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Hội nghị Trung ương 4 họp về công tác cán bộ

| | Xã hội

Hội nghị Trung ương 4 họp về công tác cán bộ để bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương và cho chủ trương về việc đổi tên Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương thành Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương.

Hội nghị Trung ương 4 họp về công tác cán bộ- Ảnh 1.

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV khai mạc tại Thủ đô Hà Nội, sáng 05/10/2026 - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Hội nghị Trung ương 4 họp về công tác cán bộ; cho ý kiến đổi tên tổ chức đảng

Theo thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ nhất Hội nghị lần thứ tư (Hội nghị Trung ương 4) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV, sáng 05/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV đã khai mạc tại Thủ đô Hà Nội.

Buổi sáng, trước phiên khai mạc, Đoàn đại biểu đại diện Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đại diện các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương) dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ, đường Bắc Sơn, thành phố Hà Nội.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội thay mặt Bộ Chính trị điều hành phần khai mạc Hội nghị.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc và chủ trì Hội nghị.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp về công tác cán bộ để bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương và cho chủ trương về việc đổi tên Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương thành Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương.

Hội nghị Trung ương 4 thảo luận về xây dựng Đảng; đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ

Sau đó, Trung ương và các đại biểu về làm việc tại Tổ, thảo luận Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Buổi chiều, Trung ương và các đại biểu làm việc tại Tổ, thảo luận các nội dung:

(1) Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

(2) Tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII và ban hành Nghị quyết mới về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Ngày 06/10/2026, Trung ương tiếp tục làm việc theo chương trình.

Theo PV

xaydungchinhsach

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