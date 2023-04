Toàn cảnh KQKD ngân hàng quý 1/2023: Cập nhật BCTC Sacombank, ACB, SeABank, NCB

Sáng và đầu giờ chiều 28/4 có thêm ACB, Sacombank, NCB, SeABank công bố báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính ACB cho thấy, như thông tin mà lãnh đạo ngân hàng trước đó, lợi nhuận trước thuế quý 1 của ngân hàng đạt 5.156 tỷ đồng, tăng 25%. 

Sacombank báo lãi trước thuế 2.383 tỷ đồng, tăng 50%, với động lực chính đến từ hoạt động cốt lõi - thu nhập lãi thuần. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 2,2% lên 448.469 tỷ. Tiền gửi khách hàng tăng 5,3% và đạt 478.789 tỷ đồng. Nợ xấu nội bảng của Sacombank tăng 1.042 tỷ trong 3 tháng đầu năm lên 5.341 tỷ.

NCB có lợi nhuận trước thuế 5,5 tỷ đồng trong quý 1/2023, giảm tới 78% so với cùng kỳ. Ngân hàng hiện có lãi thấp nhất trong các ngân hàng công bố KQKD quý 1. 

SeABank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 1.070 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ. 

Vietcombank là ngân hàng có lợi nhuận trước thuế quý 1/2023 cao nhất trong hệ thống, đạt khoảng 11.200 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái.

Có khá nhiều ngân hàng ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng âm như VPBank, Tecombank, LienVietPostBank, VietABank, SeABank, NCB.,...

Nguyên nhân chính khiến lợi nhuận Techcombank sụt giảm là do chi phí lãi tăng mạnh, đến từ việc trả lãi tiền gửi cho khách hàng lên cao do lãi suất huy động tăng mạnh thời gian qua. Điều này dẫn đến thu nhập lãi thuần giảm tới 19,5% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, điểm sáng là nhiều hoạt động kinh doanh phi tín dụng khác vẫn có kết quả khả quan.

Tại VPBank, lợi nhuận sụt giảm một phần do ngân hàng không có nguồn thu đột biến như cùng kỳ năm ngoái. Quý 1/2022, nhà băng này có khoản thu trả trước từ hợp đồng bancassurance.