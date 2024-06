Hòa Phát đạt cột mốc chưa doanh nghiệp Việt Nam nào làm được, cổ phiếu neo vùng đỉnh hai năm

Ngày 6/6, tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán: HPG) vừa chính thức cán mốc 10 triệu tấn thép cuộn cán nóng (HRC) tự sản xuất. Đây là cột mốc quan trọng ghi nhận những nỗ lực của tập thể các kỹ sư, cán bộ nhân viên của Hòa Phát sau 4 năm kể từ khi cuộn HRC đầu tiên ra đời tháng 5/2020.

Ông Bùi Văn Tiệp, Giám đốc Nhà máy cán thép HRC, Thép Hòa Phát Dung Quất chia sẻ: "Tự hào là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất sản xuất được HRC, thời gian qua Hòa Phát đã cung cấp cho thị trường đa dạng về chủng loại sản phẩm HRC như: mác cacbon thấp (SAE1006, SAE1008, S235JR, SPHC, SPHD, BJPC, SPHT1), mác thép cacbon trung bình (SS400, S275, S355, SAE1017, SS36, ASTM A36), mác SPAH. Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất còn cung cấp những sản phẩm khổ rộng và độ dày khác nhau theo nhu cầu của khách hàng".

HRC là sản phẩm thép công nghiệp quan trọng, nền tảng, nguyên liệu đầu vào cho nhiều ngành sản xuất công nghệ cao khác như sản xuất ô tô, đóng tàu, công nghiệp cơ khí chế tạo, đồ gia dụng, kết cấu thép, tôn mạ, ống thép, vỏ container,… Hòa Phát đầu tư sản xuất HRC trên dây chuyền luyện, đúc cán liên tục hiện đại tại Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất. Dây chuyền công nghệ do Tập đoàn Danieli (Italia) cung cấp.

Tập đoàn đang triển khai dự án Hòa Phát Dung Quất 2 quy mô 280 ha với tổng vốn đầu tư 85.000 tỷ đồng, công suất thiết kế 5,6 triệu tấn thép cuộn cán nóng chất lượng cao/năm. Dự án được triển khai từ quý 1/2022, dự kiến hoàn thành những hạng mục đầu tiên (như dây chuyền cán nóng HRC) vào cuối 2024.

Công suất sản xuất HRC của Hòa Phát hiện nay là 3 triệu tấn/năm, sau khi dự án Dung Quất 2 đi vào hoạt động tổng sản lượng HRC của Hòa Phát sẽ lên gần 9 triệu tấn/năm.

Phân kỳ 1 của dự án Hòa Phát Dung Quất 2 sẽ đi vào hoạt động vào đầu quý I năm 2025. Phân kỳ 2 hoàn thiện và hoạt động vào quý 4 năm 2025. Hòa Phát Dung Quất 2 sẽ tập trung phát triển các sản phẩm HRC chất lượng cao, phục vụ thép sản xuất ô tô, thép hàm lượng carbon thấp sản xuất các sản phẩm như vỏ đồ hộp, đồ gia dụng, kết cấu thép, thép HRC cho sản xuất vỏ container cường độ cao, kháng thời tiết…

Trong tháng 4/2024, Hòa Phát đã sản xuất 738.000 tấn thép thô, giảm nhẹ so với tháng trước. Bán hàng các sản phẩm phôi thép, thép xây dựng, thép cuộn cán nóng (HRC) đạt 805.000 tấn, tăng 16% so với tháng 3/2024 và tăng 76% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là sản lượng bán hàng cao nhất của công ty kể từ tháng 3/2022.

Lũy kế 4 tháng đầu năm,sản lượng bán hàng thép xây dựng, thép HRC, phôi thép đạt 2,65 triệu tấn. Trong đó, Hòa Phát đã xuất khẩu 952.000 tấn thép, bao gồm thép xây dựng, thép chất lượng cao, thép HRC và phôi thép. Việc xuất khẩu hỗ trợ cho việc tiêu thụ sản phẩm trong thời điểm thị trường trong nước chưa thực sự khởi sắc, đồng thời đa dạng hóa kênh bán hàng.

Đến cuối phiên giao dịch ngày 6/6, cổ phiếu HPG của Hòa Phát đã đạt 29.200 đồng/cp, giảm nhẹ so với phiên ngày 5/5. Tuy nhiên, thi giá của HPG vẫn đang neo quanh vùng đỉnh hai năm. Với mức giá hiện tại, vốn hóa của Hòa Phát đã đạt mức 186.770 tỷ đồng, đứng thứ 5 trên sàn chứng khoán Việt Nam và là doanh nghiệp tư nhân có vốn hóa lớn nhất.