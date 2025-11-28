Học phí trường công lập chất lượng cao ở Hà Nội, cao nhất 6,1 triệu/tháng

HĐND TP. Hà Nội thông qua Nghị quyết về mức học phí với các trường phổ thông công lập chất lượng cao và các cơ sở giáo dục trực thuộc các trường đại học trên địa bàn.

Theo đó, trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa có mức học phí cao nhất là 6,1 triệu đồng/tháng. Mức thấp nhất là 3 triệu đồng/tháng, áp dụng cho các lớp không tăng cường tiếng Anh của trường THPT Lê Lợi. Hầu hết các trường chất lượng cao khác đều thu trên 3,3 triệu đồng/tháng.

Đối với các trường trực thuộc đại học, học phí dao động từ 2,37 - 4 triệu đồng/tháng. Trong nhóm này, trường THCS Năng khiếu - Đại học Sư phạm Hà Nội có mức thu cao nhất.

Nghị quyết cũng quy định mức học phí với hình thức học trực tuyến bằng 75% so với học trực tiếp và được làm tròn đến đơn vị nghìn đồng. Các mức thu này áp dụng trong năm học 2025-2026.

Trước đó, HĐND TP Hà Nội thông qua mức hỗ trợ học phí cho năm học 2025-2026. Theo quy định, trẻ mầm non, học sinh các trường công lập chất lượng cao được hưởng mức hỗ trợ như sau:

Nhà trẻ, mẫu giáo (trừ trẻ 5 tuổi) và học sinh THPT: 217.000 đồng/tháng

Trẻ mầm non 5 tuổi, học sinh tiểu học và THCS: 155.000 đồng/tháng.

Nếu học trực tuyến, mức hỗ trợ bằng 75% mức trên, tương đương khoảng 116.000–163.000 đồng/tháng tùy cấp học. Tổng thời gian hỗ trợ học phí tối đa không quá 9 tháng trên một năm học.

Chi tiết học phí các trường phổ thông công lập chất lượng cao tại Hà Nội như sau: