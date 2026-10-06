Tài khoản MBBank bất ngờ nhận 500 triệu đồng, nam thanh niên SN 2002 trình báo công an

Ngày 5/10, Công an phường Ea Kao (tỉnh Đắk Lắk) tiếp nhận trình báo của công dân P.Q.T. (sinh năm 2002, trú tại phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) về việc tài khoản ngân hàng của anh bất ngờ nhận được 500 triệu đồng từ một tài khoản không quen biết. Nhận thấy đây không phải tiền của mình, anh T. chủ động đến cơ quan Công an trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh để hoàn trả cho người chuyển nhầm.

Số tiền chuyển nhầm đã được hoàn trả cho anh N.T.A. Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk

Theo thông tin công dân cung cấp, sau khi phát hiện giao dịch 500 triệu đồng từ một tài khoản lạ, anh P.Q.T. không rút, chuyển hoặc sử dụng số tiền trên mà đến trụ sở Công an phường Ea Kao cung cấp thông tin, phối hợp xác minh.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an phường Ea Kao kiểm tra thông tin giao dịch, xác minh nguồn tiền và phối hợp với đơn vị có liên quan để xác định người chuyển nhầm.

Qua xác minh, người thực hiện giao dịch chuyển nhầm được xác định là công dân N.T.A. (sinh năm 1985, trú tại phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh). Công an phường Ea Kao phối hợp với Công an phường Sài Gòn kiểm tra thông tin, nguyên nhân phát sinh giao dịch và đối chiếu các nội dung liên quan nhằm bảo đảm việc hoàn trả đúng người, đúng số tiền.

Cán bộ Công an phường Ea Kao ghi nhận tinh thần trung thực, tự giác của công dân. Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk

Kết quả xác minh cho thấy số tiền 500 triệu đồng được chuyển nhầm do sơ suất trong quá trình thực hiện giao dịch. Sau khi thông tin được kiểm tra, đối chiếu, Công an phường Ea Kao hướng dẫn các bên thực hiện thủ tục hoàn trả. Toàn bộ số tiền 500 triệu đồng sau đó đã được hoàn trả cho người chuyển nhầm.

Công an phường Ea Kao ghi nhận tinh thần trung thực, trách nhiệm của anh P.Q.T. khi không sử dụng số tiền không thuộc sở hữu của mình, chủ động trình báo và phối hợp với cơ quan Công an để hoàn trả cho người chuyển nhầm.

Qua vụ việc, Công an phường Ea Kao khuyến cáo người dân: khi tài khoản ngân hàng bất ngờ nhận được khoản tiền không rõ nguồn gốc hoặc nghi do người khác chuyển nhầm, cần bình tĩnh và thận trọng:

- Không tự ý rút, chuyển hoặc sử dụng số tiền khi chưa xác định rõ nguồn gốc và chủ sở hữu.

- Chủ động thông báo cho ngân hàng nơi mở tài khoản hoặc cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, phối hợp xác minh và xử lý theo quy định.

- Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo lợi dụng việc "chuyển nhầm tiền"; không chuyển trả tiền vào tài khoản khác theo yêu cầu của người lạ qua điện thoại, tin nhắn hoặc mạng xã hội khi chưa được xác minh rõ. Khi có người liên hệ nhận là chủ số tiền, cần thông báo cho ngân hàng hoặc cơ quan Công an để được hướng dẫn.

Người dân cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi thực hiện giao dịch ngân hàng; đồng thời chủ động phối hợp với cơ quan chức năng khi phát sinh giao dịch bất thường để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình và phòng ngừa hành vi lợi dụng giao dịch chuyển tiền nhầm để vi phạm pháp luật.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Đắk Lắk