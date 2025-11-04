Hoàng Dược Sư cả đời kiêu ngạo, khi tóc bạc mới chịu thừa nhận đây mới là người đáng tin nhất giang hồ

Trong tác phẩm Anh hùng xạ điêu và Thần điêu hiệp lữ của Kim Dung, mối quan hệ giữa Hoàng Dược Sư và Quách Tĩnh là một mối dây đầy mâu thuẫn, chuyển từ căm ghét sang trân trọng. Ban đầu, họ như nước với lửa: Hoàng Dược Sư xem thường Quách Tĩnh, coi chàng là gã quê mùa kém cỏi. Thế nhưng càng về sau, thái độ của ông lại thay đổi hoàn toàn, không chỉ chấp nhận mà còn coi Quách Tĩnh như người thân.

Hoàng Dược Sư. (Ảnh: Sohu)

Thoạt nhìn, sự thay đổi này có vẻ khó hiểu, nhưng khi nhìn sâu hơn, ta mới thấy đó là kết quả của sự thấu hiểu, của thời gian và của tấm lòng làm cha.

Khi Hoàng Dược Sư và Quách Tĩnh không đội trời chung

Kim Dung luôn có tài khắc họa nhân vật dù chỉ là vai phụ, mỗi người đều có cá tính riêng. Hoàng Dược Sư – Đông Tà là một ví dụ điển hình. Chữ "tà" ở đây không phải là gian ác, mà là khác người, không chịu gò bó bởi quy củ thế tục. Ông tài hoa xuất chúng, thông thạo từ cầm kỳ thi họa đến binh pháp, thiên văn, địa lý, y thuật, võ công nhưng đồng thời cũng cực kỳ kiêu ngạo và cô độc.

Trong mắt Hoàng Dược Sư, Quách Tĩnh lại là hình mẫu hoàn toàn đối lập: chất phác, thật thà, thậm chí có phần chậm chạp. (Ảnh: Sohu)



Trong mắt ông, Quách Tĩnh lại là hình mẫu hoàn toàn đối lập: chất phác, thật thà, thậm chí có phần chậm chạp. Khi biết con gái mình là Hoàng Dung đem lòng yêu chàng, Hoàng Dược Sư cực kỳ phản đối. Ông cảm thấy Quách Tĩnh "thô kệch", không xứng với cô con gái thông minh, sắc sảo của mình.

Trong truyện, khi thấy ánh mắt đầy tình cảm của Quách Tĩnh hướng về Hoàng Dung, Hoàng Dược Sư càng chán ghét hơn. Ông thậm chí còn đem so sánh chàng với Âu Dương Khắc và cho rằng anh ta có học thức và vẻ ngoài đẹp hơn để chứng minh rằng con gái mình "mắt mờ chọn nhầm người".

Hoàng Dược Sư còn đem so sánh Quách Tĩnh với Âu Dương Khắc. (Ảnh: Sohu)



Thực ra, nguyên nhân sâu xa của sự ghét bỏ này không chỉ là vì Hoàng Dược Sư cảm thấy Quách Tĩnh không xứng, mà là vì cái tôi kiêu ngạo của ông không cho phép một người tầm thường bước vào thế giới của mình. Với ông, Quách Tĩnh là hình ảnh của sự phàm tục là thứ mà Hoàng Dược Sư cả đời xa lánh.

Khi Hoàng Dược Sư bắt đầu mềm lòng

Càng về sau, thái độ của Hoàng Dược Sư dần thay đổi. Nguyên nhân không chỉ vì sự kiên trì của Hoàng Dung, mà còn vì chính Quách Tĩnh đã chứng minh cho ông thấy rằng, đằng sau vẻ vụng về là tấm lòng trung hậu và nhân nghĩa hiếm có.

Ban đầu, Hoàng Dược Sư chấp nhận hôn sự giữa hai người chỉ vì chiều lòng con gái. Ông dặn Quách Tĩnh: "Ta gả Dung nhi cho ngươi, ngươi phải đối xử với nó thật tốt. Nó là tim gan của ta."

Hoàng Dược Sư chấp nhận hôn sự giữa hai người chỉ vì chiều lòng con gái. (Ảnh: Sohu)

Câu nói tưởng chừng lạnh lùng, nhưng thực ra ẩn chứa cả một sự mềm yếu của người cha. Ông vẫn kiêu ngạo, nhưng đã bắt đầu mở lòng với chàng rể "quê mùa" kia.

Đến Thần điêu hiệp lữ, Hoàng Dược Sư đã khác xưa. Tại đại hội Cái Bang, khi nghe tin có người định bất lợi cho vợ chồng Quách Tĩnh – Hoàng Dung, ông lập tức rời đảo Đào Hoa đến tận Tương Dương. Dù cuối cùng chỉ là hiểu lầm, nhưng hành động ấy chứng tỏ, Đông Tà không còn là người đứng ngoài mọi chuyện. Giờ đây, ông thực lòng quan tâm và bảo vệ con gái cùng con rể.

Khi Quách Tĩnh khiến Hoàng Dược Sư cảm động

Quách Tĩnh có thể không giỏi ăn nói, đôi khi vụng về đến khó chịu, nhưng bù lại, chàng luôn dùng sự chân thành để chạm đến lòng người.

Một chi tiết nhỏ trong Thần điêu hiệp lữ đã khiến Hoàng Dược Sư cảm động sâu sắc: khi Quách Tĩnh cùng Dương Quá đến thăm Toàn Chân giáo, chàng tự giới thiệu là Đào Hoa đảo Quách Tĩnh.

Khi Quách Tĩnh cùng Dương Quá đến thăm Toàn Chân giáo, chàng tự giới thiệu là Đào Hoa đảo Quách Tĩnh. (Ảnh: Sohu)

Đó không chỉ là cách xưng danh, mà là sự tôn trọng và tự hào. Trong lòng Quách Tĩnh, ông mãi là cha của Hoàng Dung, là người thầy gián tiếp dạy dỗ và ảnh hưởng đến cuộc đời mình. Cách Quách Tĩnh mang tên Đào Hoa đảo đi khắp giang hồ chẳng khác nào thay mặt Hoàng Dược Sư truyền danh tiếng, khiến ông là người vốn tự cao cũng phải thấy ấm lòng.

Lần đầu tiên, Hoàng Dược Sư nhìn lại chàng trai ấy và nhận ra: cái "ngốc" của Quách Tĩnh không phải ngu xuẩn, mà là thành thật, thủy chung và đáng tin cậy đều là những phẩm chất mà cả đời ông không dễ tìm thấy trong giang hồ hiểm ác.

Trong lòng Quách Tĩnh, ông mãi là cha của Hoàng Dung. (Ảnh: Sohu)

Từ căm ghét đến trân trọng, từ lạnh nhạt đến thấu hiểu, mối quan hệ giữa Hoàng Dược Sư và Quách Tĩnh là minh chứng cho một quy luật giản dị của đời người: thời gian có thể hóa giải mọi khoảng cách, chỉ cần trong đó có chân tâm.

Và có lẽ chính vì vậy, đến khi Hoàng Dược Sư hiểu ra, ông không còn gọi Quách Tĩnh là "thằng ngốc" nữa mà là con rể đáng tự hào của Đông Tà Đào Hoa đảo.

Theo Sohu, Sina, 163