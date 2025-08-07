Quảng trường Ba Đình rực rỡ sắc đỏ từ sớm, người dân háo hức đếm ngược đến ngày Quốc khánh 2/9

Dù còn gần một tháng nữa mới đến Quốc khánh 2/9, nhưng đã có rất đông người đổ về Quảng trường Ba Đình, rực rỡ trong sắc đỏ sao vàng, hòa chung không khí tự hào năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Dù còn gần một tháng nữa mới đến Quốc khánh 2/9, song những ngày này, khu vực Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) đã trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân. Trong sắc đỏ rực rỡ của cờ Tổ quốc, nhiều gia đình, bạn trẻ và các em nhỏ khoác lên mình tà áo dài truyền thống, nô nức đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Không chỉ đơn thuần là hoạt động lưu niệm, việc tham quan, ghi hình tại khu vực Quảng trường Ba Đình còn là dịp để người dân thể hiện tình cảm với Tổ quốc, bày tỏ lòng tri ân với các thế hệ cha anh và hun đúc niềm tự hào dân tộc trong những ngày lễ lớn của đất nước.