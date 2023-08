Học viên Kohi chia sẻ bí quyết đỗ điểm tuyệt đối JLPT sau 1 lần thi

Hệ thống Nhật ngữ Kohi được xây dựng và phát triển bởi Công ty Cổ phần Giáo dục Kohi Việt Nam. Với sứ mệnh tạo ra môi trường và công cụ giúp các bạn học viên có trải nghiệm học thông minh, hiệu quả, tiện lợi để đạt những mục tiêu như kỳ vọng, làm cho tiếng Nhật trở nên dễ tiếp cận và thú vị với tất cả người học, Nhật Ngữ Kohi thu hút được sự quan tâm của đông đảo các học viên tham gia và được đánh giá là một trong những đơn vị có chất lượng đào tạo hàng đầu. Chỉ sau 8 năm thành lập, Kohi đã phát triển với 5 cơ sở đào tạo tại Hà Nội và Sài Gòn, đào tạo hơn 11,000 học viên offine và hơn 516,000 học viên online trên toàn quốc.

Ba học viên tại Kohi đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi tiếng Nhật kỳ thi tháng 7/2023

Trong kỳ thi tiếng nhật để chinh phục tấm bằng N5 và N3, bạn Dương Tuyết Anh, Phạm Phương Thy và Võ Lân đã có những chia sẻ về trải nghiệm học tập cực thú vị tại Kohi.



Theo Kohi, Tuyết Anh, Phương Thy và Võ Lân đều đã có thời gian học tập tiếng Nhật trước khi đến với Kohi, nhưng vì thời gian bận rộn nên chưa thể theo đuổi được lâu dài dẫn đến tình trạng mất gốc và chỉ nhớ sơ sơ được bảng chứ cái.

Tuy nhiên, nhờ phương pháp giảng dạy thông minh, sáng tạo và dễ dàng tiếp cận tại Kohi, Tuyết Anh đã chinh phục được tấm bằng N5 với điểm số tuyệt đối chỉ sau 6 tháng học tập.

Cùng chia sẻ đó, Phương Thy cho biết phương pháp học của mình là nghe nhiều và đọc nhiều để nhớ mặt chữ, nhưng khi tham gia học tập tại Kohi, trải nghiệm học tập với giáo viên người Nhật và bổ sung kiến thức trên App Kohi đã giúp cô bạn dễ dàng ghi nhớ kiến thức và có cách ghi nhớ tốt hơn, giúp Phương Thy chinh phục được tấm bằng N5 với điểm số tuyệt đối.

Kohi tự hào mang đến mang pháp giảng dạy thông minh, giúp học viên tiếp cận tiếng Nhật dễ dàng và toàn diện 4 kĩ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết.

Khác với các phương pháp học truyền thống, Hệ thống Nhật ngữ Kohi kết hợp phương pháp học tập thông minh ON - OFF để học viên vừa được trải nghiệm các tiết học trên lớp, vừa được học trên App Kohi để nâng cao hiệu quả học tập. Việc ứng dụng công nghệ trong giảng dạy cũng là một trong những ưu thế vượt trội của Kohi so với các hệ thống đào tạo tiếng Nhật khác trên thị trường. Học viên được học song song với giáo viên Nhật - Việt để đảm bảo được trau dồi và hoàn thiện đầy đủ cả 4 kỹ năng nghe - nói - đọc - viết. Bên cạnh đó, Kohi cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa để các học viên có thời gian vui chơi cũng như tìm hiểu về văn hóa, lối sống của đất nước Nhật Bản.



Luôn đặt học viên lên hàng đầu để mang lại trải nghiệm học tập tốt nhất

Với mục tiêu mang lại những khóa học chất lượng và trải nghiệm học tập tốt nhất cho học viên, các lớp học tại Kohi luôn đảm bảo không quá 15 học viên trong một lớp học. Các buổi học kèm 1 - 1 cũng được tổ chức miễn phí để giúp học viên củng cố kiến thức kịp thời, nâng cao trình độ và đảm bảo các học viên đều nắm bắt đươc các kiến thức trong suốt quá trình học tập.

Đặc biệt, Kohi là một trong số ít các trung tâm có cam kết chất lượng đầu ra cho học viên. Khi tham gia tối thiểu 85% số buổi học mà học viên không đỗ sẽ được xếp lớp học lại hoàn toàn miễn phí.

Ngoài ra, Kohi còn có các chương trình học bổng cũng như quà tặng khích lệ học viên, hỗ trợ giới thiệu việc làm cho các học viên có bằng N3, N2 trở lên. Đây cũng là lí do mà Kohi nhận được sự yêu mến, tin tưởng của hàng ngàn học viên trên khắp toàn quốc.

Đội ngũ giảng viên chất lượng tại Nhật ngữ Kohi

Bên cạnh những ưu thế về phương pháp học tập và chất lượng dịch vụ, Kohi còn sở hữu đội ngũ giảng viên là cực kỳ chất lượng. Để trở thành giảng viên tại Kohi, các giáo viên phải trải qua quy trình tuyển chọn kỹ càng và khắt khe. Tất cả giáo viên phải có bằng N2 trở lên, trong đó, hơn 80% giáo viên đang công tác tại Kohi đều có bằng N1 và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm giảng dạy trong ngành.

Với chi phí phải chăng, phong cách học tập thông minh sáng tạo cùng đội ngũ tâm huyết, Nhật ngữ Kohi tự hào trở thành địa chỉ tin cậy, giúp các học viên chinh phục tiếng Nhật một cách dễ dàng.

