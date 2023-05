Hội nghị Nhà đầu tư Q1/2023 của HDBank: Sẽ chốt ngày trả cổ tức bằng tiền ngay trong tháng 5 hoặc đầu tháng 6

Quý 1/2023, HDBank tiếp tục kiên định với chiến lược phát triển bền vững, đẩy mạnh sản phẩm dịch vụ hướng tới phát triển tài chính toàn diện, đặc biệt là thị trường đô thị loại 2 và nông thôn. Ngân hàng định hướng tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả và áp dụng đầy đủ chuẩn Basel II nên tìm thấy nhiều cơ hội phát triển bền vững trong thách thức.

Lợi nhuận trước thuế quý 1/2023 đạt 2.743 tỷ đồng, nợ xấu thấp, an toàn vốn cao

Báo cáo tại Hội nghị, ông Hoàng Thanh Tùng, Giám đốc Ban Quan hệ Nhà đầu tư cho biết, trong quý 1/2023, hầu hết các chỉ tiêu kinh doanh của HDBank đều tăng trưởng tích cực. Ấn tượng nhất là tổng tiền gửi tăng 17,7% so với cuối năm 2022, dư nợ tín dụng hợp nhất tăng 9% lên 292 nghìn tỷ đồng, dư nợ tại ngân hàng mẹ tăng hơn 10%. Tốc độ tăng trưởng này cao vượt trội so với tăng trưởng chung toàn ngành (chỉ dưới 3%).

Với tốc độ tăng trưởng về tiền gửi và dư nợ cho vay cao, HDBank ghi nhận tổng thu nhập hoạt động đạt 5.657 tỷ đồng quý 1 tăng 10,4% so với cùng kỳ, động lực tăng trưởng đến từ cả nguồn thu từ lãi và dịch vụ.

Lợi nhuận trước thuế quý 1/2023 của HDBank đạt 2.743 tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, ngân hàng vẫn duy trì các tỷ lệ an toàn vốn, nợ xấu, tỷ lệ sinh lời ở mức cao trong ngành. Hệ số an toàn vốn (CAR) theo chuẩn Basel II của HDBank đạt 12,5%, trong đó tỷ lệ an toàn vốn cấp 1 đạt 10%. Tỷ lệ nợ xấu hợp nhất 1,8% và riêng lẻ là 1,5%, thấp hơn tỷ lệ nợ xấu toàn ngành (khoảng 2,9% đến cuối tháng 2/2023). Chi phí hoạt động được quản trị hiệu quả, với tỷ lệ chi phí/thu nhập ở mức 34,6% cải thiện mạnh từ mức 39,3% cuối năm 2022.

Bên cạnh kết quả kinh doanh bền , HDBank tích cực đẩy mạnh các sáng kiến về chuyển đổi số đã được thực hiện xuyên suốt nhiều năm gần đây, qua đó “đánh trúng” 2 mục tiêu là giảm chi phí đồng thời kích thích khách hàng sử dụng sản phẩm. Tổng giá trị giao dịch trên kênh số của HDBank tăng mạnh 142% so với cùng kỳ, đạt trên 277 nghìn tỷ đồng, đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh nổi trội của quý 1/2023.

Ngoài kênh số, Ngân hàng vẫn tiếp tục tăng độ phủ. Tính đến ngày 31/03/2023, HDBank có 347 chi nhánh và phòng giao dịch, trên 16.300 nhân viên phục vụ trên 15 triệu khách hàng.

Tăng tốc để chia tiền mặt ngay trong tháng 5 hoặc đầu tháng 6

Nhà đầu tư: Mục tiêu 2023 của HDBank khả quan hơn các ngân hàng khác. Trong bối cảnh khó khăn như hiện nay, lãnh đạo HDBank có tự tin hoàn thành kế hoạch đã đề ra không?

Ông Phạm Văn Đẩu - Giám đốc Tài chính HDBank : Trước hết, tôi xin thông báo tin vui với cổ đông về vấn đề chia cổ tức bằng tiền mặt. HDBank đang tăng tốc các quy trình, thủ tục để cổ đông có thể nhận được cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10% nhanh nhất, có thể vào cuối tháng này hoặc đầu tháng sau sẽ chốt danh sách để chia cổ tức

Về khả năng hoàn thành kế hoạch 2023, HDBank tự tin sẽ hoàn thành do:

Thứ nhất, Kết quả kinh doanh quý 1 của HDBank đạt mức cao. Như chúng tôi đã thông tin, quý 1/2023, tăng trưởng dư nợ riêng lẻ của ngân hàng đạt top đầu ngành với mức tăng 10%. Những quý sau, ngân hàng có thể hưởng lợi từ việc tăng nhanh này.

Thứ hai, Tài sản sinh lời của HDBank tiếp tục tăng trong quý 1. Đây là điểm sáng rất lớn thúc đẩy lợi nhuận ngân hàng, dự kiến các quý sau, lợi nhuận ngân hàng còn đạt kết quả tốt hơn nữa.

Thứ ba, NIM của ngân hàng HDBank vẫn duy trì tốt dù thời gian vừa qua lãi suất huy động tăng rất nhanh. Lãi suất huy động thị trường 1 gần đây đã giảm trở lại mức bình thường, đó là một lợi thế của HDBank vì khi lãi suất giảm thì hiệu quả hoạt động sẽ tăng lên, từ đó NIM sẽ tiếp tục tăng.

Thứ tư, nợ xấu riêng lẻ của HDBank là 1,5% nhưng số liệu trước khi phân loại theo CIC chỉ có 1%. HDBank từ trước đến nay có truyền thống nợ xấu rất thấp do đó ngân hàng rất tự tin thời gian tới tiếp tục kiểm soát tốt.

Thứ năm, trong tình hình khó khăn hiện nay, nhờ năng lực quản trị tốt, HDBank kiểm soát chi phí hiệu quả. CIR quý 1/2023 của HDBank tiếp tục lùi về 34,6% trong khi cuối năm 2022 là 39,3%. Việc kiểm soát tốt chi phí tiếp tục là điểm sáng giúp đảm bảo lợi nhuận cho cổ đông.

Với 5 lý do trên, theo tôi, HDBank hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu đã đặt ra trong năm 2023.

HDBank nằm trong top những ngân hàng đãi ngộ cho nhân viên cao nhất

Nhà đầu tư: Nhiều ngân hàng đang đẩy mạnh ngân hàng số, nhưng đồng thời cũng đang cạnh tranh để phát triển và nâng chất nhân sự khi con người vẫn là nhân tố quyết định hiệu quả hoạt động kinh doanh chính. Kế hoạch thúc đẩy nhân viên tại HDBank trong năm 2023 như thế nào?

Ông Phạm Văn Đẩu - Giám đốc Tài chính HDBank : Theo báo cáo thường niên đã công bố, thu nhập của cán bộ nhân viên HDBank cải tiến theo từng năm. Năm 2022 HDBank ghi dấu ấn là ngân hàng thuộc nhóm ngân hàng đãi ngộ nhân viên cao nhất.

Ngoài lương, HDBank luôn tạo điều kiện cho các CBCNV tham gia những cơ hội đào tạo để trở thành quản lý, có lộ trình thăng tiến rõ ràng và đây là một động lực lớn thúc đẩy nỗ lực của nhân viên.

Năm 2023, HDBank vẫn đi theo chiến lược thu nhập của nhân viên tỷ lệ thuận với lợi nhuận ngân hàng tạo ra nên lợi nhuận càng cao thì tổng quỹ lương càng cao. Do đó để đạt được mức thu nhập tốt hơn các nhân viên có thể phấn đấu nhằm mang lại lợi nhuận cao hơn cho ngân hàng từ đó nâng cao quỹ lương và thu nhập cho chính mình. HDBank hiện cũng là ngân hàng hiếm hoi được bình chọn là ngân hàng làm việc tốt nhất Châu Á trong 05 năm liền.

Nhà đầu tư: Thời gian vừa qua, nhiều công ty cầm đồ, cho vay tiêu dùng đang bị thanh tra. Việc này có ảnh hưởng đến HD SAISON không? Ngành tài chính tiêu dùng đã chạm đáy chưa? HD SAISON có tận dụng được cơ hội nào trong giai đoạn thị trường cho vay tiêu dùng nhiễu động không? Thị phần hiện tại đang bao nhiêu?

Ông Đàm Thế Thái - Phó Tổng Giám đốc HD SAISON: Công ty cầm đồ, cho vay tài chính bị thanh tra không ảnh hưởng đến HD SAISON. HD SAISON vẫn đang hoạt động tốt và tích cực nhờ định hướng kinh doanh khá khác biệt so với các bên cho vay tiêu dùng khác. Chúng tôi chủ yếu cho vay mua xe máy, hàng điện máy…trả góp, khác với các đơn vị khác chủ yếu cho vay tiền mặt. Bên cạnh đó HD SAISON tham gia các chương trình hỗ trợ người dân nâng cao chất lượng cuộc sống, gần đây nhất là chương trình cho vay công nhân 10.000 tỷ với lãi suất ưu đãi.

Chúng tôi cho rằng hoạt động thanh tra kiểm tra các công ty dịch vụ cầm đồ, cho vay tiêu dùng giúp chấn chỉnh, thanh lọc hoạt động cho vay nhằm lành mạnh hóa thị trường. Nhìn theo góc tích cực, việc làm này giúp những đơn vị kinh doanh đúng đắn được bảo vệ, những tổ chức không thực thi đúng phải chịu sự điều chỉnh của pháp luật. Đặc biệt, những đơn vị, tổ chức cho vay lãi suất cao, tín dụng đen sẽ được thanh lọc.

Theo nhận định của chúng tôi, khó khăn hiện nay của ngành chỉ mang tính chất tạm thời. Khó khăn của kinh tế, doanh nghiệp, người tiêu dùng giảm thu nhập, cộng với có hiện tượng một số người vay tạo ảnh hưởng trên mạng xã hội cũng dẫn tới suy nghĩ “xù nợ” của một nhóm nhỏ khách hàng, làm khó công tác thu nợ.

Về hoạt động của HD SAISON trong quý 1, công ty có khá nhiều điểm sáng tích cực, lợi nhuận trước thuế tăng nhẹ so với cùng kỳ.

Dư nợ bất động sản, trái phiếu của HDBank an toàn

Nhà đầu tư: Dư nợ và nợ xấu Bất động sản tại HDBank hiện thế nào? Ngân hàng có nắm giữ nhiều trái phiếu bất động sản hay không? Tình hình hoạt động và trả nợ của các doanh nghiệp phát hành trái phiếu ra sao? Ngân hàng làm gì để kiểm soát rủi ro nợ xấu khi thị trường BĐS và TPDN vẫn gặp khó khăn.

Ông Trần Hoài Phương, Giám đốc khối Khách hàng Doanh nghiệp: Trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay, bất động sản là vấn đề rất thời sự và nóng. Tại HDBank, bất động sản cũng như bất kỳ ngành kinh doanh nào khác đều được ngân hàng xem xét rất kỹ trước khi phê duyệt cho vay. Hiện tại, bất động sản nằm trong vùng được kiểm soát tốt tại HDBank với dư nợ được khống chế khoảng 8% tổng dư nợ.

Bất động sản thực tế vẫn là ngành có dư địa phát triển tốt nếu tìm kiếm các dự án an toàn, dễ thanh khoản và đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng. HDBank cho rằng điều quan trọng khi giải ngân lĩnh vực này là xem xét sản phẩm mà doanh nghiệp bất động sản đó đưa ra.

Tỷ lệ nợ xấu mảng bất động sản của HDBank rất thấp nhờ các tiêu chí cho vay kể trên, quý 1/2023 chỉ rơi vào khoảng 0,01%.

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện tại hay cả trong điều kiện bình thường, sẽ có những doanh nghiệp dòng tiền về chậm hơn dự toán ban đầu. Điều quan trọng của ngân hàng là bám sát với bối cảnh từng khách hàng để có những giải pháp phù hợp, hài hòa về lợi ích. .

Đối với Trái phiếu doanh nghiệp, dư nợ trái phiếu của HDBank hiện tại là khoảng 3.700 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng rất thấp trên tổng tài sản. HDBank cho rằng trái phiếu doanh nghiệp cũng chỉ là một phần của hoạt động cho vay doanh nghiệp. Điều quan trọng không phải dư nợ bao nhiêu mà là đánh giá năng lực trả nợ của doanh nghiệp thế nào dựa trên dòng tiền về cùng khả năng đầu tư và bán lại. HDBank hiện còn dư địa để sẵn sàng tiếp cận những khách hàng có dự án tiềm năng về đầu ra, qua đó đa dạng hóa danh mục khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân nói riêng.

Tại Hội nghị nhà đầu tư, ông Hoàng Thanh Tùng - Giám đốc ban Quan hệ Nhà đầu tư HDBank cho biết, HDBank là một trong những công ty niêm yết hàng đầu trên thị trường chứng khoán, thường xuyên được các cơ quan chức năng, nhà đầu tư đánh giá rất cao về sự minh bạch thông tin, thực thi cam kết đối với cổ đông. HDBank vẫn luôn chủ động và tích cực thực thi ESG để có thể bền vững đưa ngân hàng tiến lên tầm cao mới cùng chiến lược Phát triển bền vững - Tiên phong dẫn đầu.