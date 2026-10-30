20 tấm ảnh và 3 chữ chứng minh G-Dragon yêu Việt Nam, yêu phở đến nhường này!

Không để fan Việt được phép “move on”, chiều 30/10, G-Dragon tiếp tục khiến mạng xã hội dậy sóng với động thái mới trên Instagram cá nhân. Dù đã có mặt tại Australia để chuẩn bị cho đêm concert tiếp theo, tâm hồn của trưởng nhóm BIGBANG vẫn còn lưu luyến Hà Nội. Nam ca sĩ đăng tải 20 tấm ảnh ghi lại những khoảnh khắc rực rỡ và đáng nhớ tại SVĐ Mỹ Đình, kèm dòng chú thích vỏn vẹn 3 từ: “Cosmos PHO Hanoiii” cùng lá cờ Việt Nam. Chỉ 3 chữ, G-Dragon một lần nữa chứng minh bản thân yêu Việt Nam đến thế nào.

Bài đăng mới nhất của GD

Không chỉ đăng tải loạt ảnh tại Hà Nội, G-Dragon còn lựa chọn ca khúc FXXK IT làm nhạc nền cho bài đăng. Đáng chú ý, đoạn lời được sử dụng có nội dung: "Tôi không muốn mọi thứ diễn ra quá nhanh / Bởi chẳng có gì thực sự tồn tại mãi mãi / Tôi nghĩ mình cần thêm chút thời gian / Nhưng chẳng thể gạt bạn ra khỏi tâm trí". Những ca từ mang sắc thái lưu luyến càng khiến bài đăng trở nên đặc biệt, như thể trưởng nhóm BIGBANG vẫn chưa muốn rời xa những kỷ niệm tại Việt Nam.

Đây không phải lần đầu G-Dragon công khai thể hiện tình cảm dành cho Việt Nam. Nhìn lại hành trình trong năm 2025, nam ca sĩ đã hai lần đặt chân đến Hà Nội, lần lượt với K-Star Spark và concert Übermensch. Mỗi lần xuất hiện đều thu hút sự quan tâm lớn của người hâm mộ. G-Dragon đến biểu diễn, từ đó biến lời hứa đưa BIGBANG trở lại Việt Nam thành hiện thực. Sau mỗi sự kiện, nam ca sĩ đều dành nhiều bài đăng và nội dung chia sẻ về tình cảm với người hâm mộ Việt.

Loạt ảnh mới được G-Dragon đăng tải:

Sau 14 năm chờ đợi, người hâm mộ Việt cuối cùng cũng được hội ngộ BIGBANG trong hai đêm concert kỷ niệm 20 năm hoạt động tại SVĐ Mỹ Đình ngày 24 và 25/10. Với nhiều V.I.P, đây không đơn thuần là một buổi biểu diễn mà còn là cuộc gặp gỡ được chờ đợi suốt nhiều năm. Từ những lần G-Dragon trở lại Hà Nội, lời hứa đưa các thành viên BIGBANG đến Việt Nam cho đến khoảnh khắc cả ba đứng chung trên sân khấu Mỹ Đình, hành trình ấy đã trở thành một dấu mốc đặc biệt trong mối liên kết giữa nam ca sĩ và người hâm mộ Việt.

Trước đó, ngày 29/10, BIGBANG đồng loạt đăng tải video recap hai đêm diễn tại Hà Nội. Trên tài khoản cập nhật lịch trình FAM, những khoảnh khắc đáng nhớ của nhóm và người hâm mộ Việt Nam được tổng hợp trong một video đầy cảm xúc. Đáng chú ý, câu nói tiếng Việt “Tôi yêu các bạn” của G-Dragon được đặt ngay đầu video. Trưởng nhóm BIGBANG cũng đăng lại video này lên Instagram cá nhân, một lần nữa gửi lời yêu thương đến V.I.P Việt Nam.

Taeyang

và Daesung cũng rất lụy fan Việt

Taeyang cũng liên tục chia sẻ hình ảnh tại concert Mỹ Đình, đồng thời tương tác với người hâm mộ dưới phần bình luận. Đặc biệt, nam ca sĩ nhiều lần nhắc đến “pho” (phở), khiến fan thích thú trước sự hào hứng của anh với văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Trong khi đó, Daesung đăng tải clip recap những khoảnh khắc đáng nhớ tại Hà Nội, đồng thời dành nhiều lời tâm sự cho khán giả Việt Nam. Nam ca sĩ chia sẻ: “Đã 20 năm rồi chúng mình mới có dịp đến Hà Nội. Thời tiết hôm nay có thế nào đi nữa cũng không sánh bằng ngọn lửa nhiệt huyết và sự cổ vũ cuồng nhiệt từ các bạn, khiến sân khấu này còn nóng hơn rất nhiều. Dù diễn ra trong 2 ngày nhưng bọn mình vẫn thấy tiếc nuối vì trôi qua nhanh quá, quả thực là một concert tuyệt vời tại Hà Nội. Mong rằng với những kỷ niệm đẹp đẽ tại Hà Nội lần này, các thành viên sẽ có cơ hội quay lại đây thường xuyên hơn và tạo nên nhiều buổi biểu diễn đáng nhớ khác trong tương lai.”

Sau concert, cả ba vẫn liên tục chia sẻ hình ảnh, video và nhắc lại những kỷ niệm tại Hà Nội. Với V.I.P Việt Nam, điều đáng nhớ không chỉ nằm ở hai đêm diễn quy tụ 90.000 khán giả, mà còn ở cách BIGBANG tiếp tục nhắc về Việt Nam sau khi rời sân khấu. Đặc biệt, hành trình của G-Dragon trong năm 2025 và việc đưa BIGBANG trở lại Hà Nội năm 2026 khiến tình cảm giữa nam ca sĩ với người hâm mộ Việt càng có thêm ý nghĩa. Những lời hứa được nhắc đến qua thời gian đã có một cái kết đẹp trên sân khấu Mỹ Đình, nhưng dường như câu chuyện giữa hai bên vẫn chưa dừng lại.

Hình ảnh xúc động của G-Dragon

Chia sẻ của Daesung về mong muốn các thành viên có thể quay lại Hà Nội thường xuyên hơn, cùng động thái mới nhất của G-Dragon, cũng khiến người hâm mộ thêm kỳ vọng vào một lần tái ngộ. Hiện chưa có xác nhận chính thức về kế hoạch concert encore, nhưng sau những gì đã diễn ra, V.I.P có quyền mong chờ một lời hẹn tiếp theo. BIGBANG lụy fan Việt là chuyện đã rõ, giờ thì chỉ còn chờ các anh trở lại mà thôi.