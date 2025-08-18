Hoàn thiện cơ chế tính giá điện qua sửa đổi Nghị định 72/2025/NĐ-CP

Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 72 nhằm bổ sung các chi phí hợp lý, hợp lệ chưa được tính toán trước đây, tháo gỡ khó khăn cho EVN và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia - Ảnh minh họa

Trước đó, ngày 15/8/2025, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 3673 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng, đề xuất trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2025/NĐ-CP theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Theo Bộ Công Thương, việc triển khai Nghị định 72/2025 thời gian qua đã góp phần tăng tính minh bạch, kịp thời và thuận lợi trong tính toán, điều chỉnh giá điện. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy vẫn còn một số nội dung chưa được bao quát đầy đủ, đặc biệt là việc tính toán, phân bổ các chi phí hợp lý, hợp lệ nhưng chưa được đưa vào giá điện. Điều này khiến Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) gặp nhiều khó khăn trong cân đối tài chính, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Báo cáo của EVN cho biết, giai đoạn 2022-2023, do tác động của biến động địa chính trị và giá nhiên liệu tăng cao, đơn vị này đã ghi nhận khoản lỗ lũy kế khoảng 50.029 tỷ đồng; đến cuối năm 2024, con số này vẫn còn khoảng 44.792 tỷ đồng. Nếu không có cơ chế thu hồi chi phí kịp thời thông qua giá điện, việc bảo toàn vốn nhà nước đầu tư tại EVN sẽ bị ảnh hưởng.

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung tập trung điều chỉnh tại điểm g khoản 2 Điều 4 Nghị định 72/2025. Theo đó, các khoản chi phí trực tiếp phục vụ sản xuất, cung ứng điện nhưng chưa được tính toán đầy đủ trong giá bán lẻ điện bình quân trước đây sẽ được xem xét phân bổ. Việc này căn cứ trên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập từ năm 2022 trở đi. Trong trường hợp cần thiết, Bộ Công Thương sẽ lấy ý kiến Bộ Tài chính để thống nhất phương án.

Ngoài ra, dự thảo cũng bổ sung cơ chế xử lý chênh lệch tỉ giá đánh giá lại và các khoản chênh lệch tỉ giá chưa được ghi nhận, thanh toán cho các nhà máy điện theo hợp đồng mua bán điện. Quy định mới nhằm bảo đảm mọi chi phí hợp lý, hợp lệ được phản ánh kịp thời trong giá điện, tăng tính minh bạch và phù hợp với Luật Điện lực năm 2024.

Bộ Công Thương khẳng định, việc sửa đổi Nghị định 72/2025 nhằm hoàn thiện cơ chế điều chỉnh giá điện, bảo đảm tuân thủ Luật Điện lực và các văn bản pháp luật liên quan. Đồng thời, quy định mới sẽ giúp doanh nghiệp điện lực có điều kiện thu hồi chi phí hợp lý, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Dự thảo Nghị định không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính, chỉ làm rõ phạm vi các chi phí được phép tính vào giá điện, bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch và khả thi trong thực hiện.