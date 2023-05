Hội An vào top điểm du lịch thịnh hành nhất thế giới

The Travel nhận định Hội An luôn là thành phố đáng để ghé thăm. Ngoài ra, chuyên trang du lịch này gợi ý du khách đừng nên bỏ qua các địa danh lịch sử như chùa Cầu, khu phố cổ Hội An, miếu Quan Công, chợ Hội An khi đặt chân đến đô thị cổ này. Đây không phải là lần đầu tiên Hội An được báo nước ngoài vinh danh. Mới đây nhất, hồi tháng 1 vừa qua, tạp chí du lịch nổi tiếng Travel + Leisure của Mỹ đánh giá đô thị cổ Hội An là một trong 25 thành phố đẹp nhất thế giới. Tạp chí này còn ví Hội An như “một viên ngọc nhỏ”, là điểm đến không thể bỏ qua khi đến Việt Nam.

Phô cổ Hội An về đêm nhìn từ trên cao.

Với nhiều sản phẩm du lịch mới đặc sắc, trong 5 ngày nghỉ lễ từ 29/4 đến 3/5, du lịch thành phố Hội An và tỉnh Quảng Nam ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ khách lưu trú. Quảng Nam đã đón khoảng 245 ngàn lượt khách tham quan, lưu trú. Trong đó, khách lưu trú ước đạt 70 ngàn lượt, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Công suất sử dụng phòng trên địa bàn đạt 85 đến 95%.

Hô hát bài chòi tại phố cổ Hội An.

Tỉnh Quảng Nam đã đón khoảng 245.000 lượt khách du lịch từ ngày 29/4 đến 3/5.

Tại thành phố Hội An, phân khúc khách sạn 3 đến 5 sao được du khách rất ưa chuộng, gần như lấp đầy 100%. Đặc biệt, lượng khách quốc tế lưu trú tại Hội An cao gấp 10 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Theo ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An, thành phố phối hợp tổ chức các chương trình văn hóa nghệ thuật hấp dẫn gắn với du lịch xanh, bảo tồn tốt các giá trị văn hóa lịch sử địa phương. Qua đó, không chỉ thu hút du khách mà còn tạo điểm nhấn khởi động cho mùa du lịch hè. “Hội An cần tập trung và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch. Chúng tôi tính toán lại cách làm du lịch, không chạy theo số lượng mà đảm bảo chất lượng du lịch từ các sản phẩm, dịch vụ và chất lượng từ các thị trường khách du lịch”, ông nói.