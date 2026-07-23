Hội nghị Thượng đỉnh MICE toàn cầu 2026 tại Moscow: Mở rộng cơ hội hợp tác và thương mại cho doanh nghiệp Việt

Kể từ lần đầu tổ chức vào năm 2023, Hội nghị MICE toàn cầu đã nhanh chóng vươn mình trở thành sự kiện tiêu biểu của cộng đồng MICE thế giới. Hiện nay, hội nghị là cầu nối thúc đẩy các cuộc đối thoại cấp cao, quy tụ các khách hàng là doanh nghiệp và hiệp hội, các đơn vị tổ chức sự kiện và đơn vị lữ hành MICE, nhà cung cấp dịch vụ MICE, cơ quan quản lý du lịch cùng các chuyên gia hàng đầu từ khối BRICS và các quốc gia Nam bán cầu. Từ những thành công vang dội của năm ngoái, Hội nghị MICE toàn cầu 2026 hứa hẹn sẽ tiếp tục mở rộng tầm ảnh hưởng trên quy mô toàn cầu.

Đối với các đại biểu Việt Nam, Hội nghị MICE toàn cầu 2026 là cánh cửa hiệu quả để tìm kiếm cơ hội hợp tác mới và thiết lập mạng lưới kết nối chất lượng cao tại các thị trường quốc tế mới nổi. Vào năm 2025, hội nghị đã quy tụ hơn 130 đơn vị triển lãm giới thiệu các điểm đến MICE hàng đầu, cùng hơn 200 khách mua chủ chốt đại diện cho khối BRICS, các nước Nam bán cầu và các thị trường trọng điểm của LB Nga.

Thủ đô Moscow của LB Nga có tiềm năng như một điểm đến MICE hàng đầu

Nhóm khách mời chất lượng này đã tạo nên không khí giao thương sôi động với hơn 8.000 cuộc gặp gỡ B2B được xác lập, với tỷ lệ hài lòng lên tới con số ấn tượng 80% về chất lượng kết nối kinh doanh. Nhờ đó, đối với các nhà chuyên môn MICE đến từ Việt Nam, Hội nghị MICE toàn cầu đóng vai trò như một đòn bẩy quan trọng giúp tăng tốc tăng trưởng doanh nghiệp, thúc đẩy các thỏa thuận hợp tác giá trị cao và nâng tầm vị thế điểm đến tại thị trường BRICS cũng như Nam bán cầu.

Một trong những trụ cột thương mại cốt lõi của đại hội là chương trình khách mua chủ chốt. Sự kiện dự kiến đón tiếp hơn 200 khách hàng là các tổ chức chuyên nghiệp tầm cỡ từ Trung Quốc, Ấn Độ, Đông Nam Á, Trung Đông, Mỹ Latinh, châu Phi và Cộng đồng các quốc gia Độc lập (CIS), sở hữu ngân sách doanh nghiệp lớn.

Với việc khoảng 70% khách tham dự Hội nghị MICE toàn cầu là nhóm các nhà quản lý và lãnh đạo cấp cao và những người ra quyết định then chốt, các phiên đàm phán B2B được tối ưu hóa nhằm chuyển đổi trực tiếp thành các hợp đồng kinh tế và cơ hội hợp tác ngay lập tức. Do đó, việc tham gia vào chương trình khách mua chủ chốt sẽ giúp các đại diện Việt Nam kết nối trực tiếp với các nhà cung cấp MICE hàng đầu, đồng thời có cái nhìn sâu sắc hơn về tiềm năng của Moscow như một điểm đến MICE đẳng cấp.

Các phiên đàm phán B2B được tối ưu hóa nhằm chuyển đổi trực tiếp thành các hợp đồng kinh tế và cơ hội hợp tác ngay lập tức

Bên cạnh đó, khu vực triển lãm quy mô lớn tại sự kiện sẽ mang đến không gian lý tưởng để các đơn vị vận hành MICE, các thương hiệu và tập đoàn trong ngành Nhà hàng - Khách sạn - Du lịch của Việt Nam trực tiếp quảng bá tiềm năng và năng lực của mình tới nhóm khách hàng chuyên nghiệp đầy tiềm năng.

Đồng thời, hội nghị là sự kết hợp hài hòa giữa một hội chợ thương mại đẳng cấp và một chương trình nghị sự mang tầm nhìn chiến lược, hướng đến thực tiễn. Năm nay, Hội nghị MICE toàn cầu đặc biệt chú trọng vào các mô hình tương tác và các bài học thực tế. Với chủ đề “Kiến giải thành công trong ngành MICE: Từ ý tưởng, công cụ đến kết quả thực tiễn”, sự kiện sẽ mang đến góc nhìn đón đầu xu hướng của ngành du lịch MICE hiện đại.

Người tham dự sẽ được tiếp cận các giải pháp công nghệ thực tiễn giúp tự động hóa quy trình và hỗ trợ ra quyết định kinh doanh nhanh chóng, thông minh hơn. Các chuyên gia đầu ngành cũng sẽ chia sẻ sâu về nhiều chủ đề, từ đánh giá hiệu quả tài chính của dự án, chiến lược thâm nhập thị trường mới cho đến việc xây dựng các mối quan hệ đối tác bền vững và lâu dài.

"Qua từng năm, Hội nghị MICE toàn cầu đang khẳng định vị thế là một nền tảng chuyên nghiệp hàng đầu, nơi các đơn vị tham gia có thể khai phá thị trường mới, thảo luận về xu hướng MICE đang thịnh hành và tìm kiếm đối tác cho các dự án tương lai. Chúng tôi không ngừng mở rộng quy mô khách mời nhằm kết nối các chuyên gia trên toàn cầu, mở ra những chân trời hợp tác mới. Đối với các chuyên gia đến từ Việt Nam, đại hội là cơ hội tuyệt vời để khẳng định vị thế, mở rộng mạng lưới kinh doanh, trải nghiệm sự hiếu khách huyền thoại của Moscow cũng như tiềm năng của Moscow như một điểm đến MICE hàng đầu" , bà Anastasia Popova, Phó Giám đốc thứ nhất phụ trách Phát triển Du lịch Thương mại thuộc Văn phòng Dự án Phát triển Du lịch và Khách sạn Moscow, nhấn mạnh.

Người tham dự cũng được thưởng thức những món quà nghệ thuật mang đậm chất văn hoá

Việt Nam là một trong những thị trường dài hạn quan trọng nhất của Moscow tại châu Á. Trong năm 2025, thành phố này đã đón 42.200 lượt khách từ Việt Nam, tăng 17% so với năm 2024, và tỷ trọng du khách Việt Nam trong tổng lượng khách từ khu vực châu Á - Thái Bình Dương đến Moscow vẫn tiếp tục tăng trưởng ổn định.

Moscow luôn duy trì các cuộc đối thoại chuyên môn tích cực với ngành du lịch Việt Nam. Trong hai năm 2024 và 2025, Ủy ban Du lịch Thành phố Moscow đã tổ chức các phái đoàn xúc tiến thương mại đến Hà Nội và TP.HCM, nơi các doanh nghiệp Moscow giới thiệu tiềm năng của thành phố và đàm phán với các đối tác Việt Nam. Vào tháng 5/2025, sáu đại diện từ các công ty lữ hành hàng đầu Việt Nam đã có chuyến khảo sát (fam trip) đến Moscow, tìm hiểu các điểm đến trọng điểm và gặp gỡ hơn 40 đại diện thuộc ngành du lịch thành phố. Những hoạt động này phản ánh sự quan tâm ngày càng tăng đối với việc thúc đẩy hợp tác ngành ở quy mô quốc tế và kích cầu du lịch thương mại xuyên quốc gia.

Thông tin chi tiết và cổng đăng ký tham dự MGMC 2026 hiện đã được mở trên trang web chính thức của sự kiện.