Hoài Lâm đổi nghệ danh sau đám cưới

Mới đây, Hoài Lâm gây chú ý khi chia sẻ một sản phẩm âm nhạc lên trang cá nhân. Tuy nhiên, điều khiến dân tình bàn tán hơn cả không nằm ở sản phẩm mới mà là cái tên xuất hiện trong phần giới thiệu: "Lam Tarzan". Đây là nghệ danh khá lạ lẫm khiến nhiều người không khỏi tò mò về động thái lần này của nam ca sĩ.

Ca khúc mới được đăng trên kênh YouTube cá nhân có hơn 2 nghìn người đăng ký, sử dụng ảnh cưới của Hoài Lâm và Ngọc Trình làm hình đại diện. Ngoài nội dung âm nhạc, kênh này còn chia sẻ các vlog đời thường của giọng ca Hoa Nở Không Màu.

Hồi giữa tháng 5, Hoài Lâm bất ngờ cập nhật ảnh bìa Facebook bằng hình ảnh chỉ có dòng chữ "tlam" với thiết kế tối giản. Không chỉ vậy, nam ca sĩ cũng chia sẻ đường link ca khúc Ký Ức được đăng tải trên kênh YouTube mang tên "tlam".

Hoài Lâm tiếp tục sử dụng cái tên mới khi giới thiệu sản phẩm của mình

Nghệ danh Hoài Lâm vốn do NSƯT Hoài Linh đặt khi nhận anh làm con nuôi và dìu dắt vào nghề. Cái tên này gắn liền với giai đoạn đỉnh cao của nam ca sĩ sau khi đăng quang Gương mặt thân quen 2014.

Năm 2020, sau một thời gian tạm ngưng hoạt động nghệ thuật, anh từng đổi nghệ danh thành Young LuuLi khi thử sức với màu sắc âm nhạc mới. Đến năm 2021, nam ca sĩ tiếp tục sử dụng cái tên Yun Tulo, giải thích đây là dấu mốc đánh dấu hành trình tự mình gây dựng lại sự nghiệp.

Cuối năm 2024, Hoài Lâm một lần nữa gây chú ý khi thông báo đi hát bằng chính tên thật Nguyễn Tuấn Lộc, mong muốn làm mới hình ảnh và tự quản lý công việc của mình. Dù vậy, khi có sản phẩm chính thức hay xuất hiện ở các sự kiện, nam ca sĩ vẫn gắn bó với cái tên quen thuộc là Hoài Lâm.

Việc Hoài Lâm liên tục đổi tên khiến nhiều khán giả không khỏi bàn tán

Hoài Lâm từng là một trong những giọng ca trẻ được săn đón của showbiz Việt. Giọng ca sinh năm 1995 được NSƯT Hoài Linh nhận làm con nuôi và dìu dắt vào con đường nghệ thuật. Năm 2014, Hoài Lâm vụt sáng sau khi giành Quán quân Gương Mặt Thân Quen. Sở hữu chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc, nam ca sĩ nhanh chóng ghi dấu ấn với loạt ca khúc như Như Những Phút Ban Đầu, Có Khi, Hoa Nở Không Màu, Buồn Làm Chi Em Ơi...

Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Hoài Lâm liên tiếp đối diện những biến động trong đời tư. Sau cuộc hôn nhân với Cindy Lư và quãng thời gian làm bố của hai con gái, nam ca sĩ dần rút khỏi các hoạt động giải trí. Cuối năm 2018, anh thông báo tạm dừng ca hát, trở về quê nhà nghỉ ngơi. Dù sau đó nam ca sĩ ra mắt nhạc trở lại nhưng vẫn không duy trì được lịch trình hoạt động ổn định, nhiều lần vắng bóng khỏi sân khấu và truyền thông.

Sau giai đoạn nhiều biến cố, ngoại hình của Hoài Lâm cũng thay đổi

Sau những thăng trầm, chuyện tình cảm của nam ca sĩ tiếp tục nhận được sự quan tâm. Tháng 9/2026, Hoài Lâm công khai ảnh cưới bên bạn gái Ngọc Trinh. Bà xã của Hoài Lâm tên đầy đủ là Nguyễn Thị Ngọc Trinh, sinh năm 2004, cùng quê Vĩnh Long và kém nam ca sĩ 9 tuổi. Cô không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, chủ yếu kinh doanh online.

Cặp đôi tổ chức lễ vu quy vào ngày 5/10 tại nhà gái, sau đó làm lễ đón dâu tại quê nhà nam ca sĩ. Hình ảnh Hoài Lâm diện áo dài đỏ, tự lái xe máy đưa cô dâu về nhà chồng tạo nên khoảnh khắc giản dị, gần gũi được chia sẻ rộng rãi.

Hoài Lâm và Ngọc Trinh tổ chức đám cưới giản dị tại Vĩnh Long

Ảnh: FBNV