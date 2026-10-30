Mẫu smartphone Sơn Tùng M-TP cầm trên tay có gì đặc biệt?

Mới đây, OPPO chính thức ra mắt bộ đôi Find X10 và Find X10 Pro Max tại Việt Nam. Đây là thế hệ flagship mới được hãng tập trung nâng cấp khả năng nhiếp ảnh di động, với sự đồng phát triển cùng thương hiệu máy ảnh Hasselblad.

(Ảnh: OPPO)

(Ảnh: OPPO)

Trở thành Đại sứ thương hiệu đầu tiên của dòng Find X Series tại Việt Nam, Sơn Tùng M-TP là gương mặt đồng hành cùng chiến dịch giới thiệu thế hệ flagship mới của OPPO. Hình ảnh nam ca sĩ xuất hiện cùng smartphone của hãng cũng góp phần thu hút sự chú ý đến những công nghệ nhiếp ảnh được trang bị trên sản phẩm.

Điểm đáng chú ý là hệ thống camera có độ phân giải lên đến 200MP trên nhiều tiêu cự. Trong đó, Find X10 sở hữu hai camera 200MP, còn Find X10 Pro Max được trang bị hệ thống ba camera sau cùng độ phân giải. Cấu hình này hướng đến khả năng ghi lại hình ảnh chi tiết, từ chân dung, phong cảnh đến những chủ thể ở khoảng cách xa.

Trên phiên bản Pro Max, camera góc siêu rộng Hasselblad 200MP sử dụng cảm biến 1/1,56 inch, kết hợp góc nhìn 124 độ và khả năng lấy nét tự động. Camera chính 200MP sử dụng cảm biến ISOCELL HPC kích thước 1/1,28 inch, do OPPO và Samsung hợp tác phát triển, tích hợp công nghệ DeepPix nhằm cải thiện khả năng xử lý HDR.

Trong khi đó, camera tele Hasselblad 200MP có khẩu độ f/2.1, hỗ trợ chụp thiếu sáng và chụp macro ở khoảng cách tối thiểu 10cm. Người dùng cũng có thể kết hợp ống kính tăng tiêu cự Hasselblad với khả năng phóng đại quang học 3,28x để ghi lại các chủ thể ở xa như sân khấu, kiến trúc hoặc cảnh thiên nhiên.

Một điểm mới là chế độ chụp mặc định 26MP trên toàn dải tiêu cự, từ góc siêu rộng đến zoom 9,9x. Khi cần độ chi tiết cao hơn cho in ấn hoặc hậu kỳ, người dùng có thể chuyển sang chế độ Hasselblad Hi-Res ở mức 50MP hoặc 200MP.

Bên cạnh phần cứng, OPPO giới thiệu Thuật Toán Hình Ảnh Chân Thực LUMO do hãng phát triển. Công nghệ này tập trung tái tạo màu sắc, sắc độ và chi tiết gần với cách mắt người quan sát khung cảnh.

(Ảnh: OPPO)

(Ảnh: OPPO)

Hệ thống camera Tái Tạo Màu thế hệ mới có khả năng thu thập thông tin màu đa phổ từ môi trường, hỗ trợ xử lý trong những điều kiện ánh sáng phức tạp. Thuật toán cũng hạn chế việc làm nét quá mức, khử nhiễu mạnh hoặc bổ sung chi tiết bằng AI, nhằm giữ lại kết cấu tự nhiên của chủ thể.

Không chỉ tập trung vào ảnh tĩnh, Find X10 Series còn được nâng cấp khả năng quay video. Find X10 hỗ trợ quay 4K 60fps trên toàn bộ camera sau; camera chính và tele 200MP có thể quay 4K 120fps và 8K 30fps. Với Find X10 Pro Max, cả ba camera sau đều hỗ trợ các chuẩn quay này.

Phiên bản Pro Max còn có dải động video lên đến 17-stop, hỗ trợ Dolby Vision, O-Log2 và tính năng Open Gate, cho phép ghi hình bằng toàn bộ diện tích cảm biến để linh hoạt hơn trong quá trình hậu kỳ. OPPO cũng hợp tác với Blackmagic Design để tích hợp các tính năng quay phim vào ứng dụng Blackmagic Camera.

(Ảnh: OPPO)

Về cấu hình, cả hai thiết bị đều sở hữu pin silicon-carbon 8.000mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 80W và không dây 50W. Find X10 sử dụng chip MediaTek Dimensity 9600M tiến trình 3nm, trong khi Find X10 Pro Max trang bị Dimensity 9600 Pro tiến trình 2nm. Bộ đôi chạy ColorOS 17, tích hợp các tính năng AI hỗ trợ chỉnh sửa hình ảnh, xử lý tệp và thực hiện nhiều tác vụ.

Tại Việt Nam, OPPO Find X10 bản 12GB RAM và 256GB bộ nhớ trong có giá 34,99 triệu đồng; bản 12GB RAM và 512GB giá 39,99 triệu đồng. Find X10 Pro Max bản 16GB RAM và 512GB có giá 49,99 triệu đồng. Ống kính tăng tiêu cự Hasselblad dành cho dòng sản phẩm có giá 6,99 triệu đồng.