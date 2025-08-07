Học sinh, sinh viên cả nước được nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 bao nhiêu ngày?

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Học sinh, sinh viên cả nước có thể được nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 trong 4 ngày liên tiếp.

Theo thông báo của Bộ Nội vụ, dịp lễ Quốc khánh 2/9 , cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ có kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày, từ ngày 30/8 (thứ Bảy) đến hết ngày 2/9 (thứ Ba). Trong đó có hai ngày nghỉ hằng tuần và hai ngày nghỉ lễ.

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, đúng quy định của pháp luật.

Đối với người lao động không thuộc nhóm cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, người sử dụng lao động quyết định lựa chọn phương án nghỉ lễ phù hợp với tình hình thực tế.

Học sinh, sinh viên cả nước có thể được nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 trong 4 ngày liên tiếp. (Ảnh minh hoạ)

Theo Bộ GD&ĐT, lịch nghỉ các ngày lễ, tết trong năm theo quy định của Nhà nước. Do đó, học sinh các cấp cũng được nghỉ lễ 2/9 trong 4 ngày. Trường hợp trường tổ chức học vào thứ Bảy (bậc THCS, THPT) thì chủ động điều chỉnh lịch nghỉ dựa trên tình hình và điều kiện cụ thể của từng đơn vị, cơ sở giáo dục.

Ở bậc đại học, một số trường đã thông báo cụ thể lịch nghỉ lễ 2/9.

Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Luật TP.HCM thông báo lịch nghỉ dịp lễ Quốc khánh năm 2025 gồm 2 ngày nghỉ cuối tuần và 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh (từ thứ Bảy ngày 30/8 đến hết thứ Ba ngày 2/9).

Tại trường Đại học Công nghiệp TP.HCM , Đại học Mở TP.HCM, viên chức, người lao động, người học được nghỉ lễ Quốc khánh 2 ngày, thời gian từ thứ Hai ngày 1/9 đến hết thứ Ba ngày 2/9. Như vậy, nếu tính cả thứ Bảy và Chủ nhật của tuần trước đó, số ngày nghỉ có thể tới 4 ngày.

Các trường cho biết, phòng đào tạo sẽ bố trí lịch dạy bù ngày nghỉ để không ảnh hưởng đến tiến độ học tập chung của trường.

Theo Kim Anh/VTCnews

