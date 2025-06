Hòa Minzy đưa ra thông báo quan trọng, liên quan đến sự kiện thành lập tỉnh Bắc Ninh mới

Theo kế hoạch, tối 30/6 sẽ diễn ra Bắc Ninh Ngàn Năm Văn Hiến - Khát Vọng Vươn Mình Trong Kỷ Nguyên Mới - Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng sự kiện công bố thành lập tỉnh Bắc Ninh mới. Chương trình do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh chủ trì thực hiện diễn ra tại 2 địa điểm: Quảng trường 3/2, thành phố Bắc Giang và Quảng trường Trung tâm văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh. Chương trình nhằm tôn vinh giá trị lịch sử - văn hóa chung của hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang, đồng thời thể hiện tầm nhìn, năng lực hội nhập và khát vọng đột phá của tỉnh Bắc Ninh mới trong bối cảnh mới.

Dự kiến, nhiều ca khúc, tiết mục quan họ đặc sắc và màn múa nghệ thuật sẽ được trình diễn tại đây qua sự thể hiện của các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng như: NSND Thúy Hường, NSND Quốc Hưng, NSND Tự Long, NSƯT Xuân Hinh, các ca sĩ Anh Thơ, Bùi Lê Mận, Hòa Minzy, Lương Nguyệt Anh, Trần Tùng Anh…

Tuy nhiên, vì lý do thời tiết, chương trình đã phải dời sang ngày 4/7 tới đây. Chiều ngày 2/6, Hòa Minzy - 1 trong những nghệ sĩ được đón chờ nhất đêm sự kiện, đã đưa ra thông báo vắng mặt với lý do bất khả kháng. Cô bày tỏ tình yêu thương tới quê hương Bắc Ninh và cả Bắc Giang, tiết lộ đã may tận 2 bộ trang phục để trình diễn ở 2 địa điểm. Đặc biệt, outfit diễn tại quảng trường 3/2 mang sắc đỏ cho đúng với đặc sản vải thiều.

Hòa Minzy nhớ lại đêm nhạc khó quên ở Bắc Giang trong quá khứ, nơi người dân cổ vũ nữ ca sĩ hết mình, vô cùng nhiệt tình. Tuy nhiên, vì lịch trình thay đổi, Hòa Minzy không thể xoay sở vì đã có kế hoạch từ trước. “Hòa dự tính sẽ hát tại Bắc Ninh trước, sau đó đi sang Bắc Giang để hát kết. Nhưng sáng hôm nay khi nghe tin vì yếu tố thời tiết nên chương trình sẽ phải dời lịch thì tim Hoà thật sự hụt hẫng”.

Bản thân Hoà vô cùng muốn góp mặt và biểu diễn cho mọi người xem nhưng lịch trình làm việc của Hoà là không thể thay đổi. Hoà đã có 1 công việc khác cũng rất rất quan trọng vào ngày đó và mang tiếng nhiệm vụ cao không thể huỷ”, giọng ca Bắc Bling nhấn mạnh công việc quan trọng không thể hoãn lại. Vì thế, cô cảm thấy buồn lòng khi không thể tham dự chương trình mừng sáp nhập 2 tỉnh về chung 1 nhà.

Bên dưới phần bình luận, người hâm mộ bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể gặp gỡ Hòa Minzy và xem cô trình diễn ca khúc Bắc Bling. Một số người cho biết họ còn tính ra lấy chỗ trước để ngóng Hòa Minzy.

