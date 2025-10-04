Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hỏa hoạn tại dự án cao ốc phức hợp ở Đà Nẵng, hàng trăm công nhân sơ tán

04-10-2025 - 14:32 PM | Sống

Hàng trăm công nhân đang thi công tại dự án trung tâm cao ốc phức hợp Nguyễn Kim phải sơ tán khẩn cấp khi phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút.

Trưa 4/10, lực lượng chức năng túc trực tại hiện trường vụ cháy ở công trình dự án trung tâm cao ốc phức hợp Nguyễn Kim, TP Đà Nẵng.

Khoảng 10h cùng ngày, một vụ cháy lớn xảy ra tại Dự án trung tâm cao ốc phức hợp Nguyễn Kim (số 46 Điện Biên Phủ, TP Đà Nẵng), khiến nhiều công nhân và người dân hoảng loạn.

Hỏa hoạn tại dự án cao ốc phức hợp ở Đà Nẵng, hàng trăm công nhân sơ tán- Ảnh 1.

Hàng trăm công nhân phải sơ tán khẩn cấp khi phát hiện cháy.

Theo ghi nhận tại hiện trường, đám cháy bùng phát từ tầng 1 của công trình đang thi công, sau đó khói đen bốc lên dày đặc, nhanh chóng bao trùm cả khu vực. Do nằm ngay mặt tiền trục đường lớn Điện Biên Phủ - Hải Phòng nên vụ hỏa hoạn đã thu hút sự chú ý của đông đảo người dân qua lại.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Thanh Khê lập tức điều động 4 xe chữa cháy, 1 xe chở nước chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng chức năng triển khai các biện pháp chữa cháy, đồng thời tiến hành phong tỏa một đoạn tuyến đường Hải Phòng để đảm bảo an toàn giao thông và phục vụ công tác cứu hỏa.

Đến khoảng gần 11h, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Rất may, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, nhiều công nhân đang thi công bên trong công trình đã nhanh chóng được sơ tán ra ngoài nên không ghi nhận thiệt hại về người.

Nguyên nhân hỏa hoạn đang được điều tra, làm rõ.

Bão số 11 đang hướng thẳng vào miền Bắc, Hà Nội mưa to đến mức nào?

Theo Thống Nhất/ VTC News

