"Ông lớn" đứng sau khách sạn 125 năm tuổi giữa lòng Hà Nội bắt tay với UNESCO: Việt Nam được chọn làm điểm khởi đầu chương trình toàn cầu, thương hiệu của ông Đặng Lê Nguyên Vũ cũng góp mặt

Ngày 26/10/2026, tại Paris (Pháp), thương hiệu khách sạn hạng sang Sofitel Legend và Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) chính thức công bố thỏa thuận hợp tác toàn cầu nhằm đưa hoạt động bảo tồn di sản trở thành một phần trong trải nghiệm du lịch. Đáng chú ý, Việt Nam được lựa chọn làm điểm khởi đầu của chương trình hợp tác này.

Thương hiệu khách sạn hạng sang hợp tác với UNESCO, Việt Nam là điểm đến đầu tiên

Sofitel Legend là thương hiệu khách sạn hạng sang trực thuộc Accor, tập đoàn khách sạn quốc tế sở hữu hơn 5.800 cơ sở lưu trú tại trên 110 quốc gia. Ra mắt năm 2009, Sofitel Legend hiện có 5 khách sạn tại Hà Lan, Panama, Colombia, Việt Nam và Trung Quốc. Các khách sạn thuộc thương hiệu này đều gắn với những địa điểm có giá trị nổi bật về lịch sử, kiến trúc và văn hóa như kênh đào Amsterdam, thành phố pháo đài Cartagena, khu phố cổ Casco Viejo tại Panama City và Hoàng thành Thăng Long.

Theo thỏa thuận giữa Sofitel Legend và UNESCO, việc hợp tác hướng tới bảo tồn di sản theo cách tiếp cận toàn diện, không chỉ giới hạn ở các công trình kiến trúc hay di tích lịch sử. Những giá trị được chú trọng còn bao gồm nghề thủ công truyền thống, nghệ thuật biểu diễn, tri thức bản địa và đa dạng sinh học.

Sofitel Legend và UNESCO công bố thỏa thuận hợp tác toàn cầu nhằm đưa công tác bảo tồn di sản văn hóa trở thành trọng tâm của trải nghiệm du lịch (Ảnh Sofitel Legend)

Chương trình được triển khai dựa trên bốn nội dung trọng tâm. Cụ thể, các khách sạn Sofitel Legend sẽ hợp tác với nghệ nhân, nhà sáng tạo và chuyên gia di sản thông qua mạng lưới kết nối của UNESCO, qua đó giới thiệu những giá trị văn hóa địa phương tới du khách. Đội ngũ nhân viên khách sạn cũng được đào tạo để cung cấp thông tin chuyên sâu về lịch sử và truyền thống tại từng điểm đến.

Ngoài ra, các khách sạn của thương hiệu Sofitel Legend sẽ tổ chức triển lãm, giao lưu nghệ thuật và giới thiệu sản phẩm thủ công bản địa. Du khách còn có thể đóng góp tự nguyện cho hoạt động bảo tồn di sản thông qua nền tảng ALL Accor Charity, bao gồm hình thức sử dụng điểm thưởng của chương trình khách hàng thân thiết.

Theo bà Maud Bailly, Tổng Giám đốc Sofitel Legend, Sofitel, MGallery & Emblems, dịch vụ lưu trú cao cấp không chỉ dừng lại ở việc cung cấp chỗ ở mà còn cần trở thành cầu nối giữa các nền văn hóa, góp phần gìn giữ những phong tục và giá trị truyền thống cho thế hệ tương lai.

Chuỗi hoạt động trải nghiệm văn hóa trong khuôn khổ hợp tác giữa Sofitel Legend và UNESCO dự kiến khởi động tại khách sạn Sofitel Legend Metropole Hanoi tại Việt Nam. Sofitel Legend Metropole Hanoi là công trình có lịch sử 125 năm, tọa lạc giữa trung tâm Thủ đô.

Chương trình hợp tác sẽ được khởi động tại Sofitel Legend Metropole Hanoi (Ảnh Sofitel Legend)

Thương hiệu cà phê của ông Đặng Lê Nguyên Vũ góp mặt

Một trong những điểm đáng chú ý của chương trình tại Hà Nội là sự xuất hiện của Trung Nguyên Coffee, thương hiệu cà phê gắn liền với doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ.

Theo kế hoạch, Sofitel Legend Metropole Hanoi sẽ giới thiệu hành trình khám phá văn hóa cà phê Việt Nam, trong đó có hoạt động thiền cùng cà phê dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia đến từ Trung Nguyên Coffee.

Trải nghiệm này lấy cảm hứng từ văn hóa cà phê lâu đời của Hà Nội và câu chuyện về món cà phê trứng - thức uống do khách sạn Metropole Hanoi sáng tạo ra vào năm 1946. Từ dấu ấn đó, chương trình hướng tới việc đưa một thức uống quen thuộc trở thành cầu nối giúp du khách tìm hiểu sâu hơn về văn hóa địa phương.

Du khách được khám phá văn hóa cà phê Việt Nam dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia đến từ Trung Nguyên Coffee (Ảnh Sofitel Legend)

Ngoài hoạt động liên quan đến cà phê, du khách còn có cơ hội tham gia hành trình khám phá làng gốm Bát Tràng. Chương trình kéo dài khoảng nửa ngày, bao gồm tham quan bảo tàng có thuyết minh, thưởng thức bữa trưa truyền thống và trực tiếp trải nghiệm làm gốm dưới sự hướng dẫn của những nghệ nhân lành nghề.

Một trải nghiệm đặc biệt khác là chuyến tham quan Hoàng thành Thăng Long cùng chuyên gia di sản. Theo đó, du khách sẽ có cơ hội tiếp cận những di tích khảo cổ và hiện vật lịch sử chưa mở cửa rộng rãi cho công chúng, đồng thời tìm hiểu quá trình nghiên cứu và bảo tồn đang được thực hiện tại di sản nghìn năm tuổi này.

Du khách được trực tiếp trải nghiệm làm gốm tại làng gốm Bát Tràng (Ảnh Sofitel Legend)

Các hoạt động trên sẽ được Sofitel Legend phối hợp với Văn phòng UNESCO tại Hà Nội triển khai, hướng tới việc kết nối du khách với những người trực tiếp gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Sau giai đoạn khởi động tại Việt Nam, chương trình hợp tác dự kiến từng bước được nhân rộng trên toàn bộ hệ thống Sofitel Legend, với nội dung điều chỉnh theo đặc trưng văn hóa từng địa phương.