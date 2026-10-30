Tin vui cho người dân và du khách sắp đến Đà Lạt

Sáng 30/10, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức họp báo công bố Lễ hội Nhạc Jazz Việt Nam 2026 - Vietnam Jazz Heritage Festival 2026 (VJHF 2026), diễn ra tại Đà Lạt từ ngày 6-8/11.

Lễ hội do UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo, HAUS Foundation (thành viên Công ty Cổ phần The One Destination) tổ chức, phối hợp cùng Beyond Entertainment & Communication thực hiện. Đây là một trong những điểm nhấn văn hóa - nghệ thuật thuộc khuôn khổ Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026, góp phần đa dạng hóa trải nghiệm du lịch và đời sống nghệ thuật tại thành phố cao nguyên.

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, chia sẻ tại họp báo

Đưa âm nhạc di sản đối thoại với bản sắc Đà Lạt

Chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực Âm nhạc ngày 31/10/2023, Đà Lạt đang từng bước khẳng định vị thế thông qua những sự kiện nghệ thuật quy mô. Vietnam Jazz Heritage Festival 2026 được kỳ vọng trở thành dấu ấn mới, đưa âm nhạc đến gần hơn với đời sống người dân và du khách.

Theo Nhạc sĩ Huy Tuấn - Tổng đạo diễn kiêm Giám đốc Nghệ thuật chương trình, từ khóa "Heritage" (Di sản) trong tên gọi lễ hội thể hiện sự đồng điệu giữa dòng nhạc Jazz và những giá trị văn hóa, thiên nhiên của Đà Lạt. Ông cho rằng không gian, khí hậu se lạnh, kiến trúc và cảnh quan phố núi tạo nên môi trường đặc biệt phù hợp để thưởng thức dòng nhạc giàu tính tự do, ngẫu hứng này.

Nhạc sĩ Huy Tuấn – Tổng đạo diễn kiêm Giám đốc Nghệ thuật chương trình.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi họp báo, Đồng chí Đinh Văn Tuấn - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khẳng định sự kiện là bước đi chiến lược nhằm đa dạng hóa sản phẩm văn hóa, du lịch, thể hiện định hướng phát triển công nghiệp văn hóa gắn với bảo tồn giá trị địa phương.

Ông nhấn mạnh: “Danh hiệu “Thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO” vừa là niềm tự hào, vừa đặt ra yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò của âm nhạc trong đời sống văn hóa, nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến và mở rộng giao lưu quốc tế. Tổ chức Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 là nỗ lực cụ thể nhằm đa dạng hóa sản phẩm văn hóa, du lịch, tạo thêm trải nghiệm cho người dân và du khách, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Đà Lạt – Lâm Đồng năng động, sáng tạo và giàu bản sắc”.

Lãnh đạo tỉnh đồng thời nhấn mạnh yêu cầu đặt chất lượng nghệ thuật, tính chuyên nghiệp trong khâu vận hành cũng như sự an toàn, thuận tiện cho công chúng và du khách lên hàng đầu.

Dàn sao quốc tế cùng biểu tượng âm nhạc Việt hội tụ trong 3 đêm diễn

Diễn ra trong 3 ngày, lễ hội mang đến chuỗi chương trình với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ quốc tế và Việt Nam.

Đêm khai mạc mang tên "Đại tiệc Jazz bên hồ", diễn ra từ 17h đến 22h ngày 6/11 tại Quảng trường Lâm Viên, bên hồ Xuân Hương. Chương trình mở cửa miễn phí, quy tụ nhiều tên tuổi đáng chú ý như Lisa Ono - được mệnh danh là "Nữ hoàng Bossa Nova châu Á", lần đầu biểu diễn trực tiếp tại Việt Nam; nghệ sĩ guitar khiếm thị Raul Midón, người sở hữu 2 đề cử Grammy; và nữ nghệ sĩ bass người Mỹ Nik West.

Đêm nhạc còn có sự góp mặt của diva Hà Trần kết hợp cùng nhà sản xuất Hoài Sa, nhóm nhạc JKC đến từ Hàn Quốc và dàn hòa tấu Yellow Star Big Band với gần 20 nhạc công trẻ.

Ngày 7/11, từ 18h đến 21h45, chương trình "Jazz đường phố" diễn ra tại Sân khấu Tài năng trẻ, phía trước Rạp 3/4, khu Hòa Bình. Không gian biểu diễn mở và miễn phí mang đến những màu sắc âm nhạc phóng khoáng, gần gũi với đời sống phố núi.

Tâm điểm là DADADA, nhóm nhạc giành Quán quân cuộc thi Indiestance 2025 tại Hàn Quốc, thuộc dự án Sound Path của GCA. Các nghệ sĩ sẽ kết hợp Jazz Rock với Pop hiện đại. Chương trình còn có JKC, Yellow Star Big Band, Mekong Bigband và Song Như & Cá Trê Band với những bản phối ca khúc Việt theo phong cách Cuban Latin.

Đêm cuối cùng, diễn ra từ 17h đến 21h ngày 8/11 tại khuôn viên HAUS Đà Lạt, dành cho khách mời đăng ký qua hotline hoặc fanpage. Chương trình nổi bật với màn kết hợp giữa diva Hồng Nhung và nghệ sĩ guitar Jazz Nguyên Lê, cùng Nguyên Lê Kinship Band đến từ Pháp qua những tác phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Đêm diễn còn chạm tới cảm xúc người nghe qua dự án Musique de Salon của nhạc sĩ Đức Trí cùng sự góp giọng của Lân Nhã, Bùi Lan Hương và Bình An, kết hợp cùng TMT Fusion Band do huyền thoại saxophone Trần Mạnh Tuấn dẫn dắt .

Với vai trò Tổng đạo diễn kiêm Giám đốc Nghệ thuật, nhạc sĩ Huy Tuấn kỳ vọng Vietnam Jazz Heritage Festival từng bước trở thành thương hiệu lễ hội âm nhạc quốc tế, là điểm dừng chân của các nghệ sĩ thế giới trong hành trình lưu diễn tại châu Á.

Tăng chuyến bay, miễn phí trông giữ xe phục vụ du khách

Trước thềm lễ hội, UBND tỉnh Lâm Đồng đã đề nghị Cảng hàng không quốc tế Liên Khương phối hợp với các hãng hàng không nghiên cứu tăng tần suất chuyến bay, mở rộng kết nối nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của du khách và các đoàn nghệ sĩ.

Các đơn vị chức năng cũng phối hợp với ban quản lý bãi đỗ xe tại Quảng trường Lâm Viên, dự án HAUS Đà Lạt và khu vực lân cận thống nhất phương án miễn phí trông giữ xe trong thời gian diễn ra sự kiện.

Cùng với đó, lực lượng công an triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông và phòng cháy chữa cháy. Sinh viên có khả năng ngoại ngữ, am hiểu văn hóa từ các trường đại học trên địa bàn được huy động hỗ trợ lễ tân, đón tiếp khách quốc tế.