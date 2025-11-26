Học vấn của Hà Siêu Liên

Nhắc đến Hà Siêu Liên, nhiều người thường nghĩ đến hình ảnh một ái nữ sinh ra trong nhung lụa, thuộc thế hệ thứ hai của gia tộc họ Hà nổi tiếng ở Macau. Thế nhưng phía sau ánh hào quang ấy là một hành trình học vấn bài bản, kỷ luật và có định hướng rõ ràng ngay từ khi còn nhỏ. Chính nền tảng giáo dục vững vàng ấy đã góp phần xây dựng nên một Hà Siêu Liên độc lập, tự tin và biết mình muốn gì trong cuộc sống.

Hà Siêu Liên

Sinh năm 1991, Hà Siêu Liên lớn lên trong môi trường nơi mọi thứ đều được sắp đặt chỉn chu. Tuy nhiên nguồn tin từ truyền thông Hồng Kông cho biết cô không được nuông chiều hoàn toàn mà sớm được giáo dục theo hướng nghiêm túc và có mục tiêu. Những thông tin chi tiết về trường phổ thông của cô không xuất hiện công khai rộng rãi, nhưng có thể thấy cô được định hướng theo con đường du học ngay từ bậc trung học. Đây là lựa chọn mà nhiều gia đình giàu có ở Macau và Hồng Kông (Trung Quốc) hướng đến nhằm tạo môi trường phát triển toàn diện cho con cái.

Cột mốc quan trọng nhất trong hành trình học tập của Hà Siêu Liên chính là quyết định sang Anh theo học đại học. Theo các nguồn tin quốc tế như SCMP và Yahoo Singapore, cô theo học tại Royal Holloway thuộc University of London, một trường đại học danh tiếng với thế mạnh về khoa học xã hội và kinh tế. Truyền thông quốc tế ghi nhận rằng cô theo học ngành Kinh tế và hoàn thành chương trình với kết quả cao. Việc lựa chọn Royal Holloway cho thấy hướng đi mà gia đình cũng như bản thân cô lựa chọn. Đây không phải là một môi trường học quá hào nhoáng dành cho con nhà giàu, mà là nơi đòi hỏi năng lực học thuật thực sự.

Trong thời gian học tại Anh, Hà Siêu Liên được đánh giá là sinh viên chăm chỉ và kín tiếng. Dù xuất thân từ gia tộc danh giá, cô hiếm khi để lộ đời sống xa hoa trong môi trường học đường. Một số bài báo mô tả cô là người thích giữ khoảng cách riêng, tạo ấn tượng trưởng thành và chín chắn hơn nhiều so với những gì công chúng hình dung về một thiên kim tiểu thư. Chính cách sống đó giúp cô có thời gian đầu tư cho việc học thay vì xuất hiện dày đặc trong các hoạt động giải trí như nhiều nhân vật nổi tiếng cùng thời.

Sau khi tốt nghiệp đại học, hành trình học vấn của Hà Siêu Liên tiếp tục được bồi đắp bằng các chứng chỉ chuyên môn. Một trong những chứng chỉ được nhắc đến nhiều nhất là ACCA. ACCA là một trong những chứng chỉ kế toán công quốc tế danh giá, có giá trị toàn cầu và đòi hỏi thời gian học lẫn kiểm tra nghiêm ngặt. Việc Hà Siêu Liên theo học ACCA là minh chứng cho sự nghiêm túc của cô với lĩnh vực kinh tế tài chính. Đây không phải là chứng chỉ mà ai cũng dễ dàng theo đuổi, lại càng không phải là thứ có thể hoàn thành nếu không có tinh thần tự học cao.

Việc sở hữu nền tảng kiến thức về kinh tế và kế toán trở thành chìa khóa giúp Hà Siêu Liên bắt đầu con đường kinh doanh. Sau khi rời giảng đường, cô tham gia một số dự án thương mại, quản lý hình ảnh, tham gia các chiến dịch truyền thông và đầu tư vào nhiều lĩnh vực. Dù độ phủ sóng của cô trên báo chí không lớn bằng những chị em khác trong gia đình, chính sự trưởng thành từ nền tảng học thuật giúp cô thể hiện hình ảnh một phụ nữ tự chủ, biết cân bằng giữa danh phận và công việc.

Bên cạnh đó, một số nguồn tin còn đề cập đến hồ sơ LinkedIn có thời điểm ghi rằng cô từng theo học tại Đại học New York. Tuy nhiên các thông tin này thay đổi theo thời gian và chưa được xác nhận bởi trường. Dù vậy, việc cô tiếp tục mở rộng kiến thức sau khi đã có bằng đại học cho thấy xu hướng học tập cả đời, phù hợp với hình ảnh của thế hệ doanh nhân trẻ hiện đại.

Điều khiến hành trình học vấn của Hà Siêu Liên được chú ý không nằm ở chỗ cô học trường nào mà nằm ở cách cô tiếp nhận tri thức. Nhiều người có thể nghĩ rằng con nhà giàu sẽ chọn cuộc sống dễ dàng, nhưng Hà Siêu Liên lại chọn con đường nghiêm túc, phi hào nhoáng và đặt việc học lên hàng đầu. Sự chỉn chu trong lựa chọn ngành nghề, sự quyết tâm khi theo đuổi ACCA và thái độ khiêm tốn trong môi trường học thuật giúp cô trở thành hình mẫu khá hiếm trong giới thượng lưu ở Macau.

Nhìn lại toàn bộ quá trình học vấn của Hà Siêu Liên có thể thấy đây không chỉ là câu chuyện về bằng cấp. Đó là câu chuyện của sự lựa chọn.

Học vấn không định nghĩa toàn bộ con người, nhưng nó là nền móng tạo nên Hà Siêu Liên của hiện tại. Một người phụ nữ trưởng thành từ tri thức, biết mình muốn gì và kiên định theo đuổi điều đó. Và chính điều này giúp cô trở thành một hình mẫu độc lập và có sức ảnh hưởng tích cực hơn nhiều so với danh xưng ái nữ hào môn mà công chúng vẫn quen thuộc.