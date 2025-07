Hòa Minzy chuyển khoản 300 triệu đồng ủng hộ đồng bào Nghệ An chịu ảnh hưởng thiên tai

Sau khi bão số 3 (Wipha), suy yếu thành vùng áp thấp và di chuyển sang khu vực Thượng Lào, nhiều địa phương phía Bắc và Bắc Trung Bộ vẫn đang oằn mình chống chọi với hậu quả nặng nề do mưa lớn, sạt lở đất và ngập lụt kéo dài. Đặc biệt, nhiều khu vực của tỉnh Nghệ An chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ sau bão.

Nhằm nhanh chóng khắc phục khó khăn, ổn định đời sống nhân dân, đặc biệt là các hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề do bão số 03 (Wipha) gây ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An phát động đợt quyên góp ủng hộ nhân dân trong tỉnh bị ảnh hưởng do bão số 03 (Wipha) gây ra. Để hỗ trợ khắc phục hậu quả, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh, các nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ, hỗ trợ bằng tiền mặt hoặc hiện vật theo khả năng của mình.

Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần "tương thân, tương ái", "lá lành đùm lá rách" của dân tộc, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An kêu gọi toàn dân, toàn quân, các tổ chức, cơ quan, đoàn thể, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước tích cực ủng hộ nhân dân khắc phục khó khăn, sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội.

Hưởng ứng lời kêu gọi, ca sĩ Hoà Minzy vừa chia sẻ thông tin: đã ủng hộ đồng bào tỉnh Nghệ An chịu ảnh hưởng thiên tai 300 triệu đồng.

Cụ thể, trên trang cá nhân nữ ca sĩ viết:

Hoà Minzy xin được gửi chút tấm lòng của mình tới bà con Nghệ An đang bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Cũng như làm theo lời kêu gọi của chính quyền Tỉnh và Nhà Nước. Như 1 lời động viên kịp thời từ xa tới bà con và các cấp chính quyền, lực lượng chức năng đang gồng mình chống bão lũ

Khi nào có thể đến Hoà sẽ đến trực tiếp với mọi người sau ạ!

Dưới phần bình luận, nữ ca sĩ chia sẻ thêm: "Nơi đây Hoà đã từng đến ủng hộ bà con mấy năm trước. Nhưng năm nay mọi người nói còn ảnh hưởng nặng nề và rộng nhiều nơi hơn. Đọc tin mà xót xa không chịu nổi ạ. Tạm thời như vậy, nào ổn đi vào được Hoà sẽ tới sau ạ!"

Thông báo của nữ ca sĩ ngay lập tức nhận được lượng tương tác lớn của khán giả. Rất nhiều người đã để lại lời bình luận cảm ơn tấm lòng của nữ ca sĩ.

Đây không phải lần đầu nữ ca sĩ chuyển khoản tiền giúp đỡ mọi người. Trước đó, Hòa Minzy thường xuyên giúp đỡ mọi người, mọi miền Tổ Quốc. Đặc biệt, sau cơn bão Yagi năm 2024, nữ ca sĩ đã ủng hộ số tiền 500 triệu đồng cùng toàn bộ doanh thu của shop trong khoảng thời gian từ 14-30/9/2024 (khoảng 438 triệu đồng) để giúp đồng bào chịu ảnh hưởng thiên tai khắc phục khó khăn sau bão. Cô cũng nhận nuôi 1 em bé ở làng Nủ.

Tấm lòng tốt của Hoà Minzy được nhiều người ghi nhận.

