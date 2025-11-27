Hội nghị tổ chức thành viên năm 2025 của NAPAS

Hội nghị cũng là dịp vinh danh những đơn vị có đóng góp nổi bật vào sự tăng trưởng chung của mạng lưới thanh toán.

Tham dự hội nghị có đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), gồm ông Phạm Anh Tuấn – Vụ trưởng Vụ Thanh toán, ông Lê Hoàng Chính Quang – Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, cùng 65 TCTV, Ban lãnh đạo NAPAS và các phòng ban chuyên môn.

Hội nghị đã đưa ra vấn đề về bối cảnh kinh tế trong nước và xu hướng thị trường thanh toán điện tử. Theo chủ trương của Chính phủ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là trọng tâm để hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế số quốc gia. Trong đó, thanh toán điện tử không chỉ là phương thức giao dịch hiện đại mà còn đóng vai trò động lực thúc đẩy các hoạt động kinh tế, góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả toàn thị trường.

Thời gian tới, lĩnh vực thanh toán điện tử tiếp tục có nhiều cơ hội tăng trưởng đột phá, song cũng đặt ra thách thức về an toàn, bảo mật và năng lực cạnh tranh. Trước yêu cầu này, NAPAS khẳng định vai trò tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ mới, triển khai giải pháp đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, an toàn và thông suốt, đáp ứng nhu cầu thanh toán ngày càng tăng của người dân và doanh nghiệp.

Năm 2025 ghi dấu với nhiều bước tiến mới trong hoạt động của NAPAS. Theo đó, hệ thống NAPAS ghi nhận mức tăng trưởng 23,7% về số lượng và 8,7% về giá trị giao dịch so với năm 2024. Trung bình hệ thống xử lý bình quân hơn 32 triệu giao dịch/ngày. Trong đó, dịch vụ chuyển tiền nhanh qua mã VietQR tiếp tục dẫn đầu về mức tăng trưởng. Tính đến tháng 10/2025, gần 90 triệu tài khoản sử dụng Mobile Banking của các ngân hàng để quét mã VietQR. Trong 10 tháng đầu năm, giao dịch qua mã VietQR tăng hơn 52% về số lượng và 85% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024. Đặc biệt, tỷ lệ hoạt động liên tục của hệ thống NAPAS đạt 99,997%, vượt mức cam kết, khẳng định năng lực vận hành ổn định và an toàn.

Cũng trong năm 2025, NAPAS đã hoàn thành triển khai nhiều dự án trọng điểm, tiêu biểu như nâng cấp tiêu chuẩn kỹ thuật cho dịch vụ chuyển tiền và thanh toán qua mã QR giúp nâng cao chất lượng và mở rộng dịch vụ nhanh, hiệu quả; triển khai nền tảng thanh toán số NAPAS mang lại trải nghiệm thanh toán tiện lợi, an toàn và đồng nhất cho người dùng trên mọi nền tảng. NAPAS cũng đã chính thức triển khai ra thị trường giải pháp Thanh toán di động NAPAS Tap and Pay trên các thiết bị hệ điều hành Android và Apple Pay trên các thiết bị của Apple, đồng thời chuẩn hóa và mở rộng dịch vụ thanh toán VIETQRPay cho thanh toán nội địa và VIETQRGlobal cho thanh toán xuyên biên giới. NAPAS đã hoàn thành kết nối thanh toán qua mã QR với Thái Lan, Campuchia, Lào. Đặc biệt, đầu tháng 12/2025, NAPAS sẽ phối hợp UnionPay chính thức triển khai thanh toán qua mã QR giữa Việt Nam và Trung Quốc, chiều khách hàng Trung Quốc thanh toán tại các điểm chấp nhận thanh toán tại Việt Nam. Trong thời gian tới, NAPAS sẽ tiếp tục mở rộng kết nối tới các quốc gia khác như Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ…, hướng tới xây dựng giải pháp thanh toán qua mã QR liền mạch từ nội địa đến xuyên biên giới, tiện lợi với chi phí hợp lý cho người dân và du khách tới Việt Nam.

Song song với việc tập trung phát triển các giải pháp thanh toán hiện đại, NAPAS chú trọng đảm bảo an toàn giao dịch. Năm 2025, NAPAS đã triển khai công cụ cảnh báo giao dịch nghi ngờ gian lận giả mạo cho các TCTV, dựa trên dữ liệu từ hệ thống SIMO của NHNN và dữ liệu từ Bộ Công an. Đồng thời, phối hợp Hiệp hội Ngân hàng ban hành Sổ tay hướng dẫn phòng chống gian lận, hỗ trợ các ngân hàng xử lý giao dịch nghi ngờ, góp phần bảo vệ người dùng và thúc đẩy thói quen thanh toán không dùng tiền mặt.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Hưng – Chủ tịch HĐQT NAPAS nhấn mạnh:

"NAPAS luôn kiên định với mục tiêu đảm bảo hạ tầng thanh toán vận hành ổn định, an toàn và thông suốt, đồng thời không ngừng đổi mới để đáp ứng nhu cầu thanh toán ngày càng đa dạng của người dân và doanh nghiệp. Những kết quả tích cực trong năm 2025 có được nhờ sự đồng hành, ủng hộ và hợp tác chặt chẽ của các TCTV. Trong thời gian tới, NAPAS mong tiếp tục nhận được sự hợp tác để cùng xây dựng hệ thống thanh toán số an toàn – hiện đại – kết nối rộng khắp, vươn tầm khu vực, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp Việt Nam."

Định hướng năm 2026, NAPAS sẽ mở rộng triển khai các dịch vụ trọng tâm như VIETQRPay, VIETQRGlobal, Tap and Pay, …; đẩy mạnh kết nối thanh toán xuyên biên giới với các quốc gia trong khu vực; tăng cường ứng dụng công nghệ mới, đảm bảo an toàn hệ thống và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Hội nghị Tổ chức Thành viên năm 2025 không chỉ là dịp tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm qua, mà còn thể hiện cam kết của NAPAS trong việc đồng hành cùng các TCTV, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, mở rộng hợp tác và phát triển hệ sinh thái thanh toán số toàn diện. Với những thành tích tiêu biểu kể trên, NAPAS tiếp tục khẳng định vị thế là đơn vị hạ tầng thanh toán quốc gia, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế số của Việt Nam.

Chủ tịch HĐQT NAPAS trao giải cho đại diện Techcombank

Tổng Giám đốc NAPAS trao giải cho đại diện Vietcombank, MB và Sacombank

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, NAPAS đã tổ chức Lễ vinh danh các Tổ chức thành viên có những đóng góp tiêu biểu trong năm 2025. Trong đó, giải Ngân hàng xuất sắc năm 2025 đã thuộc về ngân hàng Techcombank với những đóng góp lớn cho hệ thống và mạng lưới. Giải Ngân hàng tiêu biểu đã thuộc về ngân hàng Vietcombank, MB và Sacombank.