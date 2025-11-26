Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Học vấn của Hà Siêu Liên

26-11-2025 - 13:11 PM | Lifestyle

Việc sở hữu nền tảng kiến thức về kinh tế và kế toán trở thành chìa khóa giúp Hà Siêu Liên bắt đầu con đường kinh doanh.

Nhắc đến Hà Siêu Liên, nhiều người thường nghĩ đến hình ảnh một ái nữ sinh ra trong nhung lụa, thuộc thế hệ thứ hai của gia tộc họ Hà nổi tiếng ở Macau. Thế nhưng phía sau ánh hào quang ấy là một hành trình học vấn bài bản, kỷ luật và có định hướng rõ ràng ngay từ khi còn nhỏ. Chính nền tảng giáo dục vững vàng ấy đã góp phần xây dựng nên một Hà Siêu Liên độc lập, tự tin và biết mình muốn gì trong cuộc sống.

Học vấn của Hà Siêu Liên- Ảnh 1.

Hà Siêu Liên

Sinh năm 1991, Hà Siêu Liên lớn lên trong môi trường nơi mọi thứ đều được sắp đặt chỉn chu. Tuy nhiên nguồn tin từ truyền thông Hồng Kông cho biết cô không được nuông chiều hoàn toàn mà sớm được giáo dục theo hướng nghiêm túc và có mục tiêu. Những thông tin chi tiết về trường phổ thông của cô không xuất hiện công khai rộng rãi, nhưng có thể thấy cô được định hướng theo con đường du học ngay từ bậc trung học. Đây là lựa chọn mà nhiều gia đình giàu có ở Macau và Hồng Kông (Trung Quốc) hướng đến nhằm tạo môi trường phát triển toàn diện cho con cái.

Cột mốc quan trọng nhất trong hành trình học tập của Hà Siêu Liên chính là quyết định sang Anh theo học đại học. Theo các nguồn tin quốc tế như SCMP và Yahoo Singapore, cô theo học tại Royal Holloway thuộc University of London, một trường đại học danh tiếng với thế mạnh về khoa học xã hội và kinh tế. Truyền thông quốc tế ghi nhận rằng cô theo học ngành Kinh tế và hoàn thành chương trình với kết quả cao. Việc lựa chọn Royal Holloway cho thấy hướng đi mà gia đình cũng như bản thân cô lựa chọn. Đây không phải là một môi trường học quá hào nhoáng dành cho con nhà giàu, mà là nơi đòi hỏi năng lực học thuật thực sự.

Trong thời gian học tại Anh, Hà Siêu Liên được đánh giá là sinh viên chăm chỉ và kín tiếng. Dù xuất thân từ gia tộc danh giá, cô hiếm khi để lộ đời sống xa hoa trong môi trường học đường. Một số bài báo mô tả cô là người thích giữ khoảng cách riêng, tạo ấn tượng trưởng thành và chín chắn hơn nhiều so với những gì công chúng hình dung về một thiên kim tiểu thư. Chính cách sống đó giúp cô có thời gian đầu tư cho việc học thay vì xuất hiện dày đặc trong các hoạt động giải trí như nhiều nhân vật nổi tiếng cùng thời.

Sau khi tốt nghiệp đại học, hành trình học vấn của Hà Siêu Liên tiếp tục được bồi đắp bằng các chứng chỉ chuyên môn. Một trong những chứng chỉ được nhắc đến nhiều nhất là ACCA. ACCA là một trong những chứng chỉ kế toán công quốc tế danh giá, có giá trị toàn cầu và đòi hỏi thời gian học lẫn kiểm tra nghiêm ngặt. Việc Hà Siêu Liên theo học ACCA là minh chứng cho sự nghiêm túc của cô với lĩnh vực kinh tế tài chính. Đây không phải là chứng chỉ mà ai cũng dễ dàng theo đuổi, lại càng không phải là thứ có thể hoàn thành nếu không có tinh thần tự học cao.

Việc sở hữu nền tảng kiến thức về kinh tế và kế toán trở thành chìa khóa giúp Hà Siêu Liên bắt đầu con đường kinh doanh. Sau khi rời giảng đường, cô tham gia một số dự án thương mại, quản lý hình ảnh, tham gia các chiến dịch truyền thông và đầu tư vào nhiều lĩnh vực. Dù độ phủ sóng của cô trên báo chí không lớn bằng những chị em khác trong gia đình, chính sự trưởng thành từ nền tảng học thuật giúp cô thể hiện hình ảnh một phụ nữ tự chủ, biết cân bằng giữa danh phận và công việc.

Bên cạnh đó, một số nguồn tin còn đề cập đến hồ sơ LinkedIn có thời điểm ghi rằng cô từng theo học tại Đại học New York. Tuy nhiên các thông tin này thay đổi theo thời gian và chưa được xác nhận bởi trường. Dù vậy, việc cô tiếp tục mở rộng kiến thức sau khi đã có bằng đại học cho thấy xu hướng học tập cả đời, phù hợp với hình ảnh của thế hệ doanh nhân trẻ hiện đại.

Học vấn của Hà Siêu Liên- Ảnh 2.

Điều khiến hành trình học vấn của Hà Siêu Liên được chú ý không nằm ở chỗ cô học trường nào mà nằm ở cách cô tiếp nhận tri thức. Nhiều người có thể nghĩ rằng con nhà giàu sẽ chọn cuộc sống dễ dàng, nhưng Hà Siêu Liên lại chọn con đường nghiêm túc, phi hào nhoáng và đặt việc học lên hàng đầu. Sự chỉn chu trong lựa chọn ngành nghề, sự quyết tâm khi theo đuổi ACCA và thái độ khiêm tốn trong môi trường học thuật giúp cô trở thành hình mẫu khá hiếm trong giới thượng lưu ở Macau.

Nhìn lại toàn bộ quá trình học vấn của Hà Siêu Liên có thể thấy đây không chỉ là câu chuyện về bằng cấp. Đó là câu chuyện của sự lựa chọn. 

Học vấn không định nghĩa toàn bộ con người, nhưng nó là nền móng tạo nên Hà Siêu Liên của hiện tại. Một người phụ nữ trưởng thành từ tri thức, biết mình muốn gì và kiên định theo đuổi điều đó. Và chính điều này giúp cô trở thành một hình mẫu độc lập và có sức ảnh hưởng tích cực hơn nhiều so với danh xưng ái nữ hào môn mà công chúng vẫn quen thuộc.

Hà Siêu Liên và nét tướng "con nhà giàu bẩm sinh" trên gương mặt: Bảo sao cả đời sống trong nhung lụa, vượng tài phát lộc từ trứng nước

Theo B.B

Phụ nữ số

Từ Khóa:
Hà Siêu Liên

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Fashionista 42 tuổi mê diện quần dài hơn váy vóc, gợi ý 10 set đồ siêu trẻ và sang cho mùa lạnh

Fashionista 42 tuổi mê diện quần dài hơn váy vóc, gợi ý 10 set đồ siêu trẻ và sang cho mùa lạnh Nổi bật

Trồng sen đá, xương rồng là tụ tài hay phá tài? Câu trả lời không chỉ nằm ở cái chậu cây

Trồng sen đá, xương rồng là tụ tài hay phá tài? Câu trả lời không chỉ nằm ở cái chậu cây Nổi bật

10 kỹ nữ đẹp nhất điện ảnh Trung Quốc: Lưu Thi Thi xếp sau Vương Sở Nhiên, hạng 1 mọi đường nét đều là tuyệt tác

10 kỹ nữ đẹp nhất điện ảnh Trung Quốc: Lưu Thi Thi xếp sau Vương Sở Nhiên, hạng 1 mọi đường nét đều là tuyệt tác

12:37 , 26/11/2025
8X người Việt làm nhạc cho hàng loạt siêu phẩm điện ảnh ăn khách xứ Trung: Hóa ra là ‘con nhà nòi’, từng phải đánh piano với đôi bàn tay bong tróc và nứt toác

8X người Việt làm nhạc cho hàng loạt siêu phẩm điện ảnh ăn khách xứ Trung: Hóa ra là ‘con nhà nòi’, từng phải đánh piano với đôi bàn tay bong tróc và nứt toác

11:19 , 26/11/2025
4 món đặc sản châu Á phải ăn tươi sống, Việt Nam cũng "góp mặt" một món

4 món đặc sản châu Á phải ăn tươi sống, Việt Nam cũng "góp mặt" một món

11:15 , 26/11/2025
Top 3 cao thủ Vịnh Xuân: Diệp Vấn chỉ đứng cuối, ai mạnh nhất?

Top 3 cao thủ Vịnh Xuân: Diệp Vấn chỉ đứng cuối, ai mạnh nhất?

10:57 , 26/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên