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Thủ tướng Lê Minh Hưng sắp thăm chính thức Lào và Campuchia

| | Xã hội

Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ dẫn đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức CHDCND Lào và Campuchia từ ngày 8 – 10/10, theo lời mời của Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Campuchia Hun Manet.

Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ảnh: VGP

Chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Lào diễn ra trong bối cảnh Quốc hội Lào Khoá X vừa bầu ông Sonexay Siphandone giữ chức Chủ tịch Quốc hội, và ông Saleumxay Kommasith giữ chức Thủ tướng.

Lãnh đạo hai nước luôn khẳng định chính sách nhất quán coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố, vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

Hai bên đang nỗ lực tiếp tục đưa quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới, đặc biệt cụ thể hóa nội hàm “gắn kết chiến lược” Việt Nam - Lào trên các phương diện gắn kết song phương, gắn kết tiểu vùng và gắn kết khu vực, quốc tế. Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì hiệu quả các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp; triển khai nghiêm túc, đạt chất lượng cao các thỏa thuận cấp cao.

Các lãnh đạo Việt Nam và Campuchia luôn khẳng định sự coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu quan hệ song phương. Hai bên đang nỗ lực thúc đẩy kết nối hạ tầng giao thông, cửa khẩu, logistics và chuỗi cung ứng; tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt mục tiêu 20 tỷ USD.

Hai bên cũng đang nỗ lực đẩy nhanh công tác phân giới cắm mốc và phối hợp bảo đảm đường biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.

Theo Bình Giang

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