Mới đây, Hoa hậu Thanh Thuỷ gây chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh trong lễ tốt nghiệp. Người đẹp lựa chọn trang phục chỉn chu, xuất hiện với diện mạo rạng rỡ, xinh xắn. Theo đó, Hoa hậu Quốc tế Thanh Thuỷ chính thức tốt nghiệp Đại học ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng . Ngoài sự góp mặt của gia đình, thì đạo diễn Hoàng Nhật Nam cũng có mặt để chúc mừng Thanh Thuỷ. Nhiều sao Việt, bạn bè đồng loạt gửi lời chúc tốt đẹp đến Thanh Thuỷ khi bước sang cột mốc mới.

Trên trang cá nhân, Thanh Thuỷ xúc động viết: "Điểm kết thúc cũng chính là nơi chúng ta bắt đầu. Có lẽ, câu nói ấy mang một ý nghĩa thật đẹp trong ngày hôm nay, khi Thủy chính thức khép lại một chặng đường và đánh dấu thêm một cột mốc mới trong hành trình của mình.

Cảm ơn Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng đã trở thành một phần thanh xuân thật đẹp, nơi Thủy được học hỏi, trải nghiệm, thử sức và trưởng thành theo cách của riêng mình. Cảm ơn thầy cô, gia đình, bạn bè và tất cả những người đã đồng hành, để những năm tháng ấy trở thành những ký ức cùng tình cảm mà Thủy sẽ luôn trân trọng. Và có lẽ, điều đẹp đẽ nhất của một kết thúc là mở ra những khởi đầu mới, với những cơ hội, những ước mơ và những điều tốt đẹp vẫn đang chờ chúng ta phía trước".





Hoa hậu Thanh Thuỷ chính thức tốt nghiệp ngành Ngôn Ngữ Anh

Thanh Thuỷ rạng rỡ trong cột mốc mới

Dù lịch trình công việc bận rộn, cô vẫn dành sự ưu tiên cho học tập

Gia đình Thanh Thuỷ và đạo diễn Hoàng Nhật Nam có mặt để chúc mừng

Thanh Thuỷ sinh năm 2002, quê Đà Nẵng. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022, sau đó tiếp tục ghi dấu ấn khi trở thành đại diện Việt Nam và giành vương miện Miss International 2024. Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, người đẹp vẫn duy trì việc học tập và tích cực tham gia những hoạt động cộng đồng, sự kiện thời trang.

Trong mắt công chúng, Thanh Thuỷ xây dựng hình ảnh nhẹ nhàng, tri thức và khá kín tiếng về đời tư. Thời gian gần đây, nàng hậu vướng tin đồn tình cảm với ca sĩ Trịnh Thăng Bình. Cô cũng được chú ý khi xuất hiện trong những buổi gặp gỡ cùng hội bạn thân của Trấn Thành và Hari Won. Tuy nhiên, người đẹp chưa lên tiếng xác nhận những đồn đoán liên quan đến chuyện hẹn hò.

Thanh Thuỷ gây chú ý khi cắt tóc ngắn, thay đổi phong cách

Trong một cuộc trò chuyện với chúng tôi, khi được hỏi về quan điểm công khai tình cảm, Thanh Thuỷ từng chia sẻ: "Dù người đó là người như thế nào thì tôi vẫn giữ quan điểm khi nào cưới, xác định sẽ bên nhau thì mới công khai. Gu của tôi trước giờ không thay đổi, tôi muốn tìm một chàng trai có ý chí tiến thủ, hiếu thảo, yêu thương gia đình, sống tử tế. Khi mình luôn phát triển bản thân thì mình sẽ gặp những người cùng tần số với mình".

Nói về chuyện kết hôn, nàng hậu cho biết bản thân chưa thể xác định điều gì ở thời điểm 3-5 năm tới bởi tư duy và lựa chọn có thể thay đổi theo thời gian. Hiện tại, cô ưu tiên phát triển sự nghiệp, đồng thời dành sự quan tâm cho bố mẹ và em gái. Thanh Thuỷ cũng từng bày tỏ mong muốn trở thành người vợ, người mẹ hướng về gia đình trong tương lai.