hoàn chỉnh. Tiêu chí đầu tiên mà Ngọc Hân quan tâm chính là sự phù hợp. Trong đó, xác định nhu cầu và loại da là hai yếu tố quan trọng nhưng thường bị lãng quên. Hoa hậu Ngọc Hân chia sẻ, cô có xu hướng theo đuổi vẻ ngoài tươi tắn, năng lượng cùng làn da khỏe đẹp và căng bóng nhưng cũng có những bạn mong muốn cải thiện tình trạng mụn hoặc dưỡng trắng.

Tiêu chí tiếp theo mà Ngọc Hân chú trọng là bảng thành phần trong mỹ phẩm. Cô cho biết bản thân ưu tiên lựa chọn các sản phẩm có thành phần an toàn, lành tính và được Bộ Y Tế chứng nhận. Vì vậy, quy trình dưỡng da của Ngọc Hân có sự hiện diện của "Hoạt chất vàng" – Niacinamide, đây cũng là hoạt chất mà Hân thấy có trong hầu hết các sản phẩm đặc trị Melasma-X để hỗ trợ ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa.

Hoa hậu Ngọc Hân chia sẻ bí quyết nuôi dưỡng làn da từ bộ sản phẩm dưỡng trắng da, điều trị nám của Melasma-X.

Ngọc Hân cho biết, với đặc thù công việc, cô thường xuyên phải di chuyển ra nước ngoài, từ châu Á đến châu Âu, châu Mỹ. Người đẹp có thói quen tìm mua nhiều loại mỹ phẩm ở các nước mình tới, tuy nhiên, không phải lúc nào cũng yên tâm về nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Chính bởi vậy, Ngọc Hân luôn ưu tiên lựa chọn các đơn vị phân phối sản phẩm chính hãng tại Việt Nam như hệ thống chuỗi mỹ phẩm Cocolux để lựa chọn.



"Mình thường xuyên mua các sản phẩm chăm sóc da của các thương hiệu Melasma-X. Mình đặc biệt thích dòng sản phẩm Melasma-X 3D Whitening Clinic vì nó giúp cải thiện làn da của mình rất nhiều", Hoa hậu Ngọc Hân cho hay.

Sự kiện còn có sự tham gia của ông Kim Si Huyn, Giám đốc thương hiệu Melasma-X đến từ Hàn Quốc, Bác sĩ da liễu Chu Nhật Uyên cùng gần 100 khách hàng thân thiết nhiều năm của Cocolux.

Các khách mời cũng được trực tiếp trải nghiệm và hiểu thêm về cơ chế hình thành nám, cũng như cách thức mà hoạt chất vàng Niacinamide trong bộ đôi sản phẩm kem dưỡng trị nám và trắng da mà Melasma-X đã dày công nghiên cứu, phát triển.

Trong suốt hành trình 10 năm, sở hữu hệ thống 15 cửa hàng và đón nhận hơn 1 triệu lượt khách, Cocolux vẫn không ngừng theo đuổi sứ mệnh "Wake Up Your Beauty - Đánh thức vẻ đẹp trong bạn".

Cocolux đặt mục tiêu tiếp tục phát triển, mở rộng đối tác, nâng cao chất lượng nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Trong thời gian tới, Cocolux tiếp tục lắng nghe nhu cầu, nguyện vọng của khách, phối hợp với nhiều nhãn hàng tổ chức các workshop tương tự, qua đó giải quyết lo lắng, thắc mắc của chị em trong hành trình chăm sóc sắc đẹp, lấy lại sự tự tin.

Workshop "Giải pháp toàn diện cho sắc tố và trắng da" là chuỗi sự kiện do Cocolux phối hợp cùng nhãn hàng Melasma-X tổ chức với sự tham dự của nhiều khách mời là Hoa hậu Ngọc Hân, Giám đốc thương hiệu Melasma-X đến từ Hàn Quốc, Bác sĩ da liễu cùng các khách hàng thân thiết đã cùng đồng hành với Cocolux trong suốt thời gian qua. Sự kiện được tổ chức tại showroom Cocolux, 80 Chùa Bộc.

