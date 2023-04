Tất cả du khách buộc phải mua vé khi vào phố cổ Hội An, kể cả đi dạo

Khi phương án được triển khai, du khách vào khu phố cổ Hội An bắt buộc phải mua vé tham quan. Ảnh Hoài Văn

Ngày 3/4, trao đổi với Tiền Phong , ông Nguyễn Văn Sơn – Chủ tịch UBND thành phố Hội An (Quảng Nam) cho biết, UBND thành phố vừa ban hành Phương án về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động hướng dẫn tham quan Khu phố cổ Hội An .

Phương án được thực hiện từ 15/5. Theo đó, Hội An sẽ áp dụng yêu cầu bắt buộc mua vé tham quan tại các quầy vé trước khi vào phố cổ Hội An đối với tất cả du khách trong và ngoài nước. Giá vé áp dụng 80 nghìn đồng/vé đối với khách trong nước và 120 nghìn đồng/vé đối với khách quốc tế. Thời gian hoạt động bán vé tham quan Khu phố cổ là từ 7g30 đến 21g30, hàng ngày vào mùa hè, đến 21g vào mùa đông. Lực lượng chức năng sẽ phân luồng lối đi tại các đường chính vào Khu phố cổ. Theo đó, sẽ bố trí 2 lối đi riêng gồm một lối đi dành cho người dân địa phương và một lối đi dành cho du khách.

Hội An sẽ phân luồng 2 lối đi trong khi phố cổ, một lối cho du khách và một lối riêng cho người địa phương.

Lãnh đạo thành phố Hội An cho rằng, việc bắt buộc mua vé đối với tất cả du khách khi đến tham quan phố cổ Hội An là để đảm bảo công bằng đối với địa phương và du khách.

“Du khách khi vào Khu phố cổ đều phải mua vé. Bởi theo quyết định công nhận phố cổ Hội An là Di sản văn hóa thế giới thì toàn thể cảnh quan khu phố cổ là di sản chứ không phải chỉ riêng một di tích nào. Hơn nữa, nguồn thu từ việc bán vé tham quan phục vụ cho việc trùng tu di sản , cải tạo hạ tầng trong khu phố cổ, phục vụ tổ chức các sự kiện du lịch, cũng như hỗ trợ người dân trong việc trùng tu cải tạo nhà. Tất cả kinh phí triển khai đó đều lấy từ nguồn thu vé tham quan. Do đó tất cả du khách khi đến tham quan Khu phố cổ Hội An phải có trách nhiệm mua vé. Trường hợp người dân và du khách ở lại Hội An lâu ngày thì sẽ có phương án để nhận diện riêng, có lối đi riêng" - ông Sơn lý giải.

Ngoài ra, đối với những trường hợp vào Khu phố cổ mục đích để làm việc tại các cơ sở kinh doanh, nhà hàng cũng sẽ không thu phí, nhưng đơn vị đó phải đảm bảo khách hàng của mình vào phố cổ đúng mục đích, nếu kiểm tra phát hiện có tham quan thì sẽ phạt nhà hàng, đơn vị kinh doanh này.

Theo lãnh đạo thành phố Hội An, việc du khách đến Hội An mà không mua vé như lâu nay không chỉ gây thất thu cho thành phố mà còn ảnh hưởng đến những du khách mà họ phải mua vé bị thiệt thòi bởi phải chen lấn.

"Nhiều du khách đến không mua vé nhưng vẫn thưởng thức những sản phẩm du lịch khác như xem bài chòi, thưởng thức các hoạt động Đêm phố cổ nhưng không đóng góp gì, thậm chí còn xả rác mà bắt Hội An phải gánh hết thì không công bằng. Hơn nữa, nếu cứ để du khách nườm nượp như vậy mà không mua vé, vẫn chen lấn làm ảnh hưởng đến du khách khác đến Hội An muốn chiêm ngưỡng cảnh quan phố cổ cũng khiến nhiều người bất bình và họ cũng phản ánh” – ông Sơn nói.

UBND thành phố Hội An giao Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh -Truyền hình TP Hội An nhiệm vụ tổ chức các hoạt động hướng dẫn tham quan du lịch trong Khu phố cổ, sẽ phối hợp cùng các cơ quan, ban ngành địa phương liên quan triển khai thực hiện các nội dung cụ thể.

Để thực hiện phương án này, từ nay đến 15/5, thành phố Hội An sẽ tổ chức họp báo để thông tin, gặp mặt tất cả các đơn vị lữ hành, phường Minh An cũng sẽ họp với tất cả người dân để thông tin, hướng dẫn triển khai.