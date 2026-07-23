Hoàn cảnh của Đen Vâu

Tối 22/7, nhân dịp tròn 10 năm phát hành mixtape đầu tay kobukovu , Đen Vâu khiến người hâm mộ xúc động khi đăng tải một bức tâm thư dài nhìn lại chặng đường đã qua. Mixtape này gồm có 6 bài hát và điểm đặc biệt là được đóng gói trong một chiếc USB thay vì đĩa CD truyền thống. Trong chia sẻ mới, nam rapper kể lại quãng thời gian bấp bênh nhất cuộc đời - khi vừa nghỉ việc, không có nơi ở cố định và dồn những đồng tiền cuối cùng để theo đuổi âm nhạc. Những chia sẻ chân thành của Đen giúp khán giả hiểu rõ hơn hoàn cảnh của anh trước khi trở thành một trong những nghệ sĩ thành công nhất Vpop hiện nay.

Mixtape đầu tay của Đen Vâu

Vào tháng 8 cách đây đúng 10 năm, Đen vừa nghỉ việc và lên Hà Nội trong tình trạng gần như trắng tay. Nam rapper sống nhờ tại nhà của Long Da LAB (Emcee L) trong một con ngõ nhỏ trên đường Hoàng Hoa Thám, ngủ trong phòng xăm của người bạn trên một chiếc ghế băng kê sát cửa sổ. Anh nhớ lại thời điểm đó bản thân đã "vét sạch những đồng cuối cùng để làm nhạc", dù hoàn toàn không biết sản phẩm rồi sẽ đi đến đâu. Điều duy nhất thôi thúc anh là niềm tin rằng nếu không thực hiện, tâm hồn sẽ dần héo mòn.

Đen Vâu đánh đổi tất cả để theo âm nhạc

Emcee L chính là Long Da LAB đã cho Đen ở trọ những ngày đầu tiên lên Hà Nội

Đó cũng là giai đoạn Đen Vâu cùng những người bạn trong giới Underground đồng hành với nhau bằng tình yêu dành cho âm nhạc nhiều hơn là câu chuyện tiền bạc. Nam rapper kể mixtape kobukovu khi ấy chỉ bán được khoảng 500 USB và vừa đủ hòa vốn. Anh khẳng định sẽ không sản xuất thêm. Bản thân Đen cũng không còn giữ một bản mixtape nào vì suốt nhiều năm không có chỗ ở cố định, thường xuyên phải chuyển nhà nên hình thành thói quen không lưu trữ đồ đạc.

Điều khiến nhiều khán giả xúc động nhất trong bức thư là những dòng tâm sự Đen Vâu dành cho những người đã nghe nhạc anh từ thuở ban đầu. Nam rapper cho biết nhiều đêm mất ngủ, anh thường nghĩ về những khán giả đã đồng hành với mình trước năm 2016. Anh tự hỏi họ hiện sống ra sao, có khỏe mạnh hay không, đã trải qua bao nhiêu niềm vui và khó khăn trong suốt một thập kỷ.

Đen Vâu thừa nhận bản thân chưa bao giờ nghĩ mình sinh ra để dành cho ánh đèn sân khấu

Ở phần cuối tâm thư, Đen Vâu thừa nhận bản thân chưa bao giờ nghĩ mình sinh ra để dành cho ánh đèn sân khấu. Sau 10 năm, nhìn lại hành trình đã qua, nam rapper cho biết anh vẫn cảm thấy choáng ngợp trước tất cả những gì đã xảy ra. Nhưng hơn hết, sau những chuyến đi dài cả về thể chất lẫn tinh thần, điều anh cảm nhận được là mình đã "được quay về". Bức tâm thư nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ đông đảo khán giả. Nhiều người cho rằng những chia sẻ này giúp họ hiểu rõ hơn hành trình đầy gian nan phía sau thành công của Đen Vâu - một nghệ sĩ từng gần như không có gì trong tay ngoài tình yêu dành cho âm nhạc. Người từng ngủ nhờ trên chiếc ghế băng, dồn toàn bộ số tiền ít ỏi để làm mixtape lại trở thành một trong những rapper có sức ảnh hưởng lớn nhất Việt Nam.

Dòng trạng thái của Đen Vâu:

" Tháng 8 của 10 năm trước, mới nghỉ việc, tôi dạt lên Hà Nội một thời gian. Đợt đấy ăn nhờ ở đậu nhà Long Da LAB, con ngõ nhỏ trên đường Hoàng Hoa Thám rợp bóng cây, ngủ phòng xăm của ku Sói, trên một cái ghế băng kê sát cửa sổ.

Vét sạch những đồng cuối cùng để làm nhạc, cũng chẳng biết nó sẽ trở thành cái gì. Chỉ biết có cái gì thúc giục trong lòng, rằng nếu không làm thì tâm hồn tàn tạ, tàn hơn cả vẻ ngoài của tôi lúc bấy giờ.

Mọi thứ chỉ như vừa mới hôm qua, những người anh em bạn bè cùng kề vai lúc đó, tới tận bây giờ vẫn đang sống cùng âm nhạc, dù mỗi người một con đường, nhưng vẫn luôn tôn trọng và mong cầu những điều đẹp đẽ đến với nhau.

Hồi đó bán 500 bản usb, hoà vốn, nhất định không làm thêm. Lời nhất là cái Trinh vợ Long vì nhờ bạn ấy gói hàng và lên đơn. Mỗi đơn trả 5 nghìn. Tính chuẩn ra là lỗ, anh em làm nhạc giúp, chả ai công xá gì... Bao năm không có chỗ ở cố định nên sinh ra cái tính lười lưu trữ, ngại mỗi lần dọn nhà lại lỉnh kỉnh, rồi thất lạc, nên chính tôi cũng chẳng giữ lại bản nào cho mình.

Nhiều đêm khó ngủ, tôi vẫn nghĩ về những người nghe nhạc tôi lúc ấy, nhất là từ dạo 2016 đổ về trước. Tôi vẩn vơ muốn biết họ đang thế nào, có sống tốt không? Có nhiều vất vả không? Có khoẻ không? Từng ấy thời gian họ đã trải qua điều gì? Có nhiều buồn vui không?

Tôi luôn tin trạng thái không buồn không vui là trạng thái tốt.

"Sau này, sau này, sau này

Chỉ mong là không còn cau mày

Học cách để làm mình bình thản

Từ niềm vui cho tới niềm đau này."

Tôi hiểu rõ tôi sinh ra không dành cho ánh đèn sân khấu. Tôi vẫn luôn cố gắng để làm tốt điều tôi phải làm, vì tôi, vì những người tôi được phục vụ. Sau từng ấy thời gian, nghĩ lại vẫn còn thấy ngợp với tất cả mọi điều. 1 thập kỷ với những hành trình vật lý, những hành trình tâm trí, cho đến hiện tại tôi cảm thấy mình được quay về.

Trong một chừng mực nào đó, có nhiều gã tôi chưa gặp bao giờ, nhưng chắc là hiểu tôi nhiều phần. Tôi cũng nghĩ là tôi hiểu họ vài góc. Họ hiểu tôi vì tôi bộc bạch tất thảy, tôi hiểu họ vì họ để tôi bộc bạch thay. Đôi lần gặp vài người, cứ như bạn cũ. Vui!"

Đen Vâu, tên thật Nguyễn Đức Cường, sinh năm 1989, từng có nhiều năm làm công nhân thu gom rác tại bãi biển thuộc Ban quản lý Vịnh Hạ Long. Sau khi tốt nghiệp THPT, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh không học đại học mà đi làm để mưu sinh. Có thời điểm, Đen cùng em trai dồn tiền mở một quán cà phê nhỏ với mong muốn vừa kiếm sống vừa gặp gỡ những người chung đam mê âm nhạc. Tuy nhiên, việc kinh doanh không thuận lợi và quán phải đóng cửa vào năm 2016.

Đen - Đưa Nhau Đi Trốn ft. Linh Cáo

Song song với công việc lao động chân tay, Đen tự học rap và bắt đầu sáng tác từ những trải nghiệm đời thường. Chính quãng thời gian làm việc vất vả cùng những áp lực trong cuộc sống đã trở thành chất liệu để anh viết nên những bản rap đầu tiên trong cộng đồng Underground. Hành trình âm nhạc của Đen Vâu ghi dấu qua nhiều cột mốc đáng nhớ. Sau những năm đầu hoạt động, tên tuổi của anh thực sự bùng nổ với Đưa Nhau Đi Trốn kết hợp cùng Linh Cáo vào năm 2015. Ca khúc nhanh chóng trở thành hiện tượng và đưa Đen bước ra khỏi phạm vi Underground để tiếp cận đông đảo khán giả đại chúng.

Từ năm 2018 đến 2021, nam rapper liên tục sở hữu những bản hit như Anh Đếch Cần Gì Nhiều Ngoài Em , Bài Này Chill Phết , Hai Triệu Năm , Lối Nhỏ , Một Triệu Like hay Trốn Tìm . Phần lớn các sản phẩm đều đạt Top 1 Trending YouTube, góp phần đưa Đen trở thành cái tên hàng đầu của rap Việt. Những năm gần đây, âm nhạc của anh chuyển hướng sang các thông điệp tích cực về gia đình, cuộc sống và cộng đồng với những ca khúc như Mang Tiền Về Cho Mẹ , Nấu Ăn Cho Em hay Vị Nhà.

Âm nhạc của Đen lấy toàn bộ chất liệu đời thường, được anh khéo léo kể bằng giai điệu và câu từ

Không chỉ ghi dấu bằng thành tích thương mại, Đen Vâu có thành tích đồ sộ với các giải thưởng lớn như Cống hiến, WeChoice Awards cùng nhiều giải thưởng âm nhạc khác. Anh được đánh giá là một trong số ít nghệ sĩ hip-hop giữ hình ảnh sạch, gần như không vướng scandal trong suốt sự nghiệp. Sức ảnh hưởng của Đen Vâu không chỉ nằm ở các bản hit. Rap của anh được nhiều khán giả yêu thích bởi ngôn ngữ giản dị, gần gũi, giàu tính chiêm nghiệm, chạm đến nhiều tầng lớp người nghe, từ giới trẻ đến dân văn phòng hay các bậc phụ huynh.

Mối quan hệ với Hoàng Thùy Linh nhận được nhiều sự quan tâm và thiện cảm từ công chúng

Ở thời điểm hiện tại, dù đã trở thành sao hạng A của Việt rap, Đen Vâu vẫn duy trì hình ảnh giản dị và kín tiếng

Ở thời điểm hiện tại, dù đã trở thành sao hạng A của Việt rap, Đen Vâu vẫn duy trì hình ảnh giản dị và kín tiếng. Anh hiếm khi chia sẻ về cuộc sống cá nhân, tập trung sáng tác, hoạt động thiện nguyện và tiếp tục lan tỏa những thông điệp tích cực thông qua âm nhạc. Mối quan hệ với Hoàng Thùy Linh cũng nhận được nhiều sự quan tâm và thiện cảm từ công chúng. Từ một chàng trai từng ngủ nhờ nhà bạn, vét sạch tiền để thực hiện mixtape đầu tiên đến nghệ sĩ truyền cảm hứng cho hàng triệu khán giả, hành trình 10 năm của Đen Vâu cho thấy thành công của anh không đến từ may mắn, mà được xây dựng bằng sự bền bỉ, lòng tin vào âm nhạc và khát khao sống đúng với điều mình theo đuổi.